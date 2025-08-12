Biurowce poza Warszawą: popyt rośnie, deweloperzy wstrzymują inwestycje

Rekordowe zapotrzebowanie na biura w regionach, najmniejsza podaż w historii i przewaga renegocjacji nad nowymi kontraktami – tak wygląda dziś rynek biurowy poza Warszawą. Raport Newmark Polska ujawnia, że w 2025 roku popyt rośnie głównie w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Właściciele biurowców coraz częściej z kolei starają się o względy najemców, kusząc ich pakietami zachęt.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtuje się popyt i podaż biurowców na rynkach regionalnych?

Dlaczego dominującą formą transakcji stały się renegocjacje umów najmu?

W których miastach odnotowano największe zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe?

Jakie czynniki wpływają na decyzje deweloperów o wstrzymaniu nowych projektów?

Z uwagi na utrzymujący się wysoki wskaźnik pustostanów w istniejących budynkach biurowych deweloperzy nadal bardzo ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych projektów. W efekcie nowa podaż w 2025 roku spadnie do rekordowo niskiego poziomu. Plany do końca bieżącego roku przewidują wybudowanie niecałych 65 000 mkw., przy czym termin oddania do użytku nawet 30% tej powierzchni może zostać przesunięty na 2026 rok ze względu na brak zabezpieczenia inwestycji umowami przednajmu – mówi Karol Wyka, Dyrektor Zarządzający Działu Powierzchni Biurowych, Newmark Polska.

Popyt brutto w pierwszej połowie roku wyniósł 387 100 mkw. i był o prawie 37% wyższy niż w analogicznym okresie 2024 roku – to najlepszy wynik za pierwsze półrocze w historii rynków regionalnych. Niemal 80% całkowitego popytu zarejestrowanego w regionach przypadło na Kraków, Wrocław i Trójmiasto – dodaje Karol Wyka.

Wysoki udział renegocjacji w strukturze popytu oraz utrzymujący się podwyższony poziom pustostanów wywierają presję zniżkową na czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe na głównych rynkach regionalnych. Ponadto właściciele budynków coraz częściej oferują rozbudowane pakiety zachęt, aby przyciągnąć nowych najemców lub skłonić obecnych do przedłużenia umów. Na koniec czerwca stawki czynszu za najlepsze powierzchnie biurowe w miastach regionalnych wynosiły 16,00-17,00 euro/mkw./miesiąc – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska.