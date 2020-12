Ronson Development buduje nowe mieszkania na przedmieściach Szczecina

Warzymice, gmina Kołbaskowo. Przedmieścia Szczecina. To właśnie pod tym adresem powstają Nowe Warzymice - inwestycja z portfolio Ronson Development. Deweloper poinformował właśnie o rozpoczęciu sprzedaży II etapu tej realizacji, która docelowo oferować ma ponad 460 lokali w niskiej zabudowie wielorodzinnej.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w Pruszczu Gdańskim. INPRO buduje osiedle Debiut IV

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe Warzymice - wizualizacja Łącznie Nowe Warzymice powiększą pomorski rynek o ponad 460 mieszkań

Jak donosi Ronson Development, w drugim etapie inwestycji, kupujący mogą wybierać spośród 66 nowych mieszkań o powierzchniach od 30 do 88 m2. Stawki za m2 zawierają się w zakresie od 6 048 do 6 944 zł, co oznacza, że najtańsze z mieszkań tego etapu inwestycji Nowe Warzymice kosztuje 207 tys. złW projekcie przewidziano dostępność apartamentów dwupoziomowych. Powstaną także mieszkania z tarasami, balkonami oraz ogrodami.Nowe mieszkania od Ronson Development powstaje w cichej, spokojnej i zielonej okolicy. W odległości 3 minut od osiedla znajduje się stacja PKP Szczecin Gumieńce, dzięki czemu w kwadrans można się dostać do Centrum Szczecina. Nowe Warzymice są także blisko drogi dojazdowej do Berlina, skąd sama podróż zajmie niecałe 2 godziny. W okolicy osiedla znajdują się m.in. sklepy, restauracje, szkoła, przedszkole oraz poczta.I etap inwestycji Nowe Warzymice obejmuje 54 mieszkania o metrażach od 29 do 89 m2.Prace budowlane związane z realizacją drugiej fazy inwestycji, za które odpowiedzialny jest Ebud, ruszają lada dzień.