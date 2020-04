Gminne budownictwo mieszkaniowe: zaledwie 1841 mieszkań w 2019 roku

Wiemy już, ile mieszkań w 2019 r. ukończyły polskie gminy. Te wyniki inwestycyjne samorządów nie są jednak powodem do dumy.

2005 r. - 3 563

2006 r. - 4 513

2007 r. - 2 452

2008 r. - 2 719

2009 r. - 4 202

2010 r. - 3 418

2011 r. - 2 500

2012 r. - 2 389

2013 r. - 2 218

2014 r. - 2 177

2015 r. - 1 686

2016 r. - 1 746

2017 r. - 1 715

2018 r. - 1 863

Kliknij, aby powiekszyć fot. francis bonami - Fotolia.com Budowa Które samorządy budują najwięcej mieszkań?

Kraków - 179

Poznań - 120

Toruń - 84

pow. gnieźnieński - 72

Gdańsk - 69

Częstochowa - 66

pow. buski - 66

pow. sokólski - 55

Tarnobrzeg - 50

Gminne budownictwo mieszkaniowe w Polsce już od dłuższego czasu przechodzi spory kryzys. Niestety taka sytuacja ma miejsce w warunkach sporego deficytu gminnych lokali. Wynosi on ok. 150 000 mieszkań na terenie całego kraju. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zatem sprawdzić, czy ubiegłoroczne wyniki gminnego budownictwa mieszkaniowego sugerują możliwość poprawy w przyszłości.Po sprawdzeniu wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że w 2019 r. na terenie całego kraju zostało ukończonych 1841 mieszkań gminnych (komunalnych i socjalnych). Analogiczne wyniki z poprzednich lat przedstawiały się następująco:Ubiegłoroczny wynik był nieco lepszy od minimum z 2015 r. Mimo tego potwierdza on dalszą stagnację dotyczącą budowy mieszkań gminnych. Niestety informacje dotyczące liczby lokali rozpoczętych przez gminy nie rokują dobrze na przyszłość. Od stycznia do grudnia 2019 r. zostało rozpoczętych 1346 mieszkań gminnych. To wynik, który był lepszy niż w 2018 r. (1098), ale jednocześnie znacznie gorszy od wartości z 2016 r. (1855) oraz 2017 r. (1494).Warto również sprawdzić, które samorządy w 2019 r. przodowały pod względem liczby ukończonych mieszkań. Okazuje się, że w następujących powiatach i miastach na prawach powiatu oddano do użytkowania najwięcej lokali komunalnych oraz socjalnych:Trzeba podkreślić, że w minionym roku tylko na terenie 65 powiatów i miast pełniących funkcję powiatu ukończono jakiekolwiek mieszkania gminne. W pozostałych 315 badanych lokalizacjach, liczba ukończonych mieszkań komunalnych i socjalnych była zerowa przez cały 2019 r.