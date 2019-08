Akacjowy Zakątek. Archicom buduje we Wrocławiu

Wrocławski Wojnów, ulica Ubocze. Pobliskie sąsiedztwo Lasu Strachocińskiego i Wojnowskiego. To właśnie pod tym adresem powstaje jedna z najnowszych inwestycji Archicomu - osiedle Akacjowy Zakątek. Projekt zakłada realizację czterech, trzykondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się 75 mieszkań. Sprzedaż lokali już wystartowała.

- Akacjowy Zakątek to nasza propozycja dla wszystkich potrzebujących odpoczynku od zgiełku miasta, ceniących kontakt z naturą oraz możliwość oderwania się od codziennego miejskiego pędu. Kameralne osiedle, z miejscem na sąsiedzką integrację oraz placem zabaw dla najmłodszych, pozwoli mieszkańcom odpocząć w atmosferze małomiasteczkowej oazy – zapowiada Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

- Estetyczna architektura zapewni świetne doświetlenie każdego lokalu, a projekt zagospodarowania terenu wykorzystuje walory działki i otoczenia – podkreśla Tomasz Sujak.

Akacjowy Zakątek z lotu ptaka Warunki do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu zapewniają m.in. położone w pobliżu osiedla Las Strachociński i Las Wojnowski

W ofercie sprzedażowej dewelopera znalazło się 75 wysokich mieszkań o powierzchniach od 32 do 83 metrów kwadratowych, z przeszklonymi balkonami i ogródkamiW ramach kompleksu powstaną wózkownie, rowerownie, komórki lokatorskie oraz naziemne miejsca postojowe , w tym również miejsca dla niepełnosprawnych. Teren osiedla będzie ogrodzony i oświetlony, pojawią się wydzielone pasy ruchu dla pojazdów i wydzielone chodniki, a przed wejściem do każdego budynku staną stojaki na rowery.Warunki do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu zapewniać mają położone w pobliżu osiedla Las Strachociński i Las Wojnowski oraz zmodernizowane wały wzdłuż Odry. W zrewitalizowanym Parku Strachocińskim powstała siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw i amfiteatr, a w odległości zaledwie kilkuset metrów od inwestycji znajdują się Rodzinne Ogródki Działkowe. Wokół Akacjowego Zakątka można znaleźć także liczne trasy spacerowe i rowerowe.Skręcając z ulicy Strachocińskiej w stronę osiedla, mijamy domy jednorodzinne, zielone posesje i bujne ogrody. Miejsce, w którym powstaje nowa inwestycja Archicomu z jednej strony kojarzy się z ciszą i spokojem, z drugiej – z dobrą komunikacją z centrum miasta (na pobliskim przystanku zatrzymują się trzy linie autobusowe) i bogatym zapleczem usługowo-edukacyjnym (sklepy, szkoły, żłobek, przedszkola).Wschodnia obwodnica Wrocławia już teraz umożliwia szybki dojazd na południe miasta, a kolejny, powstający fragment tej trasy poprowadzi w kierunku północnej części stolicy Dolnego Śląska oraz drogi ekspresowej do Łodzi i Warszawy. Z kolei trwająca rewitalizacja przebiegającej przez Wojnów linii kolejowej nr 292 zapewni mieszkańcom dogodny dojazd pociągiem do centrum Wrocławia.Budowa Akacjowego Zakątka ruszyła w maju bieżącego roku, a mieszkania właśnie trafiły do sprzedaży. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom 2020 i 2021 roku.