Sprzedaż domów w Polsce. Ile? Jakie ceny?

Główny Urząd Statystyczny publikuje dane na temat obrotu nieruchomościami. Można z nich dowiedzieć się nie tylko, ile lokali mieszkalnych co roku kupują Polacy, ale również jak wyglądają statystyki dotyczące sprzedawanych domów.

Przeczytaj także: "Kevin sam w domu" - ile wart jest dom rodziny McCalisterów?

Przeczytaj także: Sprzedaż domu w 2011

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl dość często posługują się danymi GUS na temat sprzedaży lokali mieszkalnych. Te transakcyjne informacje pozwalają np. sprawdzić, ile lokali jest sprzedawanych w każdym powiecie naszego kraju. Warto wiedzieć, że Główny Urząd Statystyczny publikuje również bardziej ogólne informacje dotyczące obrotu działkami z budynkiem mieszkalnym. Warto przyjrzeć się tym danym, aby dowiedzieć się ile domów sprzedaje się co roku w Polsce.Na wstępie warto zaznaczyć, że informacje GUS na temat obrotu nieruchomościami są podawane ze sporym opóźnieniem, ponieważ wymagają podsumowania danych pochodzących z aktów notarialnych. Dlatego obecnie dysponujemy statystykami dla 2019 r. oraz dwóch poprzednich lat. Wskazują one, że sprzedaż działek zabudowanych nieruchomościami mieszkaniowymi wyglądała następująco:Podane powyżej średnie ceny wydają się niskie, ale trzeba pamiętać, że uwzględniają one również wiejskie domy znajdujące się w gorszych lokalizacjach (często dość stare), a także drugie domy o charakterze rekreacyjnym. Dane GUS z 2019 r. potwierdzają, że lokalizacja miała spory wpływ na ceny. Działka z budynkiem mieszkalnym na terenie miast pełniących funkcję powiatu kosztowała bowiem średnio 410 000 zł. Analogiczny wynik dotyczący terenów wiejskich wynosił zaledwie 282 500 zł. Jeżeli zaś chodzi o województwa, to średnia cena działki z budynkiem mieszkalnym (najczęściej domem jednorodzinnym) wahała się od 228 300 zł (woj. świętokrzyskie) do 451 800 zł (woj. mazowieckie).