Last minute na długi sierpniowy weekend? Polska za 30 tys. zł

2025-08-13 00:45

Last minute na długi sierpniowy weekend? Polska za 30 tys. zł

Apartament nad morzem © Freepik

Sierpniowy długi weekend kusi, ale jeśli rezerwujesz apartament nad Bałtykiem w ostatniej chwili, przygotuj się na drenowanie portfela. Góry? W Zakopanem znajdziesz opcje od 548 zł, ale jeśli interesują cię luksusowe pobyty za 18 tys. zł, to i w tym segmencie ofert nie zabraknie. Dane Rankomat.pl pokazują, że last minute nie zawsze oznacza tanio – jednak wciąż można upolować atrakcyjne oferty, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i przy odrobinie elastyczności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie są minimalne i maksymalne ceny noclegów na sierpniowy last minute w górach i nad morzem?
  • Która lokalizacja w Polsce jest najdroższa dla par, a która dla rodzin?
  • Gdzie można znaleźć najtańsze apartamenty?

Weekend sierpniowy last minute – nad Bałtykiem nawet 31 tys. zł


Trzy sierpniowe dni wolnego kuszą: jedni celują w plażę i gofry, inni w szlaki i oscypki. Krótki wypoczynek w apartamencie może sporo kosztować, gdy szukać takiego noclegu na ostatnią chwilę. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że w ofertach last minute wciąż da się upolować budżetowe opcje: dla pary od 1 773 zł w Trójmieście i od 548 zł w Zakopanem, a dla rodziny 2+2 od 2 022 zł nad morzem (Gdańsk) i od 1 054 zł w górach (Krynica-Zdrój). Gdy spojrzymy na górne pułapy, Bałtyk jest wyraźnie droższy. Chociaż 2 noce dla 2 osób w Zakopanem kosztują nawet 18 108 zł, to w Gdyni długi weekend kosztuje aż 31 749 zł. Drogo jest także w Sopocie i Gdańsku, ale im większa miejscowość wypoczynkowa, tym więcej ofert do wyboru.

To jedna z ostatnich letnich okazji, by wyrwać się z domu na długi weekend. Eksperci porównywarki rankomat.pl sprawdzili, ile kosztuje wypoczynek na nieco wyższym poziomie, czyli w apartamencie górskim i nadmorskim. Porównanie dotyczy miejscowości położonych w Polsce dla pary i dla rodziców z dwójką dzieci w wieku 7 i 10 lat.

Z uwagi na fakt, że oferty dotyczą wyjazdu last minute, w porównaniu nie znalazły się niektóre miejscowości, jak Karpacz czy Władysławowo, gdzie nie było wystarczającej liczby noclegów, aby pokazać zakres dostępnych cen.

Zakopane tanie i drogie


Najtaniej weekend sierpniowy można spędzić w Zakopanem (548 zł). Stolica Podhala ma paradoksalnie też najdroższe oferty przekraczające 18 tys. zł za dwie noce. Para turystów może liczyć na tańsze oferty w Krynicy-Zdrój (od 918 zł). W Szklarskiej Porębie dwie osoby muszą wydać już minimum 1300 zł. Najdroższe dla par są Poronin i Świeradów -Zdrój, gdzie ceny zaczynają się od ponad 2500 zł.

Rodzina z dwójką dzieci (w wieku 7 i 10 lat) za dwie noce w apartamencie zapłaci podobnie, jak para, ale nie wszędzie. Najbardziej stawki minimalne różnią się Zakopanem, gdzie to wydatek od 2075 zł i w Szklarskiej Porębie (od 2926 zł).
W Kościelisku ceny są praktycznie takie same dla pary, jaki i rodziców z dwójką dzieci (od 1600 do ponad 5 tys. zł), podobnie jak w Poroninie, choć tam już bardziej spłaszczone (między 2600 a 3200 zł).

Trójmiasto dla bogatych


Bałtyk w długi weekend sierpniowy jest najbardziej kosztowny w Gdyni. Za dwie noce w apartamencie para zapłaci nawet 31 749 zł. Dla porównania, najwyższe stawki w Gdańsku to 24 576 zł, a w Sopocie 12  628 zł. To oczywiście skrajności, bo noclegi w Trójmieście zaczynają się od ok. 2000 zł dla pary i rodziców z dwójką dzieci.

Poza Trójmiastem para znajdzie najtańszy nocleg w Kołobrzegu (1994 zł za 2 noce) i Świnoujściu (od 2108 zł). W Krynicy Morskiej dwa noclegi last minute kosztują od 4 tys. zł, a w Łebie od 5 tys. zł.

Rodzice z dwójką dzieci (7 i 10 lat) zapłacą za nocleg w długi weekend minimum 2 tys. zł. Taka stawka zaczyna się w Gdańsku, Świnoujściu i Kołobrzegu. Najdroższa jest Krynica Morska, gdzie 4-osobowa rodzina wyda na dwie noce w apartamencie co najmniej 5214 zł.
Nawet gdy spędzamy weekend w kraju, warto pomyśleć o dodatkowej ochronie finansowej. W przypadku długiego weekendu sierpniowego taka polisa to koszt od kilkunastu złotych dla dwóch osób. Jeśli planujemy spędzić ten czas aktywnie na uprawianiu mniej bezpiecznych sportów, warto pomyśleć o wybraniu odpowiedniego pakietu ochrony. Przyda się również OC na wypadek, gdybyśmy niechcący wyrządzili komuś krzywdę w czasie pobytu poza domem - podkreśla Patrycja Pałka, ekspertka ubezpieczeń turystycznych na Rankomat.pl.

Metodologia
Ceny noclegów pochodzą ze strony booking.com i dotyczą 2 noclegów w apartamencie w terminie 15-17.08 2025 r. Ceny są przekrojowe od najniższej do najwyższej w momencie wyszukiwania w dniu 11.08.2025 r. Ponieważ „apartament” jest dość pojemnym określeniem, zaliczają się do niego zarówno pokoje hotelowe, studia, jak i kawalerki. Pokazane oferty nie są jednorodne zakresowo, tzn. mogą zawierać opcjonalnie śniadanie czy transport z lotniska i różny standard wyposażenia.

Aleksandra Baranowska-Skimina

