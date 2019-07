Deweloperzy obniżają loty. Mamy koniec mieszkaniowej hossy?

Serwis Obido.pl przyjrzał się ostatnim statystykom GUS w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Wynika z nich m.in., że w ostatnich 12 miesiącach deweloperzy oddali do użytkowania 121,7 tys. mieszkań. Taki wyniki zasłużył na miano historycznego rekordu, ale jeśli przyjrzeć się statystykom wnikliwiej, jasne staje się, że okres ponadstandardowej aktywności deweloperskiej właśnie zbliża się do swojego końca.

Hossa dobiega końca

Co z cenami mieszkań?

Jak wynika z ostatnich danych GUS, w szóstym miesiącu br. funkcjonujący na rodzimym rynku deweloperzy oddali do użytkowania 9646 lokali mieszkalnych, co względem maja oznacza spadek o 0,4 proc., ale już w ujęciu rocznym daje wzrost na poziomie 33,5 proc. Pierwsza połowa tego roku zamknęła się wynikiem 58 765 mieszkań, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oznaczało wzrost rzędu 22 proc.Serwis Obido zagregował dane w okresach 12-miesięcznych i wyliczył, że na przestrzeni ostatniego roku, czyli w okresie obejmującym II półrocze 2018 r. i pierwsze półrocze 2019 r., firmy deweloperskie oddały do użytkowania 121 686 mieszkań. To o 11,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a jednocześnie najwięcej w historii.Liczba mieszkań oddanych do użytkowania systematycznie rośnie już od niemal czterech lat, co jest pokłosiem ożywienia na rynku, które rozpoczęło się w 2013 r.Trzeba jednak zajrzeć głębiej w statystyki, by zobaczyć, co będzie się działo w kolejnych miesiącach i kwartałach. Wszak oddanie mieszkania do użytkowania to ostatni etap. Wcześniej trzeba je wybudować, a żeby zacząć budowę – należy mieć na nią pozwolenie.W pierwszym półroczu 2019 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 66,6 tys. lokali mieszkalnych. To niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie rok wcześniej (wzrost o 0,3 proc.). W tych samych okresach liczba uzyskanych pozwoleń na budowę spadła o ponad 5 proc. do 77,7 tys. sztuk. Wszystko wskazuje więc na to, że zapał deweloperów trochę ostygł, a jeśli chodzi o statystyczne rekordy, to będziemy je obserwować już tylko w kategorii „mieszkania oddane do użytkowania”.Agregowana w 12-miesięczne okresy liczba rozpoczętych budów przestała rosnąć już kilka miesięcy temu. Warto jednak zauważyć, że obserwujemy spokojne zatrzymanie trendu wzrostowego, a nie drastyczne obniżki. Niemal 67 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy w pierwszej połowie 2019 r. to mniej więcej tyle, co w całym 2014 r. i o niemal jedną trzecią więcej niż w 2013 r. Czyli nadal bardzo dużo.Nie ma się zatem co spodziewać spektakularnych obniżek cen czy rewolucji na rynku. Czynniki wpływające na mieszkaniowy popyt (niskie stopy procentowe, wysokie ceny materiałów budowlanych i robocizny, czy poprawiająca się sytuacja materialna Polaków) trzymają się mocno. Dodatkowo warto pamiętać, jak wyglądał proces wzrostu cen przez ostatnie lata. Nie było to pompowanie przez frankowe kredyty hipoteczne na 130 proc. wartości nieruchomości, znacznie lepiej owo zjawisko opisuje określenie „organiczny wzrost cen”.