Jakie kary za brak świadectwa energetycznego?

Od 28 kwietnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jej skutkiem będzie konieczność posiadania świadectw energetycznych, a także kontrole ogrzewania w domach. Za brak owego dokumentu właścicielom nieruchomości będą groziły wysokie kary.

Właściciele nieruchomości muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji związanych z brakiem świadectwa energetycznego. Nowe przepisy wprowadzają surowsze sankcje za brak lub niedopełnienie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego, co może skutkować wysokimi karami finansowymi i opóźnieniami w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości czy też dodatkowymi konsekwencjami finansowymi po stronie sprzedających czy wynajmujących. Kary finansowe będą również dotyczyć osób sporządzających świadectwa za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatkowo będą organizowane obowiązkowe kontrole budynków. Ich częstotliwość będzie zależała od rodzaju kotła i jego mocy – mówi Łukasz Ciskowski, adwokat z Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka.

Wprowadzone surowsze sankcje mają na celu zachęcenie właścicieli do przestrzegania przepisów i regularnego aktualizowania świadectw energetycznych. Warto zwrócić uwagę, że świadectwo energetyczne to nie tylko wymóg formalny, ale także narzędzie, które pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynku i podejmowanie działań w celu jej poprawy – dodaje ekspert.

Świadectwo energetyczne to certyfikat sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz klimatyzacji i oświetlenia. Jest ważny 10 lat, jednak w przypadku remontu, który będzie miał wpływ na zużycie energii, trzeba będzie „odnowić” świadectwo. Zmiany te wprowadzone zostały w celu zapewnienia lepszej ochrony konsumentów oraz ułatwienia weryfikacji efektywności energetycznej budynków. Dotychczas takie świadectwa musieli posiadać inwestorzy nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek sporządzania certyfikatów również dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem, zarówno indywidualnych, wielorodzinnych, jak i mieszkań, które są przedmiotem sprzedaży lub najmu. Po zmianach, bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania, chyba że przedmiot transakcji kwalifikuje się jako wyjątek od obowiązku posiadania tego certyfikatu.Zgodnie z nowymi przepisami, właściciele nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego, które określa efektywność energetyczną budynku oraz informuje o kosztach eksploatacji. Bez ważnego świadectwa energetycznego nie można przeprowadzić takiej transakcji. Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł.W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości bez ważnego świadectwa energetycznego , nabywca lub najemca może zlecić sporządzenie tego certyfikatu na koszt zbywcy lub wynajmującego.Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz ułatwienie weryfikacji efektywności energetycznej budynków. Dlatego właściciele nieruchomości powinni zapoznać się z nowymi przepisami i dokładnie przestrzegać ich wymagań.