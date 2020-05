Nautic Park: Darłowo zyskuje kolejne apartamenty

Proxin Investment rozpoczyna sprzedaż Nautic Park. Zlokalizowana na terenie Darłowa inwestycja to 68 wykończonych pod klucz apartamentów o powierzchniach od 41 do 98 mkw. Jest to propozycja skierowana zarówno dla miłośników wakacji na polskim morzem, jak i inwestorów myślących o zyskach z wynajmu.

– Projektując Nautic Park inspirowały nas linie fal i rozległy nadmorski horyzont, czyli proste i abstrakcyjne wzory płynące prosto z natury. Stąd nowoczesna forma budynku oparta na lekko załamujących się poziomych pasach loggii przeplatanych szklanymi fasadami i balustradami, które nadają budynkowi lekkości i otwierają go zarazem na wspaniałe widoki – podkreśla Magdalena Ziajska, JedenDoJeden Architekci, projektująca apartamenty Nautic Park.

Darłowo, ulica Słowińska 21. To właśnie po tym adresem pną się w górę realizowane przez Proxin Investment nadmorskie apartamenty Nautic Park. Co istotne, przymiotnik "nadmorskie" nie jest w tym przypadku użyty na wyrost - z każdego z lokali rozpościerać się będzie bowiem widok na Bałtyk.Jak już wspomniano we wstępie, w kameralnym budynku znajdzie się 68 apartamentów z ogródkami, tarasami lub balkonami o powierzchniach od 41 do 98 mkw. Wszystkie zostaną wykończone, w jednej z dwóch opcji pod klucz : Piasek lub Morze. Dopełnieniem całości ma być strefa relaksu, zewnętrzny basen, wygodne lobby oraz podziemna hala garażowa i boksy rowerowe.Bryła budynku ma płynnie wtapiać się w otaczający ją krajobraz.Sprzedaż już się rozpoczęła, trwa również budowa Nautic Park. Zakończono prace związane z halą garażową i budynek zaczyna piąć się w górę, by wkrótce osiągnąć docelową wysokość, siedmiukondygnaci. Oddanie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.Darłowo to kameralna miejscowość, w której stara dzielnica rybacka sąsiaduje z nowoczesną mariną i portem. Do centrum dotrzeć można tramwajem wodnym. Atrakcją są mury starego Zamku Książąt Pomorskich i Kościół Św. Gertrudy. Znajdziemy tu również deptak, promenadę oraz ścieżki piesze i rowerowe.