Ubezpieczenie mieszkania: rażące niedbalstwo pozbawi odszkodowania

Ubezpieczenie mieszkania daje gwarancję ochrony przed skutkami finansowymi niepożądanych zdarzeń jak chociażby zalanie czy włamanie. Właściciel polisy musi sobie jednak zdawać sprawę, że w niektórych przypadkach firma ubezpieczeniowa może odmówić mu wypłaty odszkodowania. Tak jest w przypadku, gdy dopuści się rażącego niedbalstwa. Co przez to rozumieć?

Przeczytaj także: Ubezpiecz mieszkanie, nadchodzi święto kradzieży z włamaniem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przepisy definiują pojęcie „rażącego niedbalstwa”?

Jakie są przykłady rażącego niedbalstwa w przypadku ubezpieczenia mieszkania?

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie mimo rażącego niedbalstwa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. © Rido Ubezpieczenie mieszkania Rażące niedbalstwo należy do jednego z wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela

Prawo, jak widać, opisuje rażące niedbalstwo bardzo ogólnie. Zdaję sobie sprawę, że niekiedy może być to kwestia sporna, prowadząca nawet na drogę sądową. Dlatego zawsze uczulam i przypominam ubezpieczonym, że należy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Szczególnie część, w której wymienione są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tam jest dokładnie opisane, co towarzystwo ubezpieczeń uznaje m.in. za rażące niedbalstwo i czy może być ono włączone w zakres ochrony. Zazwyczaj pod tym pojęciem mieści się ogólnie pojęty brak należytej staranności w podstawowych kwestiach bezpieczeństwa wraz z konkretnymi przykładami – Agnieszka Dudek, Regionalny Kierownik Sprzedaży Ubezpieczeń-Multiagencje w SALTUS Ubezpieczenia.

Za rażące niedbalstwo ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania

niezamknięcie na klucz drzwi wejściowych, co umożliwia swobodny dostęp złodziejom,

brak wymiany zamków po kradzieży lub zgubieniu kluczy, co również może skutkować włamaniem,

zostawienie otwartych okien lub drzwi balkonowych, co może być przyczyną kilku różnych zdarzeń — kradzieży, uszkodzenia okna przez wichurę lub zalania na skutek przewrócenia akwarium stojącego w zasięgu okna poruszanego przez przeciąg,

nawet zalanie kawą służbowego laptopa lub telefonu bywa uznawane przez ubezpieczycieli za rażące niedbalstwo; ponadto, żeby w ogóle móc zgłosić takie zalanie, trzeba mieć dokument użyczenia sprzętu od pracodawcy.

Istnieje jednak kilka wyjątków. Po pierwsze, coraz częściej można spotkać się z ofertą ubezpieczenia, które obejmuje swoim zakresem skutki takich działań, np. kiedy decydujemy się na polisę od tzw. wszystkich ryzyk. Drugim wyjątkiem, kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie mimo rażącego niedbalstwa, jest uznanie przez sąd względów słuszności. To sytuacja, kiedy szkoda wynikła np. z niedyspozycji ubezpieczonego — jego przewlekłej choroby, która uniemożliwiła racjonalne i uzasadnione w danym momencie działanie. Wyłączenie to nie ma też zazwyczaj zastosowania w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które jest częścią polisy dla nieruchomości – dodaje Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Kiedy jeszcze ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

szkody powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub przetrzymywania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa, jak również spowodowane działaniami uprawnionych do tego władz,

zdarzenia powstałe w następstwie działań wojennych, strajków czy zamieszek,

szkody powstałe w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Rażące niedbalstwo to jedno z podstawowych pojęć, które znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia nieruchomości. Mówi o tym, że jeśli ubezpieczony zaniecha podstawowych działań, które chronią przed szkodą, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.Podstawą prawną jest Art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego, dotyczący granic odpowiedzialności ubezpieczyciela:Przykładem rażącego niedbalstwa w przypadku ubezpieczenia mieszkania jest np.:Rażące niedbalstwo dotyczy więc zazwyczaj spraw oczywistych, jak i tych, które wydają się zbyt błahe, żeby o nich pamiętać. Jednak skutki tych zaniedbań mogą prowadzić do dużych szkód. Kiedy dojdzie do szkody na skutek rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania i ubezpieczony we własnym zakresie musi wtedy pokryć koszty strat.Nie tylko rażące niedbalstwo może sprawić, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Do sytuacji, w których mimo wystąpienia szkody ubezpieczony nie otrzyma pieniędzy, zaliczamy też: