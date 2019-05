Komu pomaga najem instytucjonalny?

Rosnące ceny najmu mieszkań nie osłabiają zainteresowania tą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Popyt na lokale do wynajęcia stanowi dziś ponad 1/5 całego popytu na nieruchomości mieszkaniowe. Sygnały napływające z rynku wyraźnie jednak dowodzą, że wygórowane stawki to często najmniejszy problem osób poszukujących mieszkania na wynajem. Przed niektórymi wręcz piętrzą się inne wyzwania, a odpowiedzialność za to niejednokrotnie ponoszą uprzedzenia wynajmujących. I właśnie tej grupie osób z pomocą może przyjść najem instytucjonalny.

- Duże popularność lokali na wynajem to nie tylko kwestia większej konkurencji pomiędzy potencjalnymi najemcami, ale także jeszcze trudniejsze znalezienie odpowiedniego miejsca dla wybranych grup społecznych. Okazuje się, że część właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem ma różne preferencje i wymagania, co do przyszłego najemcy – komentuje Rafał Malik, dyrektor biura zarządzania najmem Funduszu Mieszkań na Wynajem.

Obcokrajowcy a uprzedzenia

- Często wynajem mieszkania dla tych osób bywa kłopotliwy. Właścicieli mieszkań na ogół zniechęca nadal obecna bariera językowa i różnice kulturowe, które dla wynajmujących mogą być problematyczne.– zauważa Rafał Malik.

Rodzinom z dziećmi wcale nie jest łatwiej

Sceptycznie wobec zwierząt

Nie wszyscy wynajmujący mają upodobania

Ostatnie doniesienia wskazują, że przeciętne podwyżki czynszu najmu w naszym kraju sięgnęły 3 proc., ale nie zaowocowało to spadkiem zainteresowania mieszkaniami na wynajem.Dane wyraźnie dowodzą, że prywatni właściciele mieszkań na wynajem miewają określone wymagania wobec potencjalnych lokatorówInformacje udostępnione przez Urząd ds. Cudzoziemców wskazują, że ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost pozwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub pobyt czasowy. W 2017 roku takich pozwoleń wydano aż 103 219, co względem 2014 roku oznacza wzrost przekraczający 58 proc. Okazuje się, że najliczniej przybywającą do nas grupą emigrantów są mieszkańcy Ukrainy, a następnie Wietnamu, Chin i Białorusi.Problemy z wynajmem mają także osoby zakładające rodzinę Niekiedy wprost można usłyszeć od osób oferujących nieruchomość, że mieszkanie nie zostanie wynajęte, ponieważ dziecko pomaże ściany. W tej sytuacji na nic zdaje się argument, że w umowie jest wyraźnie zaznaczone, że najemca ponosi wszystkie koszty zniszczeń i szkód.Okazuje się, że posiadanie czworonożnego przyjaciela także nie ułatwia znalezienia mieszkania. Mimo, iż większość z nas lubi i samemu posiada zwierzęta w domu, to w przypadku wynajmowania mieszkania, nie jesteśmy już tak otwarci. Jak wynika z raportu Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) w 2017 roku ponad połowa z nas, bo 52 proc. Polaków miała zwierzę w domu. Niestety, właściciele nieruchomości często obawiają się zniszczeń, zwłaszcza świeżo wyremontowanych mieszkań, jakich może dokonać nasz pupil, zwłaszcza jeśli jest to pies lub kot lub nieprzyjemnego zapachu. Z tego względu wielu najemców poszukujących domu ze swoim czworonogiem niejednokrotnie musieli zrezygnować z wynajmu wymarzonego lokum z powodu zapisu w umowie, że przetrzymywanie zwierząt jest w nich niedopuszczalne.Osoby dyskryminowane w trakcie poszukiwań mieszkania do wynajęcia coraz częściej, aby uniknąć nieprzyjemności, decydują się na skorzystanie z tzw. najmu instytucjonalnego. W Funduszu Mieszkań Na Wynajem, który oferuje wygodną opcję najmu instytucjonalnego, są jasne zasady i warunki, które trzeba spełnić, aby zamieszkać w jednym z mieszkań. Ocenie podlega zdolność finansowa i to jest główne kryterium dostępności mieszkań.