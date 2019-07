Metropoint Apartments. Mieszkania już w rękach kupujących

Warszawska Wola, ulica Karolkowa. To właśnie pod tym adresem powstała jedna z najnowszych realizacji mieszkaniowych Asbud Group. Metropoint Apartments to dwie kamienice, które są pierwszym w Polsce kompleksem z certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. Deweloper jest właśnie w trakcie wydawania lokali. Inwestycja jest częścią nowoczesnego kompleksu usytuowanego w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego.

Zrównoważony wielofunkcyjny kompleks potwierdza strategię Asbud polegającą na dostarczaniu na rynek nie tylko nowoczesnego projektu na dużą skalę, ale także prawdziwej wartości dodanej dla użytkowników i całego środowiska. Maksymalny poziom komfortu został zapewniony poprzez znalezienie równowagi między mieszkańcami, biznesem i wypoczynkiem - wszystko w doskonałej lokalizacji oraz dzięki imponującej infrastrukturze i dobremu dostępowi do środków transportu publicznego - komentuje Raied Tanous, Dyrektor Zarządzający Grupy Asbud.

Wielofunkcyjny projekt, którego powierzchnia sięga aż 80 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej na biura i mieszkania, realizowany jest w kilku etapach. W jego skład wchodzą Karolkowa Business Park, Grzybowska 85 oraz MetroPoint Apartments & Offices.W ramach zasad zrównoważonego rozwoju firmy projekt MetroPoint Apartments posiada certyfikat BREEAM w standardzie Very Good.