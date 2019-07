Zdrojowa Polana. Nowe mieszkania w Zielonej Górze

Osiedle Zdrojowa Polana to najnowsza, zielonogórska inwestycja EBF Development. W bieżącej ofercie dewelopera znajdują się dwu-, trzy i czteropokojowe mieszkania o powierzchniach od 43 do 75 mkw. Plany zakładają również hale garażowe oraz place zabaw. Prace budowlane już trwają. Ich zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2022 roku.

- W tak dużym zróżnicowaniu, z pewnością każdy odnajdzie coś dla siebie – mówi Izabela Letka, specjalista z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development. - Mieszkania zapewniają dużą swobodę aranżacyjną, dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni, a dzięki zastosowaniu okien do ziemi, każde pomieszczenie będzie jeszcze lepiej doświetlone oraz zyska bardziej nowoczesny charakter. – dodaje.

– W połowie czerwca ruszyły pierwsze prace, obecnie trwają wykopy oraz prace nad przygotowaniem terenu pod hale dla aut –mówi Izabela Letka.

– Przyszłych mieszkańców z pewnością zauroczą zielone tereny Doliny Gęśnika znajdujące się nieopodal osiedla, natomiast na zakupy można wybrać się do pobliskiej galerii – mówi Izabela Letka.

Osiedle Zdrojowa Polana powstaje u zbiegu ulic Zdrojowej, Źródlanej i Rzeźniczaka. Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. W pierwszym zaplanowano powstanie 200 mieszkań dwu-, trzy- i czteropokojowych o powierzchni od 43 do 75 mkw.Niewątpliwym atutem Osiedla Zdrojowa Polana są należące do każdego mieszkania komórki lokatorskie, za które nie trzeba dopłacać. Deweloper pomyślał również o najmłodszych mieszkańcach, dla których przewidział place zabaw. Zagospodarowane zostaną również podziemne kondygnacje, gdzie powstaną hale z miejscami parkingowymi EBF Development wybrał tę część Zielonej Góry, ze względu na jej spokojny i pełen przyrody charakter, który jednocześnie nie ogranicza w zakresie dostępu do zróżnicowanej infrastruktury.Na szczególną uwagę zasługuje także dobrze zorganizowana sieć połączeń komunikacji miejskiej, a także bliskość placówek edukacyjnych.