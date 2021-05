Pandemia słabnie, ceny najmu stabilizują się

Z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io analizującego kwiecień 2021 roku na rynku najmu wynika, że ceny najmu w największych miastach stabilizują się. Stawki wzrosły w 9, a spadły w 5 z 16 analizowanych miast. Uwagę zwraca dalszy spadek średniego kosztu najmu w Warszawie, od lutego 2020 r. zmniejszył się on aż o 10,9%.

Opłacalność inwestycji w mieszkanie wciąż dużo wyższa niż lokat bankowych

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że średni koszt najmu m2 w Warszawie wciąż spada i wynosi obecnie 52 zł. W Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, gdzie ceny w ubiegłym roku spadały, teraz koszty najmu się stabilizują. W Łodzi natomiast średni koszt najmu systematycznie rośnie i osiągnął już poziom 37,16 zł za m2, a więc jest o 6,2% wyższy niż przed pandemią.Pomimo spadków kosztów najmu wciąż jest to droższe rozwiązanie niż płacenie raty kredytu na własne mieszkanie. Szczególnie wyróżniają się tu Łódź i Sosnowiec, w których miesięczny koszt najmu jest aż o ponad 40% droższy niż kredyt. W Łodzi zamieniając 40-metrowe najmowane mieszkanie na własne można zaoszczędzić 5 236 zł rocznie. Jedynym miastem, w którym to najem jest tańszy jest Kraków. Roczna suma rat kredytu będzie tam o 1 040 zł wyższa niż koszt najmu.Ze względu na niższe stawki i więcej okresów bez najemcy, rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem jest zauważalnie niższa niż przed pandemią. Należy jednak pamiętać, że w tym samym okresie bardzo mocno spadły również stopy procentowe, a wraz z nimi oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji. W rezultacie nawet w Warszawie, gdzie stawki spadły najmocniej, taka inwestycja wciąż przynosi dużo wyższe zyski niż trzymanie pieniędzy w banku. Jeśli właściciel ma szczęście i ma lokatorów przez pełne 12 miesięcy w roku, to po uwzględnieniu podatku i wszystkich kosztów, rentowność wyniesie 4% rocznie. W przypadku pecha, czyli w sytuacji gdy mieszkanie „pracuje” tylko przed 6 miesięcy w roku, rentowność netto to 1,4% rocznie, a więc 8-krotnie więcej niż na przeciętnej lokacie bankowej. Według NBP średnie oprocentowanie lokat wynosi bowiem 0,2%, co po odliczeniu podatku daje 0,16%.