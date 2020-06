Zobacz, gdzie ceny mieszkań mogą spaść

Ostatnie miesiące na rynku nieruchomości owocowały kolejnymi wzrostami cen mieszkań. W I kw. br. za lokum w Krakowie płaciliśmy o 21% więcej niż przed rokiem, a we Wrocławiu stawki poszybowały w górę o 16%. Na tym tle dość „blado” wypada Warszawa, gdzie roczny wzrost to 6%. Czy pandemia zaowocuje obniżkami cen metra kwadratowego? O takim scenariuszu trudno mówić ze 100-procentową pewnością – uważają eksperci CBRE.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego ceny mieszkań w Trójmieście i Wrocławiu rosły szybciej niż w Warszawie?

Jak rosły stawki w I kw. 2020?

Czy czeka nas regionalna obniżka cen mieszkań?



- Po pierwsze, inwestorzy z całej Polski, poszukujący mieszkań na wynajem w atrakcyjnych lokalizacjach, zwracali się ku rynkowi trójmiejskiemu czy krakowskiemu. W rezultacie w tych miastach, szczególnie w Trójmieście, powstała szeroka oferta lokali kierowanych przede wszystkim do nabywców inwestycyjnych, często z przeznaczeniem pod najem krótkoterminowy. Po drugie, lokalny popyt. W ostatnich czterech latach nie tylko ceny mieszkań, ale również przeciętne wynagrodzenia, rosły szybciej na rynkach lokalnych niż w Warszawie. Rosnące możliwości finansowe nabywców, w połączeniu z ograniczoną ofertą, miały swój udział w przyspieszeniu wzrostów cen – mówi ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Gdzie ceny mieszkań mogą spaść? Spadki w regionach bardziej realne niż w stolicy?

Duże wzrosty cen mieszkań w regionach

Czeka nas regionalna obniżka cen mieszkań?

- W obecnej sytuacji trudno przewidywać, czy wystąpią spadki cen i jaka będzie ich skala. W najbliższej perspektywie oczekiwana jest raczej stabilizacja. Oczywiście, jeśli niepewność związana z pandemią utrzyma się dłużej, powodując trwałe zmiany na rynku pracy i w otoczeniu ekonomicznym, obniżki cen będą możliwe. Po kryzysie 2008 roku przeciętne ceny ofertowe nowych mieszkań charakteryzowały się największą inercją na rynku warszawskim, spadki szybciej zaobserwowano na rynkach regionalnych. Jednak trudno porównywać te dwie sytuacje. Wówczas mieliśmy do czynienia z bańką spekulacyjną i jeszcze przed wystąpieniem recesji akceptacja nabywców dla rosnących cen wyraźnie zmalała. Można jednak spodziewać się, że ta akceptacja również teraz będzie niższa, co może przełożyć się na ceny - podsumowuje Agnieszka Mikulska.

Nie sposób wyrokować, czy ceny mieszkań w ogóle zaczną spadać. Trudna do przewidzenia jest również skala ewentualnych spadków oraz rynki, na których mogłoby do nich dojść. Patrząc jednak historycznie, to obniżki dotychczas widoczne były raczej w regionach niż w stolicy, która pod względem cenowym była dość stabilna.Jak jednak przypomina Agnieszka Mikulska z działu mieszkaniowego CBRE, w ostatnich latach przeciętne ceny mieszkań z rynku pierwotnego Trójmiasta, Wrocławia czy Krakowa, pięły się w góry szybciej rosły szybciej niż stawki za lokale warszawskie. Ekspertka uważa, że przyczyn tego należy upatrywać w dwóch kwestiach.Średnie ceny mieszkań sprzedanych w Warszawie w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły ok. 9,8 tys. PLN/mkw. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost o 6%. Dużo szybciej ceny rosły w regionach. Na pierwszym miejscu znalazł się Kraków. Na początku roku metr kwadratowy mieszkania kosztował 9,3 tys. PLN, o aż 21% więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu uplasował się Wrocław. Nabywcy płacili ok. 8,6 tys. PLN/mkw., o 16% więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Podium domyka Trójmiasto, gdzie metr kwadratowy na początku tego roku to koszt ok. 8,9 tys. PLN, o 14% więcej niż rok wcześniej.Wzrosty cen mieszkań w Łodzi i Poznaniu są znacznie skromniejsze niż w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. W stolicy łódzkiego za metr kwadratowy mieszkania płacono ok. 6,3 tys. PLN, o niecałe 10% więcej niż rok wcześniej. Natomiast w Poznaniu wzrost cen nieruchomości był porównywalny z warszawskim. Metr kwadratowy na początku tego roku to koszt ok. 7,6 tys. PLN, o 6% więcej niż rok temu.Aktualne analizy wskazują wyraźnie, że w większości dużych miast ceny mieszkań sprzedanych rosły do ostatniej chwili w ślad za cenami ofertowymi. Eksperci CBRE zwracają uwagę, że na rynku niewiele jest gotowych niesprzedanych mieszkań, a zaawansowane projekty mają zadowalające wyniki sprzedaży. Dodatkowo, znaczna część wzrostu cen mieszkań wynikała z przyczyn niezależnych od deweloperów. W grę wchodziły wzrosty kosztów budowy czy rosnące wynagrodzenia. Ponadto, niektóre powody inwestowania w mieszkania pozostają aktualne, jak np. rekordowo niskie stopy procentowe.