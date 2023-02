Program "Czyste Powietrze" po zmianach. Sprawdź, jak dostać dofinansowanie

Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze warunki dofinansowań w ramach programu "Czyste Powietrze". Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, trudną sytuację geopolityczną czy szalejącą inflacje gwałtownie wzrosły również ceny w sektorze źródeł ciepła. Przeczytaj jak zaoszczędzić pieniądze i otrzymać dofinansowanie na termomodernizację domu czy wymianę pieca.

O programie „Czyste Powietrze” w dwóch słowach

wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

instalację CO i CWU;

wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła;

audyt energetyczny;

ocieplenie ścian, stropu, podłogi;

wymianę okien, drzwi, bramy garażowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie zmiany w programie „Czyste Powietrze”? Podwyższone zostały progi dochodowe. Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie. Podwyższona została kwota dotacji.

Jakie zmiany wprowadzono w programie „Czyste powietrze” 2023?

Jak podało Ministerstwo, przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez serwis gov.pl;

Podwyższona kwota dotacji;

Zmiana w programie dotycząca pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku.

Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie;

Możliwość uzyskania środków na zakup pieca na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 (budynek podłączony do sieci dystrybucji gazu);

Urealniane kwoty dotacji;

Eliminacja możliwości uzyskania środków na wymianę kotła na biomasę drzewną, którego emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3;

Zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Środki będzie otrzymać nawet 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji.

Dofinansowanie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto, co pozwoli na ujednolicenie zasad wyliczania kwoty.

To pierwszy ogólnopolski program, który został uruchomiony we wrześniu 2018 roku i od samego początku miał na celu walkę ze smogiem czy zniwelowanie przestarzałych pieców tzw. „kopciuchów” wykorzystywanych do ogrzewania domów. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.Jak wskazała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska w czasie od 19 września 2018 roku do 20 stycznia 2023 r. w ramach programu Czyste Powietrze zarejestrowano 543 tys. wniosków. Oznacza to, że zainteresowanie programem jest duże.Dotację finansową w ramach dotacji można otrzymać na: