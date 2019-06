Remont mieszkania. W trakcie jest 1/3 Polaków

Wiosna i lato to tradycyjnie już preferowane przez Polaków pory na przeprowadzanie prac budowlanych i remontowych. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM na zlecenie ROCKWOOL, w ich trakcie jest obecnie niemal co trzeci Polak. 16,8% remontuje dom a 13,1% przeprowadza remont mieszkania. Co więcej, co dwudziesty z nas właśnie buduje dom (4,9%), a do końca tego roku rozpoczęcie prac w tym zakresie planuje kolejne 3,5% badanych.

– Dane z raportu „6 Paliwo” pokazują, że spośród 5 milionów budynków w Polsce aż 3,6 miliona z nich to domy, które mają co najmniej 30 lat. Biorąc pod uwagę zarówno rozwój technologii budowlanych, jak i stale rosnące normy dla budynków dotyczące zapotrzebowania na energię czy izolacyjności, to jasne, że wiele domów w naszym kraju wymaga remontu i przystosowania ich do dzisiejszych standardów. Mówiąc o tym mamy na myśli nie tylko prace prowadzone wewnątrz domu, ale także prace związane z odświeżeniem elewacji oraz izolacji, czyli prace termomodernizacyjne – mówi Piotr Pawlak, ekspert ROCKWOOL Polska.

– Prace, które warto wykonać przy takim kompleksowym remoncie, by te rachunki znacząco obniżyć, to przede wszystkim izolacja przegród zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej a w następnej kolejności wymiana źródła ciepła. Dodatkowym plusem tak kompleksowych prac są też walory estetyczne. Nowe kolory elewacji, blachodachówek czy stolarki okiennej mają istotny wpływ na upiększanie polskich miast i wsi, a także na ekonomię, bo wartość takiej wyremontowanej nieruchomości wzrasta – podkreśla Piotr Pawlak.

Optymistyczne prognozy: do końca roku 2019 remont chce przeprowadzić jeszcze 25% właścicieli domów i 27% właścicieli mieszkań

Przeprowadzona analiza dowodzi, że Polacy raczej skupiają się na remontowaniu swoich domów niż budowaniu nowych. Odzwierciedlają to zresztą statystyki dotyczące budynków jednorodzinnych w Polsce, w których wyraźnie dominuje starsza zabudowa. Jak czytamy w raporcie „6 Paliwo”, dane GUS pokazują, że na przestrzeni lat 2003-2011 krajobraz naszego kraju wzbogacił się o 288 tys. domów na wsiach (8,8% wszystkich domów na wsi) oraz 181 tys. w miastach (10,4% domów w miastach). Z kolei powstanie największej ilości polskich domów datuje się na lata 1945-1970 – było to 889 tys. domów na wsi (27,2%) i 356 tys. domów w miastach (20,5%) oraz 1918-1944 – 468 tys. na wsiach (14,3%) i 263 tys. w miastach (15,1%).Remont mieszkania to okazja zarówno do wprowadzenia udogodnień zwiększających komfort jego użytkowników, ak również do zmniejszenia zużycia energii i uszczelnienia budżetu – około 70% zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe energii przypada na ogrzewanie budynku. Na przestrzeni ostatnich 100 lat wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania spadły niemal trzykrotnie: przed 1918 rokiem było to więcej niż 300 kWh/(m2rok), a w latach 2003-2007 było to już 90-120 kWh/(m2rok). Mniejsze rachunki za ogrzewanie domu o kilka tysięcy złotych to argument za remontem, który przemawia do wielu inwestorów.W badaniu omniASP zapytano ankietowanych również o perspektywę czasową ich planowanego remontu. ¼ Polaków planuje do grudnia 2019 zakończyć prace remontowe w domu, a 27% w mieszkaniu. Zważywszy na to, że największy szczyt sezonu remontowego to okres wakacyjny, największa intensyfikacja prac jeszcze przed nami. Świadczy to również o tym, że boom na usługi budowlane i dobra koniunktura, która trwa już od kilku kwartałów, wciąż się utrzyma - przynajmniej w sektorze budownictwa jednorodzinnego.