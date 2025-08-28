Wynagrodzenia rosną szybciej niż ceny mieszkań. Koniec drożyzny?

Dostępność cenowa mieszkań poprawia się – sugerują dane GUS i NBP. Sprzyjają temu spadająca już od roku dynamika wzrostu cen mieszkań i solidny wzrost wynagrodzeń. W drugim kwartale br. mieszkania na 7 największych rynkach były o 4,3% droższe niż rok wcześniej. Za to wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w tym samym czasie wzrosły o 8,9%.

Zmiany cen mieszkań używanych (7 miast) na tle dynamiki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach Za mieszkania z drugiej ręki trzeba płacić o 4,3% więcej niż przed rokiem

Czym jest indeks hedoniczny ceny m kw. mieszkań?

W ramach indeksu hedonicznego NBP bierze pod uwagę nie tylko ceny mieszkań zapisywane w aktach notarialnych, ale też jakość sprzedawanych lokali. W efekcie dane są „czyszczone” z tego, że zmienia się struktura sprzedawanych nieruchomości. Przy zwykłej średniej transakcyjnej wystarczy bowiem, że więcej sprzeda się mieszkań tańszych i już zaniża to wynik.



Więcej sprzedanych lokali z wyższej półki cenowej wpłynęłoby natomiast na wzrost średniej ceny. Indeks hedoniczny działa inaczej. Ma on za zadanie pokazywać jak zmieniają się ceny mieszkań o podobnej jakości, a nie tylko wyliczyć średnią cenę ze wszystkich transakcji wrzuconych do jednego worka. Jest to więc miara, która w dokładniejszy sposób pozwala śledzić tempo zmian cen mieszkań.

Ponad 10 tysięcy za metr w 7 miastach wojewódzkich

Buja cenami w stolicy

Ewolucja cen mieszkań w Warszawie O tym jak bardzo dane publikowane przez NBP mogą się w przyszłości zmienić pokazuje przykład stolicy

Odbudowa możliwości nabywczych

Pensje idą od lat w parze z cenami mieszkań

Zmiany cen mieszkań i wynagrodzeń w latach 2007-2025 Mieszkania wyprzedzały pensje w latach 2020-22 i w 2024 roku, ale potem parytet wracał do normy

Za mieszkania z drugiej ręki trzeba płacić o 4,3% więcej niż przed rokiem – sugerują najnowsze dane NBP (indeks hedoniczny dla 7 miast za 2 kwartał 2025 roku).Są to dane, które będą jeszcze rewidowane i to najprawdopodobniej w dół. Już teraz jednak możemy mówić o tym, że wzrost cen jest ponad 4-krotnie wolniejszy niż ten zaraportowany rok temu.Taki jest efekt tego, że dane publikowane przez NBP przestają być w końcu zaburzone wpływem najhojniejszego programu mieszkaniowego jaki kiedykolwiek w Polsce działał („Bezpieczny Kredyt 2%”).Jeśli spojrzymy na wstępne dane NBP na temat zmian cen mieszkań używanych (indeks hedoniczny), to roczne dynamiki wciąż pozostają dodatnie. Mieszkania są obecnie o od kosmetycznych 1-2% droższe niż na rok temu w Trójmieście, Kielcach czy Warszawie do około 12% droższe w Zielonej Górze.Co więcej, mamy już w Polsce 7 miast wojewódzkich, w których za metr lokalu „z drugiej ręki” trzeba płacić ponad 10 tys. złotych. Są to Gdańsk, Gdynia, Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. Przy tym w stolicy jest tradycyjnie najdrożej i metr kosztuje już ponad 16 tysięcy.Nie jest ponadto tajemnicą, że za mieszkania od deweloperów – ze względu na wyższy standard – przeważnie trzeba płacić więcej. Oprócz wspomnianych wcześniej miast, gdzie za metr lokalu z drugiej ręki trzeba już płacić ponad 10 tysięcy złotych, na rynku pierwotnym średnie ceny przekraczające 10 tysięcy za metr znajdziemy też w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Opolu i Szczecinie. Do średniej na poziomie 10 tysięcy złotych za metr co najwyżej kilkuset złotych brakuje deweloperom z Bydgoszczy, Kielc, Olsztyna i Zielonej Góry.Jeśli kupujący szukaliby pocieszenia, to wstępne dane NBP pokazują, że w porównaniu do sytuacji z początku 2025 roku ceny transakcyjne spadły w 10 miastach, a wzrosły tylko w 7. Trochę mniej optymistyczne są dane uwzględniające jeszcze jakość sprzedawanych mieszkań. Tu mamy wciąż przewagę wzrostów cen. W drugim kwartale br. na 9 rynkach ceny mieszkań były wyższe niż kwartał wcześniej, a w 7 niższe. Wciąż jednak są to dane niepełne, a finalny wynik może być zgoła odmienny. Póki co zasadne jest raczej twierdzenie, że początek bieżącego roku przyniósł względną stabilizację cen mieszkań w największych miastach.O tym jak bardzo dane publikowane przez NBP mogą się w przyszłości zmienić pokazuje przykład stolicy, która w kolejnych publikacjach NBP doznawała ostatnio trudnych do wytłumaczenia i bardzo poważnych rewizji danych.W raporcie podsumowującym ostatni kwartał 2024 roku pojawiły się dane sugerujące, że w Warszawie cena metra kwadratowego mieszkania z rynku wtórnego spadła o tysiąc złotych (z prawie 16,8 tys. zł w 3 kwartale 2024 roku do ponad 15,7 tys. zł w 4 kwartale 2024 roku). W najnowszej publikacji NBP z tego spadku cen nie ma ani śladu. Nawet więcej – najnowsza publikacja sugeruje, że za metr kwadratowy mieszkania w 4 kwartale 2024 roku trzeba było płacić więcej niż kwartał wcześniej (prawie 17 tys. zł).Z podobnym „bujaniem” cen mieliśmy już do czynienia w przeszłości. Okazywało się na przykład, że zarówno dane za 2 jak i 3 kwartał 2024 roku były rewidowane w kolejnych publikacjach wyraźnie w górę.Mając takie doświadczenia z tyłu głowy należy więc podchodzić z uzasadnioną rezerwą do informacji, płynących ze wstępnych podsumowań opublikowanych przez bank centralny. Nie znaczy to jednak, że najnowsza publikacja NBP nie przynosi nam garści pozytywnych informacji. Przecież nawet sytuacja, w której ceny mieszkań pozostają relatywnie stabilne, to dla kupujących dobra nowina.Z punktu widzenia osób, które chciałyby kupić nieruchomość wystarczy bowiem, że wynagrodzenia będą rosły szybciej niż ceny mieszkań, a już wtedy możliwości nabywcze stopniowo powinny się poprawiać. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia od początku bieżącego roku, a biorąc pod uwagę dane o kwartalnej dynamice zmian – nawet od końcówki roku ubiegłego.Co więcej, w międzyczasie wyraźnie poprawił się dostęp do kredytów mieszkaniowych, a zdolność kredytowa przykładowej trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi wzrosła w ciągu roku o ponad 23% docierając w okolice rekordowego poziomu 900 tysięcy złotych. W efekcie możliwości nabywcze Polaków bardzo szybko odbijają i to pomimo tego, że ceny transakcyjne mieszkań nie zaliczyły poważniejszej korekty. Przy tym warto mieć świadomość, że solidniejsze przeceny zmusiłyby banki do większej wstrzemięźliwości przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych.Co ciekawe dane GUS i NBP potwierdzają, że w ciągu ostatniej dekady ceny mieszkań i poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwach szły mniej więcej „łeb w łeb”. Mieszkania wyprzedzały pensje w latach 2020-22 i w 2024 roku, ale potem parytet wracał do normy, na co także w kolejnych kwartałach szanse są spore.Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że w latach 2007- 2012 było lepiej, bo w tym czasie ceny mieszkań po początkowym szybkim wybiciu zaczęły spadać i pod koniec 2012 roku były tylko o 3% wyższe niż na początku 2007 roku. Dla porównania w tym samym czasie pensje w przedsiębiorstwach wzrosły o ponad 40%. Problem w tym, że porównanie zmian cen mieszkań i wynagrodzeń to tylko wycinek sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w latach 2007-2012. W omawianym okresie bezrobocie było 2-3 razy wyższe niż obecnie, a i pensje rosły przeważnie znacznie wolniej niż w ostatnich kwartałach.Efekt był taki, że zgodnie z danymi Eurostatu w latach 2007-2012 aż kilkanaście procent Polaków miało problem z tym, aby starczyło im „do pierwszego”. Dla porównania w 2024 roku odsetek ten spadł do symbolicznego poziomu poniżej 3% badanych.