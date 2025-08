Najbardziej słoneczne miasta w Polsce i ceny mieszkań - gdzie warto zamieszkać?

Coraz więcej Polaków marzy o mieszkaniu w miejscu, gdzie słońce świeci długo i często - podobnie jak na południu Europy. Okazuje się, że w Polsce także mamy miasta, które zaskakują dużą liczbą słonecznych dni w ciągu roku. Eksperci GetHome.pl wskazują, że takie miejsca jak Jelenia Góra, Wrocław czy Gdańsk oferują średnio nawet 170 godzin słońca miesięcznie, a latem polskie kurorty nad Bałtykiem mogą się pochwalić ponad 270 godzinami słonecznymi w miesiącu. Co więcej, niektóre z tych lokalizacji mają atrakcyjne ceny mieszkań, które pozwalają korzystać z uroku słońca bez wydawania fortuny. Sprawdź ranking polskich miast z największym nasłonecznieniem i porównanie cen nieruchomości.

Z tego artykułu dowiesz się:

Które polskie miasta mają największą liczbę słonecznych dni i godzin w ciągu roku.

Jak w Polsce nasłonecznienie wypada na tle popularnych południowych destynacji europejskich.

W których miejscach ceny mieszkań są najbardziej korzystne w stosunku do liczby godzin słońca.

Jak zmiany klimatyczne mogą wpływać na rozkład nasłonecznienia i mieszkańczość w Polsce.

Racibórz – średnio 178 godzin słońca miesięcznie w okresie 10 lat, a jesienią aż 177 godzin!

– średnio 178 godzin słońca miesięcznie w okresie 10 lat, a jesienią aż 177 godzin! Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Elbląg, Gdańsk, Zielona Góra – średnio co najmniej 170 godzin słońca w ciągu miesiąca.

– średnio co najmniej 170 godzin słońca w ciągu miesiąca. Łeba, Ustka, Hel – królowe polskiego lata – latem przekraczają 270 godzin słońca w miesiącu!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najbardziej nasłonecznione miasta w Polsce według średniej liczby godzin słonecznych Średnia miesięczna liczba godzin ze słońcem w polskich miastach na podstawie danych z ostatnich 10 lat. Liderem pod względem nasłonecznienia jest Łeba z wynikiem 182 godzin, tuż za nią Racibórz oraz Jelenia Góra. W czołówce znalazły się również Legnica, Wrocław i Elbląg. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny mieszkań a godziny słońca - koszt za metr kwadratowy względem nasłonecznienia Porównanie średniej ceny 1 m2 nowych mieszkań w wybranych miastach Polski do liczby godzin słonecznych miesięcznie. Najkorzystniejszy stosunek kosztu do nasłonecznienia oferuje Racibórz, a najwyższy - Hel, gdzie za jedną godzinę słońca przypada aż 131 zł ceny mieszkania. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

– mówi Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.W hiszpańskich kurortach średnia miesięczna liczba godzin słonecznych to nawet 280–300. A w Polsce? Choć mniej, to wcale nie tak tragicznie – a z roku na rok coraz lepiej. Dane ze stacji badawczych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) z ostatnich 10 lat pokazują, że niektóre nasze miasta mają się czym pochwalić:Co ciekawe, Jelenia Góra, położona w kotlinie inwersyjnej, wyróżnia się dużą liczbą słonecznych dni w miesiącach zimowych. IMGW odnotował tam średnio 90 godzin słońca – to absolutny rekord na tle kraju.Zaskakuje też Gdańsk, który pod względem nasłonecznienia nie ustępuje wielu południowym stolicom Europy i wyprzedza m.in. Mediolan i Budapeszt.Do najbardziej słonecznych miast w Polsce zaliczamy też Zieloną Górę. W polskiej stolicy wina wiosną słońce świeci średnio najwięcej w kraju, bo aż 215 godzin miesięcznie, zaś latem – 262 godziny, co zbliża Zieloną Górę do czołówki najbardziej słonecznych miast w Polsce.Dodajmy, żesą takie miasta jak, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat słońce świeciło średnio poniżej 150 godzin miesięcznie. Oznacza to, że zwłaszcza zimą dominowała tam ciemność.– przyznaje ekspert GetHome.pl. I dodaje, że hiszpański rynek nieruchomości kusi atrakcyjnymi cenami mieszkań. W portalu RynekPierwotny.pl można znaleźć w ofercie deweloperów w Alicante mieszkania w cenie ok. 3 tys. euro za metr kwadratowy, czyli niespełna 13 tys. zł. Przy czym słońce świecie tam przeciętnie przez 283 godziny średnio w miesiącu. Oznacza to, że „godzina słońca” kosztuje tam średnio niespełna 46 zł.W Polsce o taki stosunek słońca do ceny mieszkań jest bardzo trudno. W kurortach nad morzem ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów mogą dosłownie zwalać z nóg. Np. w Helu średnia cena metra kwadratowego sięga 22,7 tys. zł (ponad 130 zł za „godzinę słońca” miesięcznie!), w Gdańsku – przekracza 17,6 tys. zł, a w Łebie i Ustce – ok. 14 tys. zł. Na rynku wtórnym może być taniej, ale i tak wciąż bardzo drogo. Okazuje się jednak, że najbardziej nasłonecznione lokalizacje nie zawsze są najdroższe. Przykładami są Racibórz, Elbląg, Legnica, Jelenia Góra i Zielona Góra.To właśnie w Raciborzu stosunek liczby godzin słonecznych do średniej ceny metra kwadratowego jest obecnie najkorzystniejszy, bo wynosi 42 zł. To zasługa stosunkowo tanich mieszkań w ofercie firm deweloperskich - średnio ok. 7,5 tys. zł za metr kwadratowy.– mówi Marek Wielgo.Na drugim miejscu w naszym rankingu jest Elbląg, który tak wysoką pozycję zawdzięcza stosunkowo niskim cenom nowych mieszkań. Według BIG DATA RynekPierwotny.pl ich średnia cena metra kwadratowego wynosi niespełna 8,7 tys. zł. Za tę cenę kupujący zyskuje możliwość korzystania z promieni słonecznych średnio przez 172 godziny w miesiącu. Koszt jednej godziny to ok. 50 zł.Na podium jest też Jelenia Góra, gdzie średnia cena mieszkań w nowym budownictwie wynosi 9,8 tys. zł za metr kwadratowy, czyli 56 zł w przeliczeniu na godzinę słońca średnio w miesiącu.– komentuje ekspert portalu GetHome.pl.Warto zwrócić też uwagę na zmiany klimatyczne, które spowodują, że warunki cechujące klimat śródziemnomorski przesuwać się będą z południa na północ. Polska ma szansę stać się „nowym południem” Europy — z czystym powietrzem, dostępem do zieleni, lokalnym winem i… pełnią słońca. Niestety, według prognoz, tego typu zmianom klimatycznym mogą towarzyszyć ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli długotrwałe upały i potężne ulewy.