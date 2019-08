MOJA Północna. Nowe osiedle na Białołęce

Warszawska Białołęka, ulica Kościeszów. To właśnie pod tym adresem ruszyły prace związane z realizacją najnowszej inwestycji mieszkaniowej z portfolio ECO-Classic. W pierwszym z czterech etapów osiedla MOJA Północna zaplanowano powstanie 125 mieszkań o powierzchniach od 29 do 78 m2. Zgodnie z harmonogramem jego zakończenie ma przypaść na I kwartał 2021 r. Najtańsze z lokali kosztują 256 065 zł.

MOJA nowoczesna

MOJA zielona

- Place zabaw, wejścia do budynków i alejki stworzą „podwórko”, sprzyjające nawiązywaniu nowych znajomości i dobrosąsiedzkich relacji- mówi Zuzanna Należyta.– Z naszych doświadczeń wynika, że tego typu rozwiązania cieszą mieszkańców, którzy chętnie wykorzystują wynikające z nich możliwości. Dobre sąsiedztwo jest ważne, a dzięki niemu ludzie łatwiej identyfikują się z miejscem swojego życia. Atutem po dniu pracy będą także bliskość tras rowerowych, parków, terenowych siłowni.

MOJA wygodna

Najnowsza inwestycja ECO-Classic powstaje przede wszystkim z myślą o rodzinach. Jej atutem ma być lokalizacja, gwarantująca z jednej strony pobliskie sąsiedztwo terenów zielonych, a z drugiej - dostęp do infrastruktury miejskiej oraz swobodę komunikacyjną. I to zarówno tym, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, jak i osobom korzystającym z samochodów.W pobliżu osiedla nie brakuje również punktów usługowych i handlowych (np. Galeria Północna). W promieniu zaledwie 2 km znajdziemy przychodnie i gabinety stomatologiczne, pięć szkół podstawowych oraz dziesięć przedszkoli. Bliskość Urzędu Dzielnicy ułatwi z kolei załatwianie spraw formalnych.Obok atrakcyjnej infrastruktury atutem osiedla MOJA Północna jest też sąsiedztwo terenów rekreacyjnych i zielonych. W odległości niespełna 1,5 km znajduje się Park Picassa (ok.15 minut piechotą), a ok. 1,8 km Plaża Miejska (ok. 20 minut piechotą). Wzdłuż Wisły biegnie ścieżka rowerowa – prowadzi ona z Jabłonnej do Saskiej Kępy. To też jedna z najpiękniejszych tras rowerowych na Mazowszu.Projekt urbanistyczny zakłada realizację osiedla na planie zbliżonym do kwadratu, z budynkami usytuowanymi wzdłuż ulicy Kościeszów oraz centralnie usytuowaną grupą budynków, przecinającą powstały w wewnątrz dziedziniec.Budowa osiedla na Białołęce została podzielona na 4 etapy, które po kolei i stopniowo uzupełniać mają cały kwartał. Architektura projektu jest uniwersalna, prosta i czytelna. Zastosowana na elewacjach kolorystyka - biele i odcienie szarości - odcina i podkreśla zróżnicowany charakter części i funkcji budynku z jednej strony, z drugiej - stanowi kontynuację stylistyczną sąsiadującej Galerii Północnej.Całość projektu uzupełnia atrakcyjna koncepcja zielonego wewnętrznego dziedzińca, w założeniu otwartego i egalitarnego. Dzięki naturalnemu oddzieleniu od tętniącego codziennym gwarem otoczenia ma on szansę stać się bezpieczną, pozbawioną ruchu samochodowego enklawą spokoju- miejscem zabaw, spotkań i odpoczynku dla mieszkańców w każdym wieku.W pierwszym budynku nowego osiedla na Białołęce powstanie 125 mieszkań- od kompaktowych ok. 29 m2 kawalerek do przestronnych 78 m2 lokali 3- i 4 pokojowych. Wszystkie mieszkania za wyjątkiem kawalerek, posiadać będą balkony o powierzchniach pozwalających na wykorzystanie ich jako dodatkowej domowej przestrzeni rekreacyjnej. Nowoczesne technologie budowlane mają zapewniać ekonomiczną eksploatację, a wysokiej jakości stolarka okienna i drzwiowa - gwarantować mieszkańcom komfort termiczny i akustyczny.W inwestycji zaprojektowano podziemne garaże, odpowiadające na rozprowadzenie osiedlowego ruchu samochodowego.Koncepcję architektoniczną inwestycji przygotowała pracownia ECO-Classic Architekci. Za doradztwo kredytowe osób dla zainteresowanych zakupem mieszkań realizowanych w ramach nowego osiedla na Białołęce odpowiadają specjaliści z Notus Finanse.