Nowe inwestycje mieszkaniowe. Co przygotowali deweloperzy?

Jakie plany na ten rok mają deweloperzy? Jakie projekty planują wprowadzić na rynek? Jakie mieszkania trafią do sprzedaży? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Agnieszka Jaworska-Goździewska, Marketing i PR Manager w Nickel Development

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nickel Development Osiedle Księżnej Dąbrówki Ze słów deweloperów wynika, że nowe inwestycje mieszkaniowe będą decydować i w tym roku

Jarosław Kozak, wiceprezes Waryński S.A. Grupa Holdingowa

W tym roku spółka planuje sprzedaż 2000-2200 mieszkań i wprowadzenie do oferty około 1900-2200 lokali. W przygotowaniu są zarówno nowe inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, jak i kolejne etapy już realizowanych inwestycji.W tym roku liczba nowych inwestycji mieszkaniowych w sprzedaży powinna być podobna jak w zeszłym roku, kiedy do sprzedaży weszło około 20 inwestycji, a liczba mieszkań w ofercie oscylowała w granicach 4 tys. lokali. Niezmiennie największym wzięciem cieszą się mieszkania dwu i trzypokojowe, których znajdzie się najwięcej w naszym portfolio.Rocznie wprowadzamy do oferty około 2000 – 3000 lokali w zróżnicowanych inwestycjach mieszkaniowych. Działamy w 4 miastach – Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Potencjał sprzedażowy na kolejne kwartały jest wysoki. Obecnie w ofercie znajduje się około 1400 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 16,5 tys. mieszkań. W 2019 roku zainwestowaliśmy w bank ziemi ponad 330 mln zł, co pozwala na zbudowanie około 335 tys. PUM. W 2019 roku spółka miała w budowie 5900 mieszkań. W 2020 roku będziemy zwiększać zasoby gruntów na wszystkich rynkach. Rozważamy też rozszerzenie dzielności o kolejne duże polskie miasto.Na rok 2020 przewidujemy ustabilizowanie kosztów materiałów i prac budowlanych, co powinno sprzyjać utrzymaniu cen na poziomie zbliżonym do 2019 roku.W tym roku planujemy rozpocząć nowe inwestycje mieszkaniowe na warszawskiej Białołęce, gdzie zrealizowaliśmy już 18 projektów. W tym roku rozpoczniemy drugi etap osiedla Wrzosowa Aleja przy ulicy Lewandów. Do sprzedaży trafi 40 lokali o metrażach od 25 do 58 mkw. w pięciu trzypiętrowych budynkach. W kolejnych projektach na Białołęce przy ulicy Aluzyjnej, Berensona i Modlińskiej planujemy osiedla mieszkaniowe. Przy ulicy Nowodworskiej postawimy 13 domów w zabudowie szeregowej.Osoby planujące zakup nieruchomości na wynajem z pewnością zainteresuje nasz najnowszy projekt inwestycyjny, który powstanie przy ulicy Pileckiego 59 na warszawskim Ursynowie z 220 klimatyzowanymi apartamentami o wysokim standardzie o powierzchniach od 16 do 52 mkw. W inwestycji znajdzie się całodobowa, recepcja i restauracja, a także parking podziemny z 163 miejscami postojowymi i parking naziemny na 107 samochodów.Jeśli zaś chodzi o nasze projekty poza Warszawą, będziemy kontynuować rozbudowę Villa Campina, luksusowego podmiejskiego osiedla w Ożarowie Mazowieckim. Wkrótce rozpoczniemy też budowę pruszkowskiej inwestycji Stacja Centrum, w której zaoferujemy blisko 450 mieszkań.W planie na ten rok jest również Horizon Letnica w Gdańsku w niewielkiej odległości od zatoki i prestiżowa inwestycja nad Odrą w Szczecinie przy ulicy Celnej - wyjątkowy kompleks apartamentów z mariną i zapleczem handlowo-usługowym. W tym roku po raz pierwszy pojawimy się na podkrakowskim rynku mieszkaniowym. W miejscowości Zawada powstanie osiedle Apartamenty na wzgórzach. W pierwszym etapie, w dziewięciu trzypiętrowych budynkach znajdą się 162 mieszkania o metrażach od 25 do 57 mkw. Planujemy też kontynuować naszą obecność na Śląsku. Kolejną inwestycją po Osiedlu Nowe Tysiąclecie będzie Chorzów. Wrócimy także do Łodzi.W zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych mamy bardzo ambitne plany na 2020 rok. Przede wszystkim planujemy zwiększyć sprzedaż mieszkań i pobić rekord z 2019 roku. Chcemy również w tym roku zakończyć budowę pierwszych dwóch budynków w osiedlu Warszawski Świt w dzielnicy Targówek oraz inwestycji Apartamenty Okopowa 59A na warszawskiej Woli. Pod koniec 2019 roku wprowadziliśmy do sprzedaży nowy projekt -Apartamenty Oszmiańska 20, którego budowa rozpoczęła się w styczniu 2020 roku.Inwestycja zlokalizowana jest zaledwie 450 metrów od stacji metra Targówek Mieszkaniowy. W pierwszym kwartale 2020 roku planujemy również rozpocząć budowę trzech nowych inwestycji. Będą to dwa projekty na warszawskich Bielanach – Metro Park i Apartamenty Przy Agorze 6 oraz kolejny etap osiedla Warszawski Świt na Targówku. Do sprzedaży trafią mieszkania o zróżnicowanych metrażach. przygotowaniu mamy również kilka nowych inwestycji w bardzo dobrych lokalizacjach Warszawy.W tym roku planujemy uruchomienie kilku nowych inwestycji we Wrocławiu. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla dwóch projektów, przy ulicy Gnieźnieńskiej i Stoczniowej.Wiosną w Sobótce pod Wrocławiem rozpoczniemy realizację Lokum Monte, luksusowego osiedla ze strefą wellness położonego u podnóża Masywu Ślęży w malowniczym otoczeniu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.W drugiej połowie roku zakończymy budowę osiedla Lokum Villa Nova, które powstaje przy ulicy Jaskółczej w zacisznych Kowalach. Ponadto w styczniu wprowadziliśmy do oferty apartamenty w ukończonym drugim etapie inwestycji Lokum Vena, prestiżowym osiedlu łączącym doskonałą lokalizację w centrum miasta z wyjątkową architekturą zrewitalizowanej, historycznej zabudowy.Działamy również na rynku krakowskim, gdzie jesteśmy w trakcie realizacji trzech przedsięwzięć: pierwszego etapu osiedla Lokum Salsa oraz drugiego etapu osiedli Lokum Siesta i Lokum Vista.Jak co roku, także i tym razem planujemy zarówno nowe wyzwania, jak i domykanie aktualnych projektów. Przed nami zakończenie budowy poznańskiej inwestycji Fyrtla Wilda. Przed końcem ubiegłego roku świętowaliśmy w niej wiechę. W Łodzi planujemy rozpocząć sprzedaż mieszkań wchodzących w skład zabytkowego budynku warsztatowego, który znajduje się na terenie Diasfery. Będą to bardzo interesujące przestrzenie o loftowym, postindustrialnym charakterze.W tym roku planujemy wprowadzić do sprzedaży drugi etap inwestycji Moja Północna na warszawskim Tarchominie oraz szósty etap gdańskiej inwestycji Wolne Miasto. Łącznie ponad 300 mieszkań.W tym roku planujemy inwestycję Zbrojowa - etap 11 Osiedla Księżnej Dąbrówki, które rozbudowujemy już od 19 lat w jednej z najlepiej rozwiniętych i dynamicznych miejscowości na przedmieściach Poznania.Mowa o Dąbrówce, w której oprócz domów i bloków mieszkalnych znajduje się również pełna infrastruktura społeczna: przychodnie, sklepy, galerie handlowe, kościół, przedszkola i szkoły. Teren, na którym powstaje osiedle dysponuje utwardzonymi drogami, oświetlonymi lataniami, wzdłuż których biegną chodniki. Intensywnie pracujemy nad sześcioma projektami, które są w fazie koncepcyjnej, o których będziemy informować w drugiej połowie roku.Nasza, nowa inwestycja Atol zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Żabi Kruk, a Rzeźnicką, w dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, w pobliżu Starego Miasta. Budowa wielorodzinnego budynku z usługami na parterze rozpoczęła się w 2019 roku. Swoją formą architektoniczną budynek wraz z sąsiednimi obiektami tworzyć będzie pierzeję ulicy Wilczej. Budynek Atol będzie miał cztery kondygnacje mieszkalne, jedną z częścią usługową oraz podziemny parking. Na działce o powierzchni 2 555 mkw. zaoferujemy łącznie 6 922 mkw. powierzchni użytkowej, w tym 65 mieszkań oraz 6 przestrzeni komercyjnych. W ramach inwestycji powstanie także stacja ładowania aut elektrycznych i klimatyczny pasaż wewnętrzny.