Ceny mieszkań: ile Polacy są w stanie wydać?

Jaką najwyższą kwotę przeznacza większość kupujących na zakup mieszkań w poszczególnych miastach? Jakie lokale są najczęściej wybierane? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Agnieszka Jaworska-Goździewska, Marketing i PR Manager w Nickel Development

Magdalena Gąsienica-Samek, p.o. dyrektor marketingu Red - Real Estate Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg SA.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

fot. mat. prasowe Red Park - Red Development W ofercie rodzimych deweloperów nie brakuje mieszkań za ponad 1 mln zł

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Jarosław Kozak, wiceprezes w Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Górna granica kwoty, jaką klient jest w stanie przeznaczyć na zakup mieszkania zależy od segmentu inwestycji i celu zakupu. W segmencie popularnym, gdzie klient kupuje swoje pierwsze mieszkanie o układzie dwa pokoje z aneksem/kuchnią, maksymalne kwoty zakupu wahają się od około 280 tys. zł w Katowicach, przez 350 tys. zł w Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku do ponad 400 tys. zł w Warszawie.Realizujemy obecnie inwestycje wyłącznie na terenie Warszawy. W związku z tym górna granica kwoty wydawanej na zakup lokalu zależy przede wszystkim od rodzaju poszukiwanego przez nabywców mieszkania oraz lokalizacji w konkretnej dzielnicy Warszawy. Na Targówku przykładowo najwięcej osób poszukuje mieszkań do kwoty 400 tys. zł, a na Woli do 500 tys. zł.Zbyt wiele zmiennych, jak lokalizacja, standard wykonania, wyposażenie, odległość od centrum miasta, czy wreszcie niedefiniowalne preferencje indywidualne praktycznie uniemożliwiają wyznaczenie górnej granicy, akceptowalnej przez nabywców mieszkań w poszczególnych miastach. Oczywiście najszybciej kupowane są mieszkania, których cena za metr kwadratowy oscyluje w okolicy średniej statystycznej w danym mieście. Należy jednak pamiętać, że różnice w cenie, nawet w obrębie jednego miasta, mogą sięgać kilkudziesięciu procent z uwagi na lokalizację i inne czynniki cenotwórcze. Praktycznie każda inwestycja jest dedykowana określonej grupie nabywców o innych preferencjach, również cenowych.Działamy głównie na rynku warszawskim, wrocławskim i poznańskim. Każdy z nich jest inny. Dysproporcje widać na przykładzie średnich cen za metr kwadratowy. W Warszawie ich poziom jest wyższy niż 10 tys. zł/mkw., a w Poznaniu ceny mieszkań przekraczają 7 tys. zł/mkw. Warto zwrócić uwagę na zmieniającą się strukturę oferty w miastach. Maleje udział mieszkań najtańszych, a rośnie tych, których cena za metr jest wyższa od średniej rynkowej. Osoby, które kupują pierwsze mieszkanie poszukają lokali usytuowanych dalej od centrum w możliwie najkorzystniejszej cenie. Natomiast osoby, dla których priorytetem jest centralna lokalizacja są skłonne zapłacić więcej.Nie można mówić o tego rodzaju górnej granicy, ponieważ zawsze zachodzi tutaj zależność pomiędzy lokalizacją obiektu, jego metrażem i jakością wykonania a właśnie ceną. Obecnie w naszej ofercie najbardziej kosztowne propozycje to domy w zielonej, poznańskiej dzielnicy Morasko w osiedlu Morasko Park. Najdroższe kosztują 850 tys. zł i cieszą się zainteresowaniem naszych klientów.Prowadzimy sprzedaż mieszkań w Warszawie i Gdańsku. Linia oddzielająca wysokość całkowitych kwot przeznaczanych na zakup lokali przebiera raczej pomiędzy typami inwestycji. Ceny mieszkań w segmencie popularnym w Gdańsku są porównywalne z tymi w Warszawie. W przypadku inwestycji apartamentowych trudno mówić o górnej granicy. W segmencie popularnym największym zainteresowaniem cieszą się lokale dwupokojowe Wówczas całkowita kwota przeznaczana na zakup to około 350 tys. zł. W przypadku inwestycji apartamentowych większość transakcji to kwoty od 700 tys. zł za mieszkania dwupokojowe do kilku milionów za apartamenty.Dla większości naszych klientów kluczowym kryterium oceny jest użyteczność mieszkania lub domu, a nie jego cena. Nasze produkty są bardzo zróżnicowane, począwszy od luksusowych apartamentów w najbardziej prestiżowej dzielnicy Poznania w przypadku Willi przy Parku Wodziczki, po mieszkania na przedmieściach w podpoznańskiej Dąbrówce, oferujące wysoki stosunek jakości do ceny. Mogę jednak powiedzieć, że nie są odosobnione sytuacje, w których klienci decydują się przekroczyć początkowo zakładany budżet, aby zamieszkać w miejscu, które spełnia ich wszystkie wymagania. Uwagę zwraca też fakt, że wiele osób poszukuje lokali z możliwie dużą liczbą pomieszczeń w porównaniu do danej powierzchni. Mówimy o nich - przez analogię do samochodów - że to mieszkania kompaktowe.Trudno mówić o górnej granicy ceny. To, ile nabywcy wydają na mieszkanie, zależy od wielu czynników, m.in. od ich zamożności, zdolności kredytowej i od kwoty, jaką planują na mieszkanie przeznaczyć. Duże znaczenie mają również oczekiwania wobec lokalizacji, standardu i relacji ceny do jakości. Pamiętajmy, że ceny mieszkań dyktuje rynek. W przypadku mieszkań w Warszawie średnia cena za mkw. przekroczyła 10 tys. zł. W grupie największych rynków jest też Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Poznań i Łódź. Przykładowo, w naszym Red Parku ceny ceny mieszkań zaczynają się od 6,2 tys. zł za mkw. To pokazuje, że w dużym mieście, jakim jest Poznań, można znaleźć mieszkanie w świetnej lokalizacji w cenie, która może odpowiadać wielu nabywcom.Na polskim rynku mieszkaniowym od wielu lat popyt przerasta podaż, a potrzeby mieszkaniowe Polaków wciąż są duże. Mimo nieuniknionego wzrostu cen mieszkań, związanego m.in. z cenami materiałów budowlanych, wciąż duże zapotrzebowanie rynkowe skutkuje utrzymaniem zainteresowania zakupem mieszkania. Nadal najpopularniejszy segment to lokale dwu i trzypokojowe w metrażach 40-60 mkw. o dobrym stosunku ceny do jakości. Górne granice cenowe w poszczególnych miastach to około 1,5 mln zł w Warszawie, we Wrocławiu 660 tys. zł, natomiast w Gdańsku 1,2 mln zł.Wśród klientów kupujących mieszkania za gotówkę, możemy właściwie mówić przede wszystkim o psychologicznej granicy cenowej, a ta granica w ostatnich latach wyraźnie przesuwa się w górę. Niegdyś taką granicą był poziom około 300 tys. zł dla mieszkania dwupokojowego, czy około 400 tys. zł dla mieszkania trzypokojowego. Dziś nikogo nie dziwią oferty deweloperów i transakcje opiewające na znacznie większe kwoty. Wiele zależy od samych projektów, w tym ich lokalizacji, jak i poszczególnych nabywców. Ich gotowość do nabycia drogiego mieszkania często nie wynika tylko z możliwości finansowych, ale również jest podyktowana emocjami.O rzeczywistej granicy cenowej możemy z kolei mówić w przypadku klientów kupujących mieszkanie na kredyt. Tę granicę wyznacza de facto bank, wyliczając zdolność kredytową danej osoby. Zależy ona natomiast od indywidualnej oceny, więc również trudno wskazać w tym przypadku jedną, konkretną kwotę.Trudno mówić o granicach, najważniejsze w naszej branży to trafić z ofertą w oczekiwania klientów. Do naszych biur sprzedaży przychodzą osoby o różnorodnych potrzebach. Nie dla wszystkich cena jest najistotniejsza. Liczy się standard wykończenia, jakość, marka i pełen pakiet dodatkowych usług. Jeżeli zyskają pewność, że to u nas zmaterializują swoje marzenia o mieszkaniu idealnym – po prostu je kupią.Potencjalny nabywca mieszkania na wynajem zwraca przede wszystkim uwagę na lokalizację, powierzchnię oraz na koszty, jakie musi ponieść na zakup i wykończenia lokalu, tak aby satysfakcjonował go zwrot z inwestycji w ciągu kilku lat.Górna kwota jest dla nas trudna do określenia ze względu na to, że nasze mieszkania należą do najtańszych nieruchomości na stołecznym i podstołecznym rynku. Ceny mieszkań w Osiedlu Natura w Wieliszewie zaczynają się od 4290 zł/mkw., zaś w Osiedlu Łomianki od 5150 zł/mkw. W obu inwestycjach największy popyt jest na mieszkania najtańsze, w cenie do 250 tys. zł.Ceny mieszkań nie powinny w najbliższych kwartałach ulegać większym wahaniom. Zakładamy stabilizację stawek cenowych z możliwym, niewielkim trendem wzrostowym. Zeszłoroczne wyniki sprzedaży udowadniają, że jest to poziom akceptowalny dla klientów.W ramach naszych inwestycji najwyższa ofertowa cena oscyluje w granicach 1,7 mln zł – 1,75 mln zł brutto. Dotyczy bardzo atrakcyjnego i luksusowego apartamentu o powierzchni około 85 mkw. w kompleksie Sol Marina. To prestiżowy projekt z własną mariną jachtową położony jest na Wybrzeżu Gdańskim. Powstaje w otoczeniu dziewiczej przyrody, a jednocześnie zaledwie kilka kilometrów od centrum Gdańska. Lokalizacja, wysoki standard nieruchomości oraz wiele dodatkowych funkcjonalności sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi to olbrzymie atuty tej inwestycji.