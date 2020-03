Murapol Siewierz Jeziorna: 165 nowych mieszkań w sprzedaży

Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż trzeciego etapu inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna. Tym razem przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 165 dwu-, trzy- i czteropokojowych lokali o powierzchniach od 30 do 59 mkw. Wszystkie będą wyposażone w pakiet antysmogowy oraz będą dawały możliwość instalacji rozwiązań smart home.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Murapol Siewierz Jeziorna Oferta projektu Murapol Siewierz Jeziorna powiększyła się o 165 lokali

W ramach wprowadzonego właśnie do sprzedaży III etapu inwestycji Murapol Siewierz Jeziorna zaplanowano powstanie pięciu 4-kondygnacyjnych budynków, a w nich 165 nowych mieszkań - od kompaktowych lokali dwupokojowych o powierzchni 30 mkw., po blisko dwa większe cztery pokoje (59 mkw.).Mieszkańcy lokali usytuowanych na parterze zyskają dostęp do przydomowych ogródków, a do mieszkań położonych na wyższych kondygnacjach należeć będą przestronne balkony.Dla komfortu mieszkańców, zgodnie ze standardem obowiązującym w oferowanych od ubiegłego roku inwestycjach Grupy, wszystkie mieszkania zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy. W budynkach z aktualnej oferty zostanie wdrożona technologia Home Management System umożliwiająca instalację rozwiązań smart home , pozwalających m.in. zdalnie sterować mediami. Poza powyższymi rozwiązaniami, zastosowany w budynkach HMS obejmie także monitoring wizyjny klatek schodowych, hali garażowych, części wspólnych osiedla oraz wideodomofon.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA, pracownia należąca do Grupy Murapol.Pierwszy etap inwestycji został nagrodzony w konkursie Housemarket Silesia Awards 2019 w kategorii „Osiedle przyjazne rodzinie”.Siewierz Jeziorna to pierwszy realizowany w Polsce projekt zrównoważonej dzielnicy, powstającej od podstaw, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, bez krzykliwych reklam, ruchliwych ulic i miejskiego chaosu. Nowe mieszkania usytuowane są w otoczeniu natury, w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, który zapewnia nie tylko piękne widoki i miejsca do wypoczynku, ale także czyste, pozbawione smogu powietrze.Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 1, dzięki czemu dojazd do Katowic zajmuje zaledwie 20 minut, do Krakowa można się dostać w niecałą godzinę, a mniej niż kwadrans potrzeba, by dotrzeć na lotnisko w Pyrzowicach.Aktualna oferta stanowi część „projektu1000”, w którym do komercjalizacji w jednym czasie trafiło ponad 1 tys. nowych mieszkań w sześciu miastach w Polsce.