Monday Development rusza z budową ponad 2 tys. mieszkań w Poznaniu

Na terenie dawnych poznańskich zakładów Wiepofama Monday Development buduje osiedle Fama Jeżyce. Deweloper dysponuje już prawomocnym pozwoleniem na budowę, więc prace przy I etapie inwestycji rozpoczną się właściwie lada dzień. Ich efektem będzie powstanie 251 mieszkań, które mają być gotowe już w II połowie nadchodzącego roku.

Najnowszy projekt Monday Development powiększy poznański zasób mieszkaniowy o przeszło 2 tys. lokali. Na terenie inwestycji rozpoczęły się już pierwsze prace ziemne, rozpoczął się również proces rezerwacji mieszkań.W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano powstanie dwóch budynków wielorodzinnych, a w nich 251 mieszkań - od kompaktowych, 30-metrowych kawalerek, po przestronne 5-pokojowe przestrzenie o powierzchni 118 mkw. Partery zostały zarezerwowane dla działalności handlowej i usługowej.Na terenie inwestycji Monday Development powstanie także kolorowy plac zabaw, miejsce do wypoczynku, a także wiele udogodnień, w tym przestronna rowerownia, samoobsługowy serwis naprawy jednośladów, czy miejsce do ładowania samochodów elektrycznych.Cała architektura nowego osiedla ma być spójna charakterem z jeżyckiego budownictwa okresu międzywojnia. W centralnej części osiedla inwestor przewidział plac, który współgrać ma klimatem dzielnicy. Warto też dodać, że władze Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla planują realizację parku, a także placu miejskiego, który zwieńczy deptak projektowany przez dewelopera wzdłuż całej inwestycji.Fama Jeżyce to nie tylko nowe mieszkania w Poznaniu, ale też infrastruktura drogowa, w tym nowa ulica Nad Seganką, której fragment łączący się z ulicą Kościelną obsługiwać będzie wjazd na teren osiedla. To właśnie w północnej części działki, najbliżej ulicy Kościelnej, rozpocznie się budowa osiedla.Projekt Monday Development wpisuje się w koncepcję budowy "Nowych Jeżyc", stanowiącej wizję władz miejskich, co do rewitalizacji tej poprzemysłowej części dzielnicy. Samo osiedle Fama Jeżyce w swym założeniu ma zaś stanowić interesujące dopełnienie zachodzących w tej części miasta przemian. Już dziś bowiem Jeżyce słyną z nietypowych wydarzeń kulturalnych i oryginalnych konceptów gastronomicznych, urastając do rangi kulturalno-gastronomicznego zagłębia Poznania.