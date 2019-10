Wynajem mieszkania III kw. 2019

Stawki za wynajem mieszkania podążają wyraźnie za wzrostem cen nieruchomości. W Warszawie osiągnęły już taki sam poziom jak w Berlinie czy Kolonii. Z danych opublikowanych przez Expandera i Rentier.io wynika, że największe podwyżki czynszów najmu (średnio +10% r/r) cechują małe mieszkania. Największą dynamiką wzrostów w tym segmencie cechują się Toruń (+25%), Łódź (+16%) i Szczecin (+15%).

Czynsz niemal 2-krotnie wyższy niż rata kredytu

Koszt najmu a rata W większości miast poddanych analizie koszty wynajmu nadal przewyższają ratę kredytu zaciąganego za zakup podobnego mieszkania.

Jak to policzyliśmy

W stolicy wynajem mieszkania liczącego sobie 50 m2 to wydatek rzędu 2 864 zł miesięcznie. Całkiem sporo, zważywszy chociażby, że w przypadku Berlina, Kolonii i Dusseldorfu jest to równowartość ok. 2 882 zł. Do tego warto pamiętać, że wynagrodzenia w tych niemieckich miastach osiągają dwukrotnie wyższy poziom niż w Warszawie.Ten medal ma jednak dwie strony. Jeśli bowiem zestawić koszty wynajmu mieszkania z ratą kredytu, jaką przychodzi zapłacić za podobną nieruchomość, to szybko okaże się, że Warszawa jest wśród polskich miast przeciętniakiem. Czynsz, jaki trzeba zapłacić właścicielowi stołecznego mieszkania średniej wielkości jest o 19% niższy od raty miesięcznego zobowiązania z tytułu kredytu. Średnio w 16 badanych przez nas miastach jest to natomiast 24%. Stolica jest więc poniżej średniej.Najwyższe czynsze w porównaniu do raty kredytu zaobserwowaliśmy w Sosnowcu, Częstochowie i Łodzi. W tych dwóch pierwszych czynsz za kawalerkę jest blisko 2-krotnie (o 88%) wyższy niż rata kredytu. W tych miastach szczególnie opłaca się więc kupić mieszkanie na własność zamiast wynajmować. Aby było to możliwe trzeba jednak posiadać kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności na wkład własny oraz zdolność kredytową. Problem też polega na tym, że zmiana (np. na większe) wynajmowanego mieszkania jest zdecydowanie łatwiejsza niż własnego.