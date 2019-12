Rynek pierwotny: deweloperskie podsumowania i prognozy 2020

Pierwotny rynek mieszkaniowy nie zwalnia. Mijające 12 miesięcy okazało się kolejnym okresem prosperity z rekordową ilością nowych mieszkań przekazanych do użytkowania. Wiele wskazuje również na to, że i nadchodzący rok nie okaże się rozczarowaniem. Jak oceniają 2019 rok sami deweloperzy? Czego spodziewają się po kolejnych tygodniach? Jak przedstawiają się ich plany inwestycyjne. Na te pytania odpowiedzieli przedstawiciele firm realizujących swoje projekty na terenie Wielkopolski.

Magdalena Szulc, PR Manager w firmie Ataner

Ewa Waliszewska z Działu Sprzedaży w firmie Inwestycje Hryniewicz.pl

Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner

Marek Smogór, prezes Quadro Development

Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu spółki Agrobex

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Proxin Investment Nautic Park Darłówko Deweloperzy są zadowoleni z minionych 12 miesięcy

Kinga Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud Development

Tomasz Pietrzyński z firmy More Place

Marlena Zapalska, prezes spółki Proxin Investment

Izabela Woźnica-Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development

Agnieszka Jałoszyńska, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Sky Investments

Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży Nowa Murowana

Maciej Bartczak, z firmy KM Building

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

W mijającym roku nadal mieszkania dobrze się sprzedawały. Nie zauważyliśmy spadku zainteresowania. Mimo głosów niepokoju płynących z różnych stron, uważamy, że rynek pierwotny jest stabilny i na razie nie grozi mu żaden drastyczny skok. Oczywiście rosną ceny materiałów budowlanych i robocizny, dlatego też siłą rzeczy musi to wpływać na ceny mieszkań , niemniej jednak obserwujemy zainteresowanie zakupem na takim samym poziomie jak jeszcze rok czy dwa lata temu. Z naszego punktu widzenia sukcesem są powracający i nowi klienci, którzy wciąż chętnie kupują mieszkania mimo głosów o kryzysie na rynku budowlanym. Ich zaufanie jest dla nas motywacją, by dalej robić to, co robimy. Naszą flagową inwestycją jest budowany obok dworca PKP Poznań Główny najwyższy budynek mieszkalny w Poznaniu, Towarowa 39. To lokalizacja dla osób ceniących mieszkanie w centrum lub kupujących w celach inwestycyjnych. Towarowa 39 to prestiżowa lokalizacja obok MTP, dworców PKP i PKS, ale też parku im. Karola Marcinkowskiego. Budynek będzie miał 22 kondygnacje naziemne, siłownię oraz taras na dachu przeznaczone tylko dla mieszkańców.Miniony rok na poznańskim rynku nieruchomości to dla Inwestycji Hryniewicz.pl intensywny czas. Do sprzedaży trafiły trzy nasze sztandarowe projekty – Sikorskiego 8 na Wildzie, Willa Racławicka 78 na Grunwaldzie oraz Pałacowa 2 w Dąbrówce, które w znacznej większości znalazły już swoich nabywców. Okres prosperity z pewnością zawdzięczamy trzem istotnym czynnikom. Po pierwsze, najniższe w historii stopy procentowe (w pewnym momencie oprocentowanie depozytów sięgnęło nawet zera), co oznacza, że inwestorzy tzw. rezerwy gotówkowe lokowali w mieszkania na wynajem, bowiem taki krok wydawał się najbardziej zyskowną i bezpieczną lokatą dla zgromadzonego kapitału. To właśnie na Sikorskiego 8 – inwestycji w centrum tętniącej życiem Wildy, niedaleko centrum – pojawiło się spore grono inwestorów. Po drugie, stale rosnące oszczędności Polaków, a więc bogacenie się społeczeństwa. I po trzecie, kolejne fazy wzrostu zainteresowania najmem mieszkań. Tutaj nie bez znaczenia był również napływ migrantów z Ukrainy. O ile w centrum Poznania pojawiło się więcej inwestorów, o tyle na obrzeżach miasta, w Dąbrówce, stale mieszkać wolą młode rodziny z dziećmi lub rodziny, które sprowadzają blisko siebie swoich rodziców i dziadków. A jaki będzie rok 2020? Dla Inwestycji Hryniewicz.pl pracowity. W trakcie realizacji znajduje się nasz nowy projekt na Jeżycach przy ul. Kadłubka 2a. Budowa już ruszyła, a sprzedaż rozpoczniemy z początkiem nowego roku. Branża deweloperska nadal będzie rozwijała skrzydła wprowadzając do ofert nowe propozycje osiedli.Rok 2019 możemy zaliczyć do udanych. Nie zabrakło w Grupie Partner wielu wyzwań, które postawił przed nami stale ewoluujący rynek, ale niesłabnący popyt spowodował, że sprzedaż Śródki OdNowa została zakończona. Ponieważ zainteresowanie inwestycją było bardzo duże, rozpoczęliśmy już realizację drugiego etapu - Śródka OdNowa 2 . Budowa obejmuje nowoczesny kompleks mieszkalny z 83 lokalami. Rynek pierwotny w mijającym roku zmienił się w stosunku do poprzedniego, przenosząc szalę transakcji z zakupów klientów indywidualnych - rodzin, na zakupy inwestycyjne. Z drugiej zaś, wróciły na niego osoby, które kiedyś kupiły swoje małe M, teraz szukając większej przestrzeni dla rosnących potrzeb rodzin. Nie bez echa w branży deweloperskiej odbywa się też napływ migrantów głównie z Ukrainy, bowiem stanowią oni cześć nabywców wielu projektów, np. naszej inwestycji Nadolnik Compact Apartments. Jakie są plany Grupy Partner na rok 2020? W przygotowaniu znajduje się kolejny projekt, tym razem na Grunwaldzie. Jarochowskiego 81 to wielorodzinny budynek, które sprzedaż i budowę rozpoczniemy w I kwartale nowego roku. Upatrujemy, że popyt będzie utrzymywał się na zadowalającym poziomie, dlatego nie ustajemy w poszukiwaniach nowych terenów pod inwestycje.Polski rynek pierwotny 2019 roku funkcjonował na bardzo wysokich obrotach, branża nie miała większych powodów do niepokoju w kontekście stabilności sektora mieszkaniowego. Wprawdzie pojawiła się kontrowersyjna propozycja UOKiK o stworzeniu DFG, jednak szybko ona upadła. W Poznaniu podaż i popyt utrzymywały się na zadowalającym poziomie, co znalazło odzwierciedlenie w realizowanych przez grupę Quadro Development projektach. Ogromny sukces sprzedażowy odnieśliśmy na Sielskiej 14, gdzie w przeciągu roku wszystkie proponowane mieszkania znalazły swoich nabywców. Podobnie sytuacja ma się na Bosej 7 – tutaj pozostało zaledwie kilka mieszkań w ofercie. Tak zadowalający wolumen transakcji był wynikiem stale rosnącej liczby inwestorów, kupujących by wynajmować. Oczywiście nie zabrakło zakupów indywidualnych (i to one nadal stanowiły większą ich część), jednak widzę, że rok do roku osób lokujących nadwyżkę kapitału w nieruchomości (jako najbardziej bezpieczną i zyskowną lokatę) jest coraz więcej. Trwający boom mieszkaniowy przyczynił się do kolejnych decyzji inwestycyjnych w Quadro Development. W III kwartale rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji Piątkowskiej 103, której budowa ruszy niebawem. Tutaj efekty sprzedażowe przerosły nasze oczekiwania – blisko 70% mieszkań znalazło już swoich nabywców. Taki wynik napawa optymizmem i skłania do przygotowywania kolejnych propozycji mieszkaniowych. W 2020 roku z pewnością pojawią się nowości od Quadro Development, do których już się przygotowujemy.Sukcesywnie poprawiająca się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, rosnące aspiracje i preferencje mieszkaniowe młodych Polaków oraz ich zdolność kredytowa przyczyniły się do faktu, że mijający rok dla branży deweloperskiej upłyną pod znakiem intensywnych prac. Dowodem na to są realizowane przez Agrobex inwestycje. Obecnie w sprzedaży mamy aż 9 projektów – większość wielkopolskich, jednak znalazła się również realizacja zielonogórska. Popyt na własne M nie spada, dlatego rynek pierwotny dostosowuje podaż. Stosunkowo niedawno wprowadziliśmy nowość mieszkaniową – osiedle Kleszczewo Park, które powstało w następstwie głosów płynących od klientów. Ten rok, podobnie jak minione kończymy z wieloma zrealizowanymi inicjatywami na rzecz poprawy jakości życia – bierzemy na siebie odpowiedzialność nie tylko za miejski krajobraz, ale także jesteśmy społecznie odpowiedzialni. CSR ma dla nas ogromne znaczenie, stąd nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, których jesteśmy inicjatorami, organizatorami czy sponsorami. Kierujemy swoje działania do dzieci i dorosłych. Mają one charakter sportowy, rozrywkowy lub kulturalny (np. Bieg 5/5, „Teatr za jeden uśmiech”, akcja Deweloperzy Dzieciom, Uśmiechnięty Dzień, objęcie opieką nosorożca z poznańskiego zoo).Rok 2019 nie obył się bez wyzwań dla branży deweloperskiej. Pojawiło się kilka kontrowersyjnych propozycji, jak chociażby stworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, jednak rozwiązanie UOKiK szybko upadło, bowiem obecny system dobrze chroni kupujących. Jaki będzie 2020 rok? Z pewnością pełen wyzwań. Dla Agrobexu będzie to rozwój nie tylko na rodzimym, wielkopolskim rynku, ale również szerzej, np. lubuskim.2019 rok, mimo początkowych prognoz rynkowych, nie przyniósł znacznych zmian na rynku pierwotnym. Polacy nadal chętnie decydowali się na zakup nowego domu, zwłaszcza w segmencie domów bliźniaczych. Tendencja odchodzenia od wyboru mieszkania w bloku jest coraz bardziej widoczna - doceniamy jako społeczeństwo posiadanie większej przestrzeni. Jesteśmy bacznymi obserwatorami tych trendów, stąd w tym roku jako inwestorzy postawiliśmy na kolejny projekt osiedla w konwencji domów bliźniaczych, Nowy Jasin.Miniony rok z pewnością możemy zaliczyć do udanych. W 2019 zakończyliśmy sprzedaż inwestycji Kalinova. Rozpoczęliśmy też nowy projekt – Osiedle Przy Jeziorach w Poznaniu, z domami w zabudowie bliźniaczej do 112,2 m2. Pierwszy etap realizacji tego osiedla to 12 domów, z których połowa znalazła swoich nabywców, jeszcze przed zakończeniem budowy. Znaczącym czynnikiem kształtującym rynek w 2019 roku, były rosnące koszty materiałów i usług budowlanych, co istotnie przełożyło się na wzrosty cen nieruchomości na rynku pierwotnym. Pomimo tego nie wpłynęło to na pogorszenie sprzedaży More Place, pokazując na jak wysokim poziomie pozostają potrzeby mieszkaniowe polaków.Koniec roku to bardzo dobry czas na podsumowania i skrupulatne podliczenia. Śmiało możemy powiedzieć, że miniony rok okazał się dla naszej firmy bardzo owocny. W pierwszym kwartale wystartowaliśmy z budową oraz sprzedażą V już etapu osiedla Nowe Ogrody w Poznaniu - duże zainteresowanie projektem utwierdza nas tylko w przekonaniu, że branża deweloperska ma się dobrze, a popyt na mieszkania zdecydowanie nie maleje. Szczególnie te w celach inwestycyjnych, ponieważ dla części osób posiadających tzw. rezerwy gotówkowe stanowią one rozsądne zabezpieczenie na przyszłość (rodzaj prywatnego funduszu emerytalnego). W finale ulica Meissnera w IV kwartale 2020 roku wzbogaci się o 130 mieszkań od 27 do 103 mkw., 8 lokali usługowych, 168 miejsc postojowych oraz 40 boksów rowerowych. Oczywiście z końcem roku nie zwalnialiśmy tempa i rozpoczęliśmy pierwsze działania związanie z naszą najnowszą inwestycją w Darłówku - mówi Marlena Zapalska, prezes spółki Proxin InvestmentRok 2019 okazał się bardzo dobrym dla EBF Development oraz dla całej branży deweloperskiej. Popyt na mieszkania zdecydowanie nie maleje, widzimy to po ilości rezerwacji lokali nie tylko w Zielonej Górze ale również w Poznaniu. Warto podkreślić, że największym zainteresowaniem cieszyły się mniejsze mieszkania (najczęściej dwupokojowe) do 45 mkw., które nabywane są głównie w celach inwestycyjnych. - Widzieliśmy to doskonale przy uruchomieniu sprzedaży inwestycji Zdrojowa Polana, gdzie w przeciągu 6 miesięcy ponad 70% lokali znalazło swoich nabywców. - informuje Izabela Woźnica-Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development. Zaobserwowaliśmy także coraz większą świadomość społeczeństwa w zakresie procedur zakupu jak i tego co się dzieje aktualnie na rynku nieruchomości i w kierunkach inwestycji. Jako deweloper i wykonawca liczymy i mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie równie duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na nieruchomości mieszkalne - tego sobie i inwestorom życzymy.Ostatni rok pokazał, że rynek deweloperski wcale nie zwalnia, a zainteresowanie mieszkaniami (czy to na przedmieściach czy w Poznaniu) nie maleje. Widzieliśmy to doskonale w pierwszym półroczu, gdzie sprzedaż lokali na osiedlu Rodzinne Komorniki kształtowała się na bardzo wysokim poziomie. W finale wszystkie domy przy ul. Pana Tadeusza znalazły sowich nabywców z końcem sierpnia. Natomiast w drugim półroczu - podczas wrześniowej edycji Targów Mieszkań i Domów zaprezentowaliśmy nowy etap naszej Poznańskiej inwestycji zlokalizowanej w pobliżu ulicy Strzeszyńskiej, czyli Rodzinne Podolany – łącznie 18 domów szeregowych z ogrodami. Jednocześnie działania biura sprzedaży skupiają się na sprzedaży mieszkań 2-poziomowych o powierzchni 76-79 mkw. Obecnie czynimy także przygotowania związane z kolejnymi inwestycjami, zlokalizowanymi między innymi w stolicy Wielkopolski.Ostatni rok możemy ocenić jako bardzo dobry dla branży deweloperskiej, jak i naszej firmy. Pomimo wielu spekulacji, sprzedaż mieszkań, w tym na przedmieściach utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie. Już w pierwszym kwartale rozpoczęliśmy sprzedaż V etapu osiedla Nowa Murowana, który liczy 20 mieszkań. Obecnie w ofercie pozostały ostatnie wolne lokale o powierzchni od 59 do 66 mkw. Widząc tak duże zainteresowanie z końcem listopada podjęliśmy decyzję o uruchomieniu sprzedaży w ostatnim - IV etapie inwestycji, w którym zaprojektowaliśmy lokale od 58 do 63 mkw. Oczywiście planujemy dalszy rozwój i realizację nowych projektów w Murowanej Goślinie, ponieważ tutaj wszystko jest „pod ręką”, a infrastruktura jest gotowa. Sklepy, ośrodki zdrowia, urzędy, placówki edukacyjne, co stanowi wyróżnik na tle innych lokalizacji na przedmieściach.Ostatni rok możemy ocenić jako udany pod względem realizacji naszych inwestycji oraz planów sprzedażowych. Nasze cele biznesowe zostały adekwatnie, ale jednocześnie ambitnie określone, dzięki czemu możemy cieszyć się sukcesami: sprzedaży wszystkich lokali z pierwszego budynku Zalasewo Park oraz sprawną realizacją kolejnego budynku z tej inwestycji, płynną sprzedażą domów na osiedlu Rodzinny Zakątek k. Kórnika oraz planowo przebiegającą budową kolejnych szeregów. W połowie 2019 roku oddaliśmy także ostatnie domy na Osiedlu Słonecznym w Brodowie.Największe zaskoczenie w 2019 na rynku nieruchomości? Naszym zdaniem coraz częstsze poszukiwanie mieszkań, które z jednej strony będą spełniać oczekiwania codzienności, zaś z drugiej - będą również przestrzenią do pracy. Freelancerzy śmielej decydują się na kupno przestrzeni w kameralnych osiedlach o wyjątkowym klimacie i nowoczesnym charakterze. Tym bardziej cieszymy się, ze nasz projekt - Enklawa Winogrady - wpisuje się w ten trend. Z ogromną ciekawością wypatrujemy tego, co w branży przyniesie 2020.