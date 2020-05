Ceny mieszkań na świecie: najdroższy Hongkong, Warszawa w ogonie

Kupno mieszkania w Warszawie to dość spory wydatek, jednak jeżeli spojrzeć na zestawienie najdroższych miast świata, to nasza stolica plasuje się na jego szarym końcu. Przeciętna cena warszawskiego lokum to 645 tys. zł, a więc 170 tys. USD. Dla porównania, w najdroższym Honkongu kupującemu przyjdzie zapłacić siedmiokrotnie więcej. Dużo taniej nie jest również w znacznie bliższym nam Monachium.

Połowa TOP 10 najdroższych miast świata to miasta azjatyckie

Kliknij, aby powiekszyć fot. newroadstore - Fotolia.com Hongkong Najwięcej za mieszkanie zapłacisz w Hongkongu. Warszawa przy końcu zestawienia.

Zawrotne kwoty za wynajem

- Ceny mieszkań w Warszawie w minionym roku rosły w zawrotnym tempie i pod względem dynamiki wzrostu cen z pewnością nie ustępujemy innym światowym stolicom. Jednak średni koszt mieszkania cały czas plasuje nas blisko końca. I w najbliższym czasie nie powinno się to zmienić. Co prawda, w pierwszych trzech miesiącach tego roku ofertowe ceny mieszkań wciąż rosły, ale już można było zauważyć mniejszą akceptację kupujących dla tak wysokich kwot – mówi Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym, CBRE.

Jak czytamy w raporcie CBRE „Global Living 2020”, miasta azjatyckie już po raz kolejny raz z rzędu plasują się w ścisłej czołówce zestawienia najdroższych mieszkaniowych lokalizacji. Na pierwszej pozycji plasuje się Hongkong, gdzie zakup mieszkania to średni wydatek rzędu 1,2 mln USD. Blisko 1 mln USD trzeba z kolei zapłacić za lokum w drugim z najdroższych miast, czyli w Monachium. Jak podkreśla CBRE, tak wysoka pozycja niemieckiej metropolii może być pewnym zaskoczeniem. Ostatnie miejsce na "pudle" to już jednak lokalizacja azjatycka - za kupno mieszkania w Singapurze zapłacimy średnio 916 tys. USD.W zestawieniu znajdziemy jeszcze Shanghai (906 tys. USD), Shenzen (784 tys. USD) i Pekin (763 tys. USD). W pierwszej dziesiątce uplasował się również europejski Paryż (650 tys. USD), kanadyjskie Vancouver (755 tys. USD) oraz Los Angeles (717 tys. USD) i Nowy Jork (649 tys. USD) z USA. Z kolei najszybsze wzrosty cen, wynoszące ok. 10%, odnotowano w Monachium, Berlinie, Kairze i Montrealu.Warszawa plasuje się w ogonie tego rankingu, choć należy przyznać, że dynamika, z jaką rosną warszawskie ceny mieszkań, jest w porównaniu z resztą świata dość wysoka. Średnia cena mieszkania w naszej stolicy to obecnie ok. 170 tys. USD (ponad 645 tys. zł).W sumie w całym zestawieniu CBRE zostało uwzględnionych aż 39 miast. W prawie wszystkich ceny mieszkań w minionym roku rosły, choć przeciętnie był to wzrost niemal o połowę niższy niż w 2018 roku. Przyczyny niższej dynamiki wzrostu były różne, związane np. z naturalnym spowolnieniem po okresie intensywnego wzrostu, czy wprowadzeniem zmian administracyjnych umożliwiających zwiększenie dostępności mieszkań dla lokalnych nabywców.Zawrotne ceny za zakup mieszkania idą w parze z wysokimi opłatami za wynajem. W Warszawie jest dosyć tanio. Za miesiąc wynajmu zapłacimy średnio 492 USD (1868 zł), co plasuje nas pomiędzy Stambułem a Montrealem. W najdroższym mieście świata pod względem średnich czynszów, czyli w Nowym Jorku, taki wynajem to ponad pięciokrotnie wyższy koszt niemal 2,9 tys. USD. Nieco mniej, bo 2,8 tys. USD wyniesie nas zamieszkiwanie w Abu Dhabi. Pierwszą trójkę domyka Hong Kong, z kwotą 2,7 tys. USD za miesiąc, a w pierwszej dziesiątce znalazły się także Singapur, Los Angeles, Dublin, Dżedda, Dubaj, Londyn i Rijad. Z kolei najwyższy wzrost kwot czynszów r/r odnotowano w Lizbonie.