Warszawa: nowe apartamenty inwestycyjne i mieszkania od Murapolu

Murapol powiększa swoją warszawską ofertę mieszkaniową. Do sprzedaży trafiło właśnie 276 przygotowanych z myślą o inwestorach lokali, powstających w ramach zlokalizowanej przy ulicy Witolińskiej inwestycji Apartamenty Praskie. Ponadto kupujący mogą wybierać spośród 54 mieszkań budowanych w kolejnym etapie usytuowanego na Białołęce Osiedla Natura.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Natura - wizualizacja inwestycji W drugim etapie kameralnej inwestycji Murapol Osiedle Natura, powstaną kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe o powierzchni od 25 do 57 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

- Murapol Apartamenty Praskie to atrakcyjna propozycja inwestycyjna skierowana do osób chcących ulokować swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości. lokalizacja na warszawskiej Pradze-Południe sprawi, że wynajmem apartamentów inwestycyjnych będą zainteresowani zarówno menedżerowie, studenci, turyści, jak i firmy delegujące pracowników do stolicy – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA. – Z kolei atuty projektu Murapol Osiedle Natura docenią klienci szukający odpoczynku od szybkiego tempa życia jakie oferuje centrum stolicy, a także nabywcy preferujący kameralne budynki mieszkalne i bliskość terenów zielonych – dodaje Nikodem Iskra.

W ofercie Murapol Apartamenty Praskie inwestorzy znajdą 1-,2- lub 3-pokojowe apartamenty inwestycyjne o powierzchniach od 25 do 50 mkw. Lokale położone na wyższych kondygnacjach będą miały balkony, a te na parterach - przydomowe ogródki. Nie zapomniano również o zmotoryzowanych, dla których przygotowane zostaną zarówno podziemne, jak i naziemne miejsca postojowe . W 5-kondygnacyjnym budynku znajdzie się miejsce dla lobby z recepcją oraz pomieszczeń gospodarczych i socjalnych.W ofercie Murapolu pojawił się również drugi etap inwestycji Murapol Osiedle Natura. Wprowadzony do sprzedaży 3-kondygnacyjny budynek przy ul. Kąty Grodziskie oferuje kupującym kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe w dogodnych do aranżacji układach i metrażach od 25 do 57 mkw. Do lokali na parterze będą przynależały zielone ogródki, natomiast na wyższych kondygnacjach balkony. Dla zmotoryzowanych zaprojektowano miejsca parkingowe na terenie inwestycji. Do tej pory, w ramach Murapol Osiedle Natura, razem z obecnie komercjalizowanym budynkiem, deweloper zaoferował 215 mieszkań. Docelowo cały projekt będzie składał się z 10 budynków, w których zamieszka blisko 1,5 tys. lokatorów.Pula obecnie wprowadzonych do sprzedaży lokali w projektach inwestycyjnych Murapol Apartamenty Praskie i Murapol Osiedle Natura jest objęta „ofertą 2 000 bis”. We wszystkich wdrożony zostanie pakiet antysmogowy oraz Home Management System, umożliwiający wyposażenie lokali w rozwiązania smart home, pozwalające m.in. na kontrolę oświetlenia, gniazd elektrycznych, ogrzewania, zaworów wody, a także pomiar temperatury i zdalne regulowanie rolet wewnętrznych.Autorem projektów architektonicznych obydwu inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol.W aktualnej warszawskiej ofercie, poza projektami Murapol Apartamenty Praskie oraz Murapol Osiedle Natura, deweloper posiada także ostatnie wolne lokale w inwestycjach Murapol Atrium Służewiec na Mokotowie i Murapol Osiedle Praskie na Pradze-Południe.