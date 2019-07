Dawna Poczta. Gdańsk Wrzeszcz z nowymi mieszkaniami

Gdańsk, ulica Mickiewicza, samo serce intensywnie rewitalizowanego Dolnego Wrzeszcza. To właśnie pod tym adresem pnie się w górę kompleks mieszkaniowy Dawna Poczta. Nowa inwestycja z portfolio gdańskiej spółki Euro Styl S.A. dostarczy na pomorski rynek 92 mieszkania, 5 loftów, a także powierzchnie przeznaczone na działalność usługową. Planowane przekazanie lokali to III kwartał 2021 roku.

Dolny Wrzeszcz stale się zmienia i przyciąga uwagę stylową, eklektyczną architekturą oraz ciekawą atmosferą. Ta jedna z najstarszych dzielnic Gdańska, dzięki stałej rewitalizacji, stała się atrakcyjnym miejscem do życia i spędzania czasu wolnego. Dawna Poczta to inwestycja, która wpisuje się w metamorfozę dzielnicy. Dzięki połączeniu historycznej architektury z nowoczesną aranżacją tworzymy wyjątkową przestrzeń z otwartym patio zachęcającym do spotkań i integracji. Piękny, szklany czterospadowy dach budynku poczty to charakterystyczny element inwestycji nawiązujący stylem do zabytkowej konstrukcji z 1929 roku – mówi Ewa Nowicka, Dyrektor Sprzedaży Euro Styl S.A.

Gdańsk Wrzeszcz - komunikacja

Inwestycję tworzyć będą dwa nowe budynki, które wraz z charakterystycznym gmachem zabytkowej poczty utworzą zamknięty kwartał zabudowy z wewnętrznym dziedzińcem.

Dolny Wrzeszcz, na którego terenie powstaje Dawna Poczta, to miejsce świetnie skomunikowane z pozostałymi częściami Trójmiasta, pełne eklektycznej architektury i postindustrialnych lokali, które stają się modnymi miejscami spotkań.Dawna Poczta to dwa, czteropiętrowe budynki wielorodzinne, a w nich 92 mieszkania - od kompaktowych, 25-metrowych lokali typu studio, po przestronne, ponad 100-metrowe cztery pokoje. Ofertę dewelopera uzupełnia 9 lokali usługowych o powierzchniach od 37,51 m² do 93,36 m² oraz 5 dwupoziomowych loftów (od 38,10 m² do 108,91 m²) usytuowanych w należącym do kompleksu, odrestaurowanym zabytkowym budynku poczty. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 347,2 tys. zł, a górny pułap cenowy to 1,2 mln zł. W przypadku lokali usługowych rozpiętość cenowa zawiera się w przedziale od 596,4 tys. zł do 1,1 mln zł.Dla wygody mieszkańców przewidziano 102 miejsca garażowe oraz 101 komórek lokatorskich i pomieszczeń na jednoślady.Nowoczesne budynki, dzięki efektownym, dużym przeszkleniom, uzyskają ciekawą linię architektoniczną. Szklane loggie od strony ulicy Mickiewicza będą dodatkową dźwiękoszczelną barierą ochronną.W projekcie duży nacisk położono na detale, dzięki czemu zabytkowy budynek poczty odzyska swój dawny blask - po renowacji posiadać będzie ceglaną elewację oraz drewniane okna z dekoracyjnymi listwami – szprosami. Wyróżniającym się elementem odrestaurowanego budynku będzie spadzisty dach o stalowo-szklanej konstrukcji, nawiązujący do pierwotnej formy architektonicznej. Uwagę przykują również nietypowe okrągłe elementy dekoracyjne znajdujące się na wysokości pierwszego piętra.W okolicy Dawnej Poczty znajdują się liczne miejsca wyróżniające się designem i unikalną atmosferą: restauracje, bary i ośrodki kultury, antykwariaty, klimatyczne palarnie kawy czy miejscowe browary.Między budynkami znajdzie się zielone patio – miejsce relaksu. Wyjątkowym akcentem w tej przestrzeni będzie interesująca rzeźba autorstwa trójmiejskiego artysty o pseudonimie Elvin Flamingo, związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Praca o intrygującym tytule „W nim jesteś”, wykonana zostanie z cięto-giętej stali szlachetnej. Będzie to pierwsza instalacja artysty, która stanie w przestrzeni miejskiej.Wysokiej jakości materiały oraz ozdobne portale wejściowe w połączeniu z detalami, takimi jak: lustra, lampy i oznaczenia na korytarzach klatek schodowych, stworzą eleganckie wnętrza.Projekt inwestycji Dawna Poczta został skonsultowany z Fundacją Integracja, która specjalizuje się w dostosowywaniu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, takim jak automatycznie otwierane drzwi wejściowe do budynków, windy z nawigacją głosową i oznaczeniami w języku Braille’a, szerokie przejścia w budynkach gwarantujące wygodny przejazd wózka inwalidzkiego czy szerokie miejsca parkingowe, Dawna Poczta będzie obiektem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych.Gdańsk Wrzeszcz jest jednym z najlepiej skomunikowanych miejsc na mapie Trójmiasta. Dzięki przebiegającej przez dzielnicę tzw. głównej osi dolnego tarasu, po okolicy łatwo można poruszać się autem. W pobliżu inwestycji przebiegają linie autobusowe i tramwajowe, zapewniające wygodny dojazd do sąsiednich dzielnic Trójmiasta – Śródmieścia, Jelitkowa, Brzeźna, Zaspy czy Nowego Portu. O zaledwie 15 minut spacerem oddalony jest dworzec kolejowy Gdańsk Wrzeszcz, główny węzeł przesiadkowy kolei podmiejskich (spotykają się tu linie SKM oraz PKM) oraz pociągów dalekobieżnych. W pobliżu inwestycji znajdują się także liczne sklepy (w tym trzy duże galerie handlowe), punkty usługowe, szkoły, przedszkola, wydziały uczelni wyższych czy placówki medyczne. Charakterystycznym elementem tej części Gdańska są także tereny zielone, takie jak: Park Millenium Gdańska czy popularny gdański Park Nadmorski im. Ronalda Reagana.W niedalekiej odległości znajdziemy także Stadion Energa Gdańsk, na którym rozgrywane są mecze oraz odbywają się międzynarodowe imprezy, koncerty i wydarzenia kulturalne.