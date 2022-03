Ursus Centralny - naturalne centrum Ursusa

Artykuł sponsorowany Dawniej warszawska dzielnica Ursus kojarzyła się głównie z przemysłem. W ciągu ostatnich trzech dekad przeszła jednak metamorfozę i obecnie cieszy się niemałym zainteresowanym osób poszukujących mieszkania. Wśród powstających w tej części miasta nowych inwestycji godną uwagi propozycją jest z pewnością Ursus Centralny. Dawniej warszawska dzielnica Ursus kojarzyła się głównie z przemysłem. W ciągu ostatnich trzech dekad przeszła jednak metamorfozę i obecnie cieszy się niemałym zainteresowanym osób poszukujących mieszkania. Wśród powstających w tej części miasta nowych inwestycji godną uwagi propozycją jest z pewnością Ursus Centralny.

Ursus to jedna z najmniejszych dzielnic stolicy – zajmuje powierzchnię nieco ponad 9 km kwadratowych. Dawniej kojarzono ją przede wszystkim z zakładami przemysłowymi, a zwłaszcza z fabryką traktorów. Dziś coraz bardziej przyciąga osoby poszukujące odpowiedniego miejsca do zamieszkania. Powstaje tu wiele nowych inwestycji, a zachętą do kupna mieszkania jest atrakcyjna okolica pełna zieleni i łatwy dojazd do centrum.W rankingach dzielnic Ursynów zajmuje wysokie pozycje pod względem komunikacji czy oferty handlowej. Ponadto warszawiacy uważają, że to odpowiednie miejsce do mieszkania dla rodzin z dziećmi oraz osób aktywnych. Nic więc dziwnego, że na Ursynowie budowane są nowe budynki mieszkalne wraz z całą miejską infrastrukturą. Jednym z ciekawych projektów, jakie tu powstają, jest Ursus Centralny – inwestycja realizowana przez Ronson Development.Osiedle Ursus Centralny należy do największych w tej części miasta. Docelowo będzie składać się z piętnastu budynków o zróżnicowanej strukturze mieszkań. Dwa pierwsze etapy budowy zostały już zakończone, aktualnie w sprzedaży są dostępne lokale z realizowanego obecnie etapu trzeciego i czwartego. W ramach inwestycji powstanie 1600 mieszkań, a ich właściciele będą mogli m.in. skorzystać z dostępnych na położonym centralnie bulwarze atrakcji, jak place zabaw, strefa relaksu czy amfiteatr.Ronson Deweloper w swoich projektach zwraca uwagę na stworzenie infrastruktury w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców. Sklepy, kawiarnie, restauracje oraz punkty usługowe w ramach osiedla pozwalają załatwić wszystkie codzienne sprawy bez konieczności udawania się poza jego obręb. Oprócz tego w sąsiedztwie znajduje się wiele szkół z bogatą ofertą edukacyjną, a do centrum Warszawy mieszkańcy mogą dostać się na różne sposoby – nie tylko samochodem, ale też kolejką Ursus, przy czym podróż zajmie zaledwie kwadrans. Miłośnicy wypoczynku wśród zieleni docenią zaś możliwość spędzania wolnego czasu w pobliskim EKOparku.Inwestycje mieszkaniowe Ronson Development projektowane są w taki sposób, aby pozwalały zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców. Właśnie dlatego oprócz budynków mieszkalnych powstają też miejsca przeznaczone do rekreacji, gdzie można wspólnie spędzać czas. Na osiedlu Ursus Centralny taką przestrzeń stanowi bulwar ze sklepami, kawiarniami, placami zabaw i strefami relaksu. Inwestorzy decydujący się na zakup mieszkania w tej inwestycji mogą ponadto skorzystać z oferty wykończenia pod klucz oraz liczyć na pomoc podczas starania się o kredyt i wypełniania związanych z tym formalności.Ronson Development ma na swoim koncie inwestycje w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz Szczecinie realizowane z wykorzystaniem wielu ekologicznych rozwiązań, jak panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LEDowe części wspólnych, kwietne łąki, kaskadowa retencja czy rozsączające skrzynki na rośliny dekoracyjne. Wprowadzenie dużej ilości zieleni sprzyja ochronie środowiska poprzez obniżenie CO2, ale też pozwala stworzyć idealną przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców. Warto też wspomnieć, że kwietne łąki będące schronieniem dla różnych zwierząt czy budki dla owadów to świetny pretekst, aby edukować najmłodszych i okazja do obserwowania przyrody. Specjalne instalacje przy miejscach parkingowych znacznie ułatwiają montaż ładowarki do samochodów elektrycznych, a na samym osiedlu nie brakuje infrastruktury przeznaczonej dla rowerów, jak stojaki czy wiaty – wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do ograniczenia emisji spalin.Ursus niewątpliwie zyskuje coraz większą popularność wśród osób poszukujących w stolicy mieszkania. Nic więc dziwnego, że powstają tu nowe inwestycje. Ich atutem jest nie tylko atrakcyjna cena. W ramach osiedla Ursus Centralny powstają mieszkania o zróżnicowanej strukturze, dzięki czemu odpowiedni lokal znajdą tu zarówno osoby chcące zamieszkać w tej dzielnicy, jak i inwestorzy myślący o wynajmie. Dobra komunikacja z centrum stolicy sprawia, ze z pewnością nietrudno będzie znaleźć lokatorów wśród studentów czy młodych absolwentów uczelni wyższych. Dostęp do szkół z kolei zachęci rodziny z dziećmi, zaś bliskość terenów zieleni może przekonać osoby ceniące obcowanie z przyrodą.Ursus Centralny ze względu na swoją lokalizację i infrastrukturę zapewniającą mieszkańcom wszystko co niezbędne jest więc jedną z ciekawszych inwestycji powstających w Ursusie, który przestaje być kojarzony z przemysłem i staje się coraz modniejszą dzielnicą mieszkaniową w Warszawie.