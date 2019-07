Radosna III. Kolejne mieszkania w Zalasewie

Radosna. Pod tą nazwą skrywa się powstający w podpoznańskim Zalasewie kompleks mieszkaniowy. Firmowana przez Agrobex inwestycja powstaje etapami. Właśnie kończy się realizacja dwóch budynków wielorodzinnych, które dostarczą na wielkopolski rynek mieszkaniowy kolejne 123 mieszkania. Kolejnych 99 lokali właśnie trafiło do sprzedaży.

- Projekt Radosna III cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wolnych zostało już tylko kilka ostatnich mieszkań. W przygotowaniu są także kolejne budynki. Właśnie rozpoczynamy sprzedaż budynku B z 99 mieszkaniami o powierzchniach od 29,5 m kw. do 64,5 m kw. – mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Agrobex.

Radosna III - budowa Właśnie rozpoczęła się sprzedaż budynku B z 99 mieszkaniami o powierzchniach od 29,5 m kw. do 64,5 m kw

Radosna III pnie się w górę. 2 z 6 trzypiętrowych budynków (A1 i A4) już zostały oddane do użytkowania. Na przełomie lipca i sierpnia ma zakończyć się realizacja budynku A3 z 63 mieszkaniami, a dwa miesiące później wprowadzić się będą mogli nabywcy lokali w budynku A2. Łącznie na rynek trafią 123 mieszkania, w tym zarówno kawalerki, jak i przestronniejsze lokale dwu-, trzy- i czteropokojowe. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków, a na wyższych kondygnacjach zaplanowano balkony.Istniejąca na rynku już od ponad 30 lat spółka Agrobex słynie jest m.in. z dbałości o elementy małej architektury. We współpracy z gminą Swarzędz zrealizowała właśnie kolejny plac zabaw. Na terenie osiedla nie zabraknie również dróg wewnętrznych, chodników, wiat z przeznaczeniem na rowery, oświetlenia, ławek oraz miejsc postojowych dla wszystkich zmotoryzowanych. Zaletą lokalizacji inwestycji jest bardzo dobrze rozwinięta komunikacja publiczna gminy Swarzędz.Ponadto, przyszli mieszkańcy z pewnością docenią szybki dojazd do Poznania, autostrady A2 oraz dróg krajowych. W najbliższej okolicy znajdują się także liczne punkty handlowo - usługowe. Rodziców zadowoli dobre zaplecze szkolno-oświatowe, bowiem kilka minut od inwestycji znajduje się nowa szkoła podstawowa, przedszkole oraz kluby malucha. Natomiast miłośnicy aktywności fizycznej znajdą tu tereny zielone i rekreacyjne, a w okolicy pływalnię, kluby fitness, boiska sportowe oraz ścieżki pieszo-rowerowe. Dużą popularnością wśród mieszkańców Zalasewa cieszą się biegi, organizowane w każdy wtorek przez Agrobex i prowadzone przez znanego maratończyka, Przemysława Walewskiego.