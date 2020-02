Apartamenty Sienkiewicza 44: nowe mieszkania w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki, ul Sienkiewicza. To właśnie ten adres wybrała spółka RWJ Development na lokalizację swojej najnowszej inwestycji mieszkaniowej. Budowa Apartamentów Sienkiewicza 44 ruszyła już w październiku minionego roku. Plany z nią związane zakładają realizację 32 apartamentów o powierzchniach od 30 do 83 mkw. Mieszkania mają być gotowe w połowie 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez dewelopera, apartamenty Sienkiewicza 44 to kameralny trzypiętrowy budynek z windą, w którym znajdzie się miejsce dla 32 nowych mieszkań o powierzchniach od 30 do 83 mkw. Ich rozkłady mają gwarantować przyszłym mieszkańcom szerokie możliwości aranżacyjne, a duże przeszklenia - gwarantować dobre nasłonecznienie. Ponad połowa z realizowanych lokali będzie dwupoziomowa. Antresole mogą posłużyć zarówno jako sypialnie, jak i w pełni użytkowe miejsca pracy. Interesującą propozycją są również zaplanowane w niektórych mieszkaniach zielone tarasy.Parter budynku został zarezerwowany na działalność usługową, a jego podziemia na halę garażową.Atutem nowych mieszkań w Grodzisku Mazowieckim ma być również ich lokalizacja – przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta, w pobliskim sąsiedztwie Galerii Grodova i w odległości niespełna 1 km od dworca PKP.Dojazd kolejką WKD do ścisłego centrum ma zajmować maksymalnie 40 minut. Natomiast dojazd samochodem, dzięki bliskości autostrady A2, to tylko 30 minut.