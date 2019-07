Sol Marina. Nowe mieszkania w Gdańsku

Sol Marina. Pod tą nazwą kryje się budowany tuż przy ujściu Martwej Wisły w Gdańsku kompleks mieszkaniowy z portfolio firmy Dekpol Deweloper. I etap prestiżowego projektu oferuje 92 apartamenty o powierzchniach od 39 do 89 m2. Zakończenie prac zaplanowano na 2021 rok. Ceny mieszkań rozpoczynają się od około 573 tys. zł netto.

- Nasza najnowsza inwestycja powstaje z myślą zarówno o pasjonatach żeglarstwa oraz sportów wodnych, jak i osobach poszukujących całorocznego apartamentu w rekreacyjnej okolicy. Projekt jest unikalny w skali całego kraju. Łączyć będzie wysoki prestiż z bliskością licznych terenów zielonych pozwalających na aktywne spędzenie wolnego czasu. Taka oferta jest coraz częściej poszukiwana przez klientów – mówi Sebastian Barandziak, Prezes Zarządu Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sol Marina - wizualizacja Inwestycję wyróżnia prywatna marina z dużą liczbą szerokich miejsc cumowniczych

Oficjalna sprzedaż Sol Marina właśnie się rozpoczęła. Kompleks wyróżnia przede wszystkim prywatna marina z dużą liczbą szerokich miejsc cumowniczych oraz kapitanatem, który zapewniać będzie jej kompleksową obsługę.W pierwszym etapie inwestycji Dekpol Deweloper planuje realizację 13 kameralnych budynków z 92 apartamentami (dwu-, trzy- i czteropokojowymi) o powierzchniach od 39 do 89 m2. Wszystkie zostaną wyposażone w panoramiczne okna. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków i tarasów, na wyższych kondygnacjach zaplanowano balkony. Właściciele będą mieli również możliwość zakupu miejsca w marinie. Szerokie, ponad 5-metrowe miejsca do cumowania łodzi, mają umożliwiać swobodne manewry. Oddanie do użytkowania trzynastu kameralnych budynków planowane jest w 2021 roku.Pierwszy etap obejmie również budowę 10-kondygnacyjnego budynku, w którym poza apartamentami zlokalizowana będzie komfortowa strefa rekreacyjna z basenem. Zaplanowany został także kapitanat, restauracja, centrum konferencyjno-biznesowe i sala zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Termin oddania tych obiektów planowany jest na 2021 rok. W ramach całej inwestycji realizowanej w trzech etapach powstanie łącznie kilkaset apartamentów. Projekt architektoniczny został opracowany przy współpracy z biurami LSA oraz K&M Design i BO Projekty.Dużym atutem inwestycji jest jej unikatowa lokalizacja w nadmorskiej części Gdańska, tuż nad brzegiem ujścia Martwej Wisły do Bałtyku. Powstaje jednocześnie zaledwie 500 metrów od Wyspy Sobieszewskiej. To unikalny obszar na którym znajdują się aż dwa rezerwaty – Ptasi Raj i Mewia Łacha. Co istotne, cały kompleks będzie doskonale skomunikowany z najważniejszymi kierunkami turystycznymi. Od centrum Gdańska inwestycja jest oddalona zaledwie o 14 kilometrów.