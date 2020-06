Villa Jaśkowa Dolina: Cordia buduje nowe mieszkania w Gdańsku

Jaśkowa Dolina to miejsce, które na swoje wille i pałacyki wybierali niegdyś gdańscy bogacze. I nie ma w tym zupełnie nic zaskakującego, ponieważ lokalizacja ta jest swoistego rodzaju oazą w centrum ruchliwego miasta. Teraz na jej terenie swoją najnowszą inwestycję zrealizuje deweloper Cordia Polska.

Villa Jaśkowa Dolina to ósmy już projekt firmy w Polsce. Inwestycja powstanie w otulinie Parku Jaśkowej Doliny uznawanego za jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w mieście.Docelowo projekt liczyć będzie sobie ponad 200 lokali usytuowanych w 9 budynkach wielorodzinnych. W pierwszym etapie realizacji, który rozpocznie się w listopadzie br., a zakończy w I kw. 2020 r., zaplanowano powstanie 97 nowych mieszkań o powierzchniach od 31 do 154 mkw. Druga faza zaowocować ma 118 mieszkaniami (34-129 mkw.).Jak już wspomniano wcześniej, najnowszy gdański projekt z portfolio dewelopera Cordia powstaje w otoczeniu zieleni, tuż przy Parku Jaśkowej Doliny, w którym znajdują się m.in. Gaj Gutenberga i Teatr Leśny. Villa Jaśkowa Dolina ma wpisywać się w charakter dzielnicy, znanej z historycznej, willowej zabudowy z końca XIX i początku XX wieku. O przytulnym klimacie inwestycji decydować ma zielone otoczenie, niska zabudowa sięgająca maksymalnie czterech pięter, a także elewacja z mineralnych płytek klinkierowych, które zapewniają ciepły i naturalny wygląd budynków. Wszystkie nowe mieszkania na piętrach będą wyposażone w szerokie balkony, a te na parterze w ogródki o powierzchni do 200 mkw.Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełni 4500 mkw. zielonego ogrodu, w którym znajdzie się miejsce dla 50 różnych gatunków roślin, a także ekologicznych ogrodów deszczowych dla lepszej retencji wody. Przewidziano strefę rekreacji z leżakami, hamakami i biblioteką ogrodową. Dzieci będą miały do dyspozycji place zabaw, a dorośli – siłownię plenerową.Osiedle ma dobry dostęp do infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola) i środków komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się tuż przy działce i w ok. 25 minut można z niego dotrzeć do centrum miasta. Dworzec kolejowy Gdańsk Wrzeszcz dzielą od osiedla 2 km, a Galerię Morena – 2,3 km. Lokalizacja w pobliżu ulic Jaśkowej Doliny i Rakoczego umożliwia dojazd samochodem do innych dzielnic Gdańska i dróg wylotowych.Za projekt odpowiada pracownia MS 15 Architektura.