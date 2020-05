Czy spadło tempo budowy mieszkań?

Jak duże opóźnienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych spowodowało zatrzymanie gospodarki? Co najbardziej utrudnia prowadzenie prac budowlanych? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl.

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Jarosław Kozak, wiceprezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Cezary Grzebalski, dyrektor ds. rozwoju projektów w spółce mieszkaniowej Skanska

Wszystkie nasze inwestycje realizowane są bez zakłóceń. Dodatkowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym w ostatnich miesiącach, w większości projektów udało nam się wypracować rezerwy czasowe. Tym samym nie zakładamy opóźnień. Wręcz przeciwnie, przekazywanie mieszkań szybciej niż początkowo planowaliśmy.Obecnie realizujemy i jednocześnie rozpoczynamy przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z wcześniej przyjętym planem na ten rok. Prowadzone prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramami. Na bieżąco przyglądamy się sytuacji i reagujemy wprowadzając odpowiednie regulaminy oraz procedury na budowach.Nie odczuwamy wpływu sytuacji epidemicznej w kraju na inwestycje w trakcie realizacji. Ciepła zima pozwoliła na szybszą realizację harmonogramów robót i obecnie zaawansowanie prac jest wyższe, niż planowane. Obserwujemy zmniejszenie ilości pracowników na budowach, co jest związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zauważyliśmy też odpływ pracowników zza wschodniej granicy. W dłuższej perspektywie, jeżeli obostrzenia w zakresie przemieszczania granicznego zostaną utrzymane, może mieć to wpływ na możliwość płynnego powrotu do stanu sprzed epidemii.Pojawiają się pierwsze sygnały dotyczące sektora bankowego. Warunki uzyskania kredytowania są bardziej wymagające, niż przed epidemią, a niektóre podmioty sektora bankowego wstrzymały finansowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Odczuwamy także skutki zamknięcia fabryk we Włoszech i Hiszpanii. Dostawy materiałów i urządzeń opóźniają się. W wielu przypadkach powoduje to konieczność dokonywania zmian projektowych. Zdecydowaliśmy o przeprojektowywaniu rozwiązań z maksymalnym zaangażowaniem polskich producentów oraz wyrobów produkowanych w Polsce. Głęboko wierzymy, że zachowanie kapitału w Polsce, a także możliwie najszersze zachowanie normalnego trybu życia i pracy pozwoli łatwiej przetrwać pandemię.Realizacja naszych inwestycji przebiega bez opóźnień, budowy prowadzone są w trybie nie odbiegającym od normy. Prace budowlane idą w równym rytmie, oczywiście przy utrzymaniu koniecznych zasad higieniczno-sanitarnych. Ich przestrzeganie jest regularnie monitorowane przez nadzór na budowach.Na naszych budowach utrzymane zostały prace w takim zakresie, jak przed wybuchem epidemii. Nasi podwykonawcy, stosując się do obowiązujących zaleceń i rozporządzeń, zapewnili pracownikom odpowiednie warunki i zaopatrzenie w materiały budowlane. Dotychczas nie opóźniały się też kolejne dostawy. Dzięki temu bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem przebiegają prace budowlane w naszych inwestycjach - Bliska Wola Tower w Warszawie i Hanza Tower w Szczecinie. Także kameralny budynek Willa Wiślana na warszawskim Tarchominie powstaje w założonym tempie. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie klienci, którzy kupili mieszkania w Osiedlu Tysiąclecie w Katowicach, będą mogli nawet wcześniej stać się użytkownikami zakupionych lokali, bo tempo budowy o co najmniej dwa miesiące wyprzedza harmonogram. Planowane terminy oddania inwestycji nie są w tej chwili zagrożone, ale nie oznacza to, że nic się nie zmieni. Nowa sytuacja, związana z COVID-19, nie pozwala na formułowanie jakichkolwiek, zdecydowanych prognoz nawet na najbliższe miesiące.Nie odnotowaliśmy żadnych opóźnień związanych z realizacją inwestycji. Wszystkie prace na budowach są kontynuowane zgodnie z harmonogremem i zachowaniem środków ostrożności. Udało nam się także w ostatnim okresie uruchomić nowe budowy. Rozpoczęliśmy budowę dwóch warszawskich projektów. Wprowadziliśmy na rynek inwestycję Na Bielany! oraz trzeci etap osiedla Omulewska 26 po praskiej stronie Warszawy.Na naszych budowach prace trwały cały czas. W prawdzie obsada ekip była minimalnie zmniejszona, ale dzięki zaangażowaniu pracowników nie wpłynęło to przez ostatnie tygodnie na harmonogramy. Mamy nadzieję, że utrzymamy takie dobre tempo realizacji inwestycji w kolejnych tygodniach i miesiącach.Wszystkie prace budowlane w naszych inwestycjach odbywają się bez zakłóceń. Prowadzimy je oczywiście z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i ostrożności. Nie mamy też problemów z zaopatrzeniem w materiały budowlane. Nie przewidujemy opóźnień w realizacji, a gotowe mieszkania zamierzamy przekazywać w ustalonym terminie.Epidemia nie wpłynęła na prace budowlane na naszych inwestycjach, ponieważ nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia dotyczące robót budowlanych. Zostały oczywiście wprowadzone środki ochrony, ale nie wpływa to na spowolnienie prac, bo robotnicy pracują w różnych częściach budynku. Nic nie wskazuje, żebyśmy mieli jakiekolwiek opóźnienia wobec terminów określonych w umowach z klientami.Wszystkie nasze inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem oraz przy zachowaniu wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa. Jak na razie nie ma żadnych opóźnień. Nie wstrzymywaliśmy prac budowlanych.Nasze budowy w Łomiankach i Wieliszewie pracują bez zakłóceń i realizowane są zgodnie z harmonogramem. Mamy znakomitych inżynierów, zespół budowy oraz rzetelnych i odpowiedzialnych podwykonawców, którzy w aktualne sytuacji świetnie sobie radzą. Obecnie kończymy realizację trzeciego etapu Osiedla Natura oraz pierwszej fazy Osiedla Łomianki, a kolejny kamień milowy to ukończenie stanu surowego drugiego etapu Łomianek. Nie mamy żadnych opóźnień, pod warunkiem terminowego wydania wymaganych prawem zgód urzędowych.Prace na naszych projektach mieszkaniowych realizujemy zgodnie z założonymi harmonogramami. Na chwilę obecną nie mamy sygnałów o konieczności wstrzymania poszczególnych robót ze względu na brak dostępności materiałów lub firm podwykonawczych. Większość materiałów używanych na naszych projektach jest produkowana w Polsce i tu ryzyko braku dostaw na chwilę obecną jest niewielkie.Dzięki symbiozie biznesowej całej Grupy jesteśmy w stanie odpowiednio zarządzać ryzykiem procesów budowlanych i inwestycyjnych, a to natomiast powoduje, że funkcjonowanie spółki oraz terminy realizacji projektów są w pełni zabezpieczone. Nasze osiedla mieszkaniowe w Warszawie są realizowane bez opóźnień, a na niektórych wyprzedzamy nawet harmonogram prac. Ponadto w spółce mieszkaniowej Skanska samodzielne finansujemy własne inwestycje, w oparciu o środki finansowe Grupy Skanska. To zdecydowanie wpływa na poczucie bezpieczeństwa i komfortu naszych klientów.