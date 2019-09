Nieruchomość nad jeziorem. Dobra inwestycja, by nie dać się inflacji

Artykuł sponsorowany Inwestowanie w lokaty bankowe nie pokrywa już nawet inflacji. Z kolei bardziej agresywne inwestowanie w fundusze inwestycyjne może w nieodpowiednim terminie przynieść nawet straty. Przy wysokiej inflacji najlepszą lokatą kapitału może okazać się inwestycja w nieruchomości. Szczególnie w te atrakcyjnie położone. Inwestowanie w lokaty bankowe nie pokrywa już nawet inflacji. Z kolei bardziej agresywne inwestowanie w fundusze inwestycyjne może w nieodpowiednim terminie przynieść nawet straty. Przy wysokiej inflacji najlepszą lokatą kapitału może okazać się inwestycja w nieruchomości. Szczególnie w te atrakcyjnie położone.

Stołeczne „Lazurowe Wybrzeże”

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jezioro Zegrzyńskie To jedna z najbliższych lokalizacji dla mieszkańców stolicy chcących wyjechać na weekend w miejsce gwarantujące im - w zależności od wymagań – albo spokój i ciszę, albo zabawę i rozrywkę, lub też sport i ruch nad wodą. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Lokata kapitału: inwestycja na trudniejsze czasy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zalew Zegrzyński Położone znaczne bliżej niż jeziora mazurskie oraz wybrzeże Bałtyku jest też idealne do uprawiania sportów wodnych - nawet po ciężkim dniu pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Atrakcyjna nieruchomość: czyli właściwie jaka?

Dobra miejscówka na aktywny weekend

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty pod Żaglami Na terenie znajdzie się plaża z wydzielonym boiskiem do siatkówki plażowej oraz plac zabaw. Dla miłośników sportów wodnych powstanie również pomost do cumowania łodzi. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Dlaczego Apartamenty pod Żaglami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Apartamenty pod Żaglami To kompleks 58 lokali o zróżnicowanej wielkości. Każdy apartament posiada dużą łazienkę i aneks kuchenny. W stronę Zalewu wychodzą duże, panoramiczne okna oraz tarasy. Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Położone niespełna trzydzieści-czterdzieści kilometrów od centrum Warszawy Jezioro Zegrzyńskie (a właściwie Zalew Zegrzyński, bo jest to jezioro sztuczne), funkcjonuje dla mieszkańców stolicy jako lokalna namiastka nadmorskiego kurortu. Czy słusznie? Niewątpliwie jest to jedna z najbliższych lokalizacji dla mieszkańców stolicy chcących „wyskoczyć” na weekend w miejsce gwarantujące im - w zależności od wymagań – albo spokój i ciszę, albo zabawę i rozrywkę, lub też sport i ruch nad wodą. Położone znaczne bliżej niż jeziora mazurskie oraz wybrzeże Bałtyku jest też idealne do uprawiania sportów wodnych – nawet po ciężkim dniu pracy.Z tych między innymi względów stało się mekką inwestorów, a na jego brzegach już od wielu lat powstają osiedla – o różnym standardzie, od mniejszych mieszkań dostępnych dla osób o przeciętnych zarobkach, poprzez ekskluzywne apartamenty, po luksusowe posiadłości. W efekcie już od wielu lat, brzeg Zalewu jest zabudowywany osiedlami willowymi, luksusowymi apartamentowcami z basenami czy kortami tenisowymi oraz licznymi marinami.Lokaty bankowe to obecnie zdecydowanie nienajlepszy pomysł na lokowanie pieniędzy. Rosnąca inflacja, bez perspektyw jej spadku w najbliższym czasie, to główny czynnik braku opłacalności takiej formy lokowania środków.Także fundusze inwestycyjne, szczególnie wobec prawdopodobnego spowolnienia gospodarczego, nie wydają się dobrym pomysłem. O ile bowiem w dłuższej perspektywie czasowej jest szansa, że na nich zarobimy, o tyle w perspektywie krótkiej czy średniej inwestycja taka – ze względu na możliwą zmienność zysków – może nas kosztować nieco nerwów.Co zatem pozostaje? Inwestycja w waluty? A może w złoto lub inne szlachetne kruszce? Czy jednak raczej w nieruchomości?To właśnie nieruchomości są od wielu lat jedną z najbardziej stabilnych lokat kapitału, o dużo mniejszej zmienności cen niż waluty czy metale szlachetne. Pieniądz włożony w zakup nieruchomości – czy to ziemi, czy mieszkania czy domu to po prostu dobra lokata kapitału i sposób na skuteczne przeciwstawienie się inflacji.Jak wskazują dane, w zakresie nieruchomości inwestycyjnych, rośnie popularność apartamentów i posiadłości luksusowych. Nic dziwnego – Polacy się bogacą, rosną ich zarobki oraz standard życia. Coraz chętniej również swoje oszczędności lokują w mniej ryzykowne instrumenty, w tym właśnie w atrakcyjne nieruchomości.to nie tylko atrakcyjna lokalizacja domu czy apartamentu (przy czym „atrakcyjna” nie zawsze oznacza to samo). To także jego wykończenie w najwyższej klasie oraz pakiet wartości dodanych – rozwinięta infrastruktura (albo wręcz przeciwnie) zlokalizowane na miejscu siłownie, sauna, basen czy nawet spa. Taka nieruchomość pozwala nie tylko na długookresowy wynajem, ale – głównie – na wynajem krótkoterminowy, przeznaczony dla zasobniejszych turystów. Rosnąca pozycja Polski na turystycznych mapach świata zwiększa też popularność i ceny najmu w miejscach atrakcyjnych turystycznie.Dla osób mieszkających czy pracujących w Warszawie, okolice Zalewu Zegrzyńskiego są już od 50 lat bardzo dobrym miejscem do wypoczynku – czy to wakacyjnego, czy krótkich, weekendowych wyjazdów, czy też popołudniowo-wieczornych wypadów po pracy, w ciągu tygodnia. Nic w tym dziwnego, w końcu Zalew Zegrzyński leży zaledwie 30 kilometrów od centrum stolicy, a nad jego brzegiem powstało w ostatnich latach wiele różnych inwestycji umożliwiających aktywny wypoczynek. Powstające nad Zalewem kompleksy apartamentów to także znakomity sposób na zainwestowanie kapitału. Warszawa jest jednym z dynamiczniej rozwijających się europejskich miast, staje się lokalnym, środkowoeuropejskim centrum gospodarczym. Wprost oznacza to, że atrakcyjne nieruchomości będą w tym rejonie wyłącznie zyskiwać na wartości.Jedną z powstających nad brzegami Zalewu Zegrzyńskiego inwestycji są . To kompleks 58 lokali o zróżnicowanej wielkości. Każdy apartament posiada dużą łazienkę i aneks kuchenny. W stronę Zalewu wychodzą duże, panoramiczne okna oraz tarasy.Do dyspozycji mieszkańców będzie także siłownia oraz całoroczny basen z przeciwprądem. Osoby ceniące aktywny styl życia mogą w okolicy uprawiać nie tylko sporty wodne, takie jak żeglarstwo, katesurfing czy pływanie, ale również sporty „lądowe” – jeździectwo, bieganie, jazdę na rowerze.Kompleks położony jest w spokojnej okolicy pełnej zielonych terenów i lasów, dzięki czemu jest idealnym miejscem do wypoczynku. Na terenie znajdzie się plaża z wydzielonym boiskiem do siatkówki plażowej oraz plac zabaw. Dla miłośników sportów wodnych powstanie również pomost do cumowania łodzi.Kompleks jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windy oraz wejście na niskim parterze.