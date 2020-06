Inteligentne oświetlenie domu - sposób na solidne oszczędności

Artykuł sponsorowany Oświetlenie stanowi jedną z podstawowych instalacji w każdym domu. Nie da się bez niego bezpiecznie przemieszczać ani wykonywać nawet najprostszych czynności. Warto zatem zadbać o wybór odpowiednich rozwiązań, które zapewnią wygodę oraz oszczędności. Bowiem przy pomocy domowych lamp udaje się znacząco obniżyć wysokość domowych rachunków. Jak to możliwe? Wszystkiemu winne jest nowoczesne, inteligentne oświetlenie, z którego chętnie korzysta coraz więcej Polaków. Kiedy warto wykorzystać Smart House? O tym opowiemy poniżej. Oświetlenie stanowi jedną z podstawowych instalacji w każdym domu. Nie da się bez niego bezpiecznie przemieszczać ani wykonywać nawet najprostszych czynności. Warto zatem zadbać o wybór odpowiednich rozwiązań, które zapewnią wygodę oraz oszczędności. Bowiem przy pomocy domowych lamp udaje się znacząco obniżyć wysokość domowych rachunków. Jak to możliwe? Wszystkiemu winne jest nowoczesne, inteligentne oświetlenie, z którego chętnie korzysta coraz więcej Polaków. Kiedy warto wykorzystać Smart House? O tym opowiemy poniżej.

Na czym polega Smart House?

Zalety inteligentnego oświetlenia w domu

Nowoczesne oświetlenie najczęściej bazuje na energooszczędnych produktach LED. Zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż standardowe żarówki. Oprócz tego świecą dłużej i są bardziej bezawaryjne, co przekłada się na wysokie zadowolenie podczas użytkowania tego typu produktów oraz oczywiście solidne oszczędności.

Podstawowe produkty wykorzystane w ramach inteligentnego oświetlenia

Inteligentne oświetlenie – wygoda, oszczędność i nowoczesność

Nowoczesne rozwiązania typu Smart House (nazywane po polsku inteligentnym domem) to skuteczny sposób na zarządzenie nie tylko domowym oświetleniem, ale też wszystkimi innymi urządzeniami elektrycznymi, które spina się w jedną, kompleksową sieć.Steruje się nią przy pomocy dotykowego panelu, pilota lub nawet specjalnej aplikacji, instalowanej bezpośrednio na smartfonie. Dzięki temu można sprawnie i bez większego trudu zarządzać oświetleniem, ogrzewaniem, roletami zewnętrznymi, systemem antywłamaniowym, a nawet zraszaczami w ogrodzie.Największą zaletą smart oświetlenia, o której mówi większość użytkowników, jest oczywiście olbrzymi komfort użytkowania takiego rozwiązania. Nie trzeba już podnosić się z kanapy w trakcie oglądania ulubionego serialu, żeby włączyć lub wyłączyć lampę. Łatwo także dopasować całe oświetlenie i nastrój do charakteru chwili. A to wszystko zrobimy raptem jednym lub dwoma kliknięciami.Wygoda rozwiązania przydaje się oczywiście wszystkim, choć są gruby społeczne, dla których potrafi być wręcz niezbędna do normalnego funkcjonowania. Mowa o seniorach lub osobach o ograniczonej mobilności. W ich przypadku przemieszczanie się bywa często niemożliwe lub bardzo uciążliwe. Dlatego zdalne sterowanie wszystkimi urządzeniami potrafi przynieść ulgę i pozwala zwiększyć samodzielność domowników.Nie zapominajmy, że inteligentne oświetlenie to także gwarancja zwiększonego bezpieczeństwa. Czujniki uruchamiają odpowiednie lampy podczas przemieszczania się w domu lub ogrodzie. Dodatkowo lampy wykorzystuje się w ramach systemu antywłamaniowego, którego używa się na przykład do symulowania obecności domowników, gdy niepowołani goście pojawiają się na terenie posesji.Oczywiście smart lampy to również spore oszczędności dla domowego budżetu. Dzięki temu rozwiązaniu wykorzystuje się dużo efektywniej wszystkie punkty świetlne, a zastosowane produkty są bardziej wydajne. Warto sprawdzić rozwiązania, które oferuje na przykład profesjonalny sklep z oświetleniem Azzardo Nowoczesne oświetlenie najczęściej bazuje na energooszczędnych produktach LED. Zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż standardowe żarówki. Oprócz tego świecą dłużej i są bardziej bezawaryjne, co przekłada się na wysokie zadowolenie podczas użytkowania tego typu produktów oraz oczywiście solidne oszczędności.Wszystkie urządzenia łączy się ze sobą przy pomocy domowej sieci WiFi. Daje to wielką wygodę oraz szansę na zarządzanie wszystkimi elementami nawet wtedy, gdy nie ma nas fizycznie w domu.Najpowszechniejszą metodą sterowania pozostają panele dotykowe, piloty i aplikacje na smartfon. Coraz większe grono użytkowników decyduje się jednak na montaż specjalnych sensorów.Wcześniej pojawiały się one głównie w ogrodach. Obecnie umieszcza się również czujniki ruchu we wnętrzach mieszkalnych. Najchętniej stosuje się je na klatkach schodowych, co zwiększa bezpieczeństwo w tej newralgicznej części domu. Czujniki ruchu zazwyczaj łączy się z czasowym wyłączeniem punktów świetlnych. Jeśli zatem nie wyczują one przez dłuższą chwilę obecności człowieka, wówczas wyłączają wszystkie lampy.Nowoczesny dom ma być maksymalnie praktyczny i funkcjonalny. Wielką rolę odgrywa w tym oczywiście właściwie dopasowane oświetlenie.Na rynku można znaleźć wiele rozwiązań, a coraz większa grupa producentów i klientów stawia na Smart House, a zwłaszcza inteligentne oświetlenie. Dzięki niemu udaje się idealnie dopasować dom do potrzeb wszystkich jego mieszkańców – szybko, łatwo i oszczędnie.