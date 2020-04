Jak urządzić balkon w bloku? Wiosenny poradnik

Na zewnątrz robi się coraz cieplej, lecz w tym roku wyjątkowo nie możemy sobie pozwolić na to, aby z tego korzystać. Cały kraj został niejako uwięziony w mieszkaniach z powodu kwarantanny społeczeństwa, która ma ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Szczęśliwi ci, którzy mają do swojej dyspozycji ogródek lub przynajmniej balkon. Z tych paru metrów kwadratowych można zrobić naprawdę niezły użytek w ciągu najbliższych tygodni. Jedynym warunkiem jest odpowiednia aranżacja balkonu. Niezbędnych wskazówek udziela architektka wnętrz z agencji Nowodworski Estates.

Jak urządzić balkon w bloku?

Jaki rodzaj podłogi najlepszy na balkon?

Kliknij, aby powiekszyć fot. david-bgn - Fotolia.com Jak urządzić balkon w bloku? Aranżacja balkonu może okazać się niemałym wyzwaniem, jeśli do dyspozycji masz zaledwie parę metrów kwadratowych powierzchni.

Jak się odgrodzić?

Meble balkonowe

Dodatki i kwiaty na balkon

Wiosna na balkonie

Aranżacja balkonu może okazać się niemałym wyzwaniem, jeśli do dyspozycji masz zaledwie parę metrów kwadratowych powierzchni. Większość mieszkań w blokach nie oferuje wiele więcej. Dlatego kluczowe okaże się właściwie zagospodarowanie przestrzeni.Inaczej urządzimy mały balkon, a inaczej ten o większej powierzchni. Dobrze jest więc przed zakupem mebli balkonowych rozplanować układ poszczególnych elementów, by efekt finalny był dla nas zadowalający. Zapewnimy sobie w ten sposób odpowiednio szerokie przejścia pomiędzy meblami i funkcjonalność całej przestrzeni – podpowiada Aleksandra Dragun, architektka wnętrz w Nowodworski Estates.W przypadku małego balkonu w bloku warto więc zdecydować się na składane meble w miejsce dużych kanap czy stołów. Dobrze jest też urozmaicić przestrzeń niepozornymi dodatkami, które mogą zmienić Twój balkon nie do poznania!Kładąc nową podłogę na balkonie, możesz zdecydować się na klasyczne płytki bądź też deski – z naturalnego drewna lub kompozytowe. Do dyspozycji masz także gumowe płyty oraz sztuczną trawę, które świetnie nadają się do wykorzystania w warunkach zewnętrznych. Na balkonie można zastosować różne rodzaje materiałów – jak zauważa Aleksandra Dragun z NE, musimy tylko pamiętać o tym, aby cechowały się mrozoodpornością oraz niskim poziomem nasiąkliwości.Balkon to wyjątkowa przestrzeń, gdzie nade wszystko potrzebna jest nam prywatność. Trudno oddawać się relaksowi ze świadomością, że obserwuje Cię wścibski sąsiad. Dodatkowym wyzwaniem jest zabezpieczenie się przed hałasem i spalinami dobiegającymi w ulic. Jeśli ten problem dotyczy także Ciebie, możesz rozważyć szklaną zabudowę balkonu, dzięki której stanie się on atrakcyjnym „przedłużeniem” salonu. Jak mówi architekta wnętrz z NE, jeśli na balkon prowadzą na przykład rozsuwane, przeszklone drzwi, można urządzić go w tym samym stylu co pokój dzienny – zyskujemy wtedy uniwersalną przestrzeń, która może funkcjonować zarówno jako wnętrze, jak i strefa odpoczynku na świeżym powietrzu.Jeżeli Twoim jedynym zmartwieniem są ciekawskie spojrzenia sąsiadów, zdecyduj się na niedrogą matę. Może być wykonana z różnych materiałów – jak wiklina czy bambus – i liczyć sobie od jednego do niemal dwóch metrów wysokości. Nada się więc na każde warunki.Jeśli mamy do dyspozycji więcej miejsca, do odgrodzenia od sąsiadów możemy wykorzystać krzewy doniczkowe, które postawimy przy bocznej ściance balkonu. Warto sięgnąć po kratki wiklinowe lub metalowe, które porastać mogą pnącza – dodaje Aleksandra Dragun z NE.Poważną decyzją związaną z aranżacją balkonu jest wybór mebli. Wiele osób próbuje własnych sił w ich zaprojektowaniu – wyposażenie wykonane metodą DIY cieszy się ogromną popularnością. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu palety, lecz warto pamiętać, że zajmują one sporo miejsca. Jaka jest alternatywa? Jeżeli stoi przed nami wyzwanie aranżacji małego balkonu w bloku, warto postawić na meble składane, które w razie potrzeby łatwo złożymy i zawiesimy np. na ścianie – podpowiada ekspertka Nowodworski Estates.Ostateczny klimat, jaki zapanuje na Twoim balkonie, zależy w głównej mierze od niepozornych detali. Za przyjemną atmosferę odpowiada przede wszystkim nastrojowe oświetlenie. Najlepiej sprawdzi się ciepłe, punktowe światło. Nada ono tej wyjątkowej przestrzeni klimat, na który zasługuje. W aranżacji małego balkonu warto też wykorzystać girlandy bądź kinkiety – sugeruje architektka wnętrz z agencji NE.Nie sposób przemilczeć także wyjątkowej roli kwiatów, które na balkonie doskonale się czują i świetnie wyglądają. W marcu można spokojnie zdecydować się na bratki, gdyż dobrze radzą sobie one z niskimi temperaturami. Wczesna wiosna to również odpowiednia pora dla jaskrów, niezapominajek, ciemierników czy stokrotek – uzupełnia Aleksandra Dragun. Później do kompozycji dodać można goździki, petunie czy begonie.Wszystko wskazuje na to, że tegoroczną wiosnę spędzimy wśród własnych czterech ścian. Balkon może więc okazać się prawdziwym błogosławieństwem. Na szczęście niewiele trzeba, by przeobrazić go w klimatyczną strefę relaksu. Powodzenia!