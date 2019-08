Na jakie mieszkania w Warszawie nie brakuje chętnych?

Mieszkania w Warszawie cieszą się wśród nabywców niesłabnącą popularnością. Popyt na nie w dużej mierze uzależniony jest jednak od ceny i powierzchni. Które ze stołecznych nieruchomości mogą liczyć na największe zainteresowanie ze strony kupujących? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają najnowsze dane NBP. Ich analizy dokonał Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Na rynku pierwotnym są kupowane nieco większe „M”

„Tymi informacjami zajmiemy się później. Na razie warto sprawdzić, jak wygląda rozkład cen 1 mkw. i powierzchni tych mieszkań, które warszawiacy kupowali od początku stycznia do końca marca 2019 r.” - wyjaśnia Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

„Przeciętny klient stołecznego dewelopera prawdopodobnie jest nieco zamożniejszy niż osoba preferująca rynek wtórny, co skutkuje większą powierzchnią kupowanych lokali” - mówi Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Prezentacja preferencji osób kupujących warszawskie mieszkania Nowe warszawskie lokale w stosunku do używanych częściej miały powierzchnię 40 mkw. - 60 mkw. i 60 mkw. - 80 mkw.

Za małe mieszkanie w Warszawie trzeba będzie dopłacić całkiem sporo …

„Warto podkreślić, że największe nowe mieszkania w Warszawie średnio są o 15% droższe niż ich odpowiedniki z rynku wtórnego. W przypadku lokali liczących sobie 40,1 mkw. - 60,0 mkw. oraz 60,1 mkw. - 80,0 mkw. analogiczne różnice wynoszą odpowiednio 5% oraz 8%” - zaznacza Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Warszawski rynek nieruchomości, ze względu na obowiązujące tam ceny mieszkań, słusznie uchodzi za dość specyficzny i cenowo w zasadzie konkurować może tylko z Sopotem. Stołeczne lokale są droższe niż „M” z Krakowa i Wrocławia. Mówiąc o specyfice Warszawy, nie sposób nie wspomnieć o największej w skali całego kraju podaży mieszkań i najwyższych wynagrodzeniach pracowników, które wywierają istotny wpływ na ceny mieszkań . Jednocześnie stołeczny rynek już od lat charakteryzuje się stosunkowo kiepskimi wynikami w zakresie dostępności cenowej mieszkań. O wiele lepsze rezultaty osiągają pod tym względem Poznań, Wrocław, Gdańsk i Łódź. Warto zatem sprawdzić, jak w warunkach dość dynamicznych wzrostów stawek za 1 mkw. prezentują się preferencje mieszkaniowe osób poszukujących mieszkania w Warszawie. Bazą do tego mogą być informacje opublikowane niedawno przez Narodowy Bank Polski.Narodowy Bank Polski co kwartał prezentuje dane o strukturze sprzedaży nowych i używanych mieszkań z sześciu krajowych metropolii (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania oraz Gdańska). Takie statystyki są dostępne w ujęciu transakcyjnym i ofertowym. Warto wybrać informacje transakcyjne. Opierają się one na faktycznej sprzedaży lokali i dlatego dobrze pokazują cechy, jakie miały najczęściej kupowane warszawskie mieszkania (zarówno nowe jak i używane). Poniższa tabela bazująca na danych NBP z I kw. 2019 r. pokazuje nam, jak wyglądała sprzedaż stołecznych „M” w zależności od ich ceny 1 mkw. oraz powierzchni. W najniższej części tabeli znajdują się informacje prezentujące zależność średniej transakcyjnej ceny 1 mkw. oraz powierzchni sprzedawanego mieszkania.Nietrudno zauważyć, że stołeczny rynek pierwotny pod względem średniej transakcyjnej ceny 1 mkw. jest nieco bardziej przesunięty „w górę”. Świadczy o tym porównanie udziału warszawskich mieszkań, które kosztowały 6001 - 8000 zł/mkw. (rynek pierwotny - 34%, rynek wtórny - 43%) oraz 8001 - 10 000 zł/mkw. (rynek pierwotny - 43%, rynek wtórny - 33%). Inna ciekawa obserwacja dotyczy metrażu mieszkań kupowanych w I kw. 2019 r. Okazuje się, że nowe mieszkania w Warszawie w stosunku do używanych częściej miały powierzchnię 40 mkw. - 60 mkw. i 60 mkw. - 80 mkw. Stołeczny rynek wtórny przodował natomiast pod względem udziału najmniejszych mieszkań z powierzchnią do 40 mkw. (31%). Analogiczny udział takich nowych i małych „M” wyniósł zaledwie 23%. To dość ciekawe zjawisko zważywszy na fakt, że nowe warszawskie mieszkania są droższe. Wydaje się, że sprzedaż małych lokali „z drugiej ręki” mogą napędzać inwestorzy zainteresowani najmem i najmniej zamożni nabywcy.Na uwagę zasługuje także widoczna powyżej zależność między powierzchnią kupowanego mieszkania oraz jego transakcyjną ceną 1 mkw. Informacje prezentowane w tabeli jednoznacznie wskazują, że najmniejsze mieszkania (do 40 mkw.) są o wiele droższe jednostkowo od lokali liczących sobie 40 mkw. - 80 mkw. Różnice cenowe pomiędzy tymi dwoma kategoriami lokali mieszkalnych okazują się bardziej widoczne na rynku wtórnym. Według Leszka Markiewicza eksperta NieruchomosciSzybko.pl, może to wynikać z faktu, że małe i używane „M” (w stosunku do sytuacji widocznej na rynku pierwotnym) częściej cechują się dobrą lokalizacją niż ich większe odpowiedniki. Małe i dobrze zlokalizowane warszawskie mieszkania z rynku wtórnego mogą się znajdować np. w śródmiejskich kamienicach.Kolejna ciekawa obserwacja dotyczy relatywnie wysokiej ceny sprzedaży 1 mkw., jaką osiągają nowe warszawskie mieszkania liczące ponad 80 mkw. Do tej grupy zaliczamy między innymi deweloperskie lokale z segmentu premium oraz luksusowe apartamenty.