Inwestycja w zielone mieszkanie: ile można zaoszczędzić i zarobić na ekologii?

Zdaniem analityków portalu RynekPierwotny.pl, w czasach nieubłaganie rosnących kosztów energii, wysokiej inflacji czy coraz ostrzejszych norm środowiskowych, zrównoważone budownictwo staje się nie tylko trendem wizerunkowym, ale i realną przewagą inwestycyjną. Certyfikaty BREEAM, LEED czy WELL nie są już wyłączną domeną biurowców – wkraczają do segmentu mieszkaniowego, generując wyższe stawki czynszów i lepsze ceny przy sprzedaży.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego zielone mieszkania stają się coraz bardziej opłacalną inwestycją?

Jakie oszczędności generują energooszczędne instalacje w budynkach?

O ile więcej można zarobić na sprzedaży lokalu z certyfikatem ekologicznym?

Jak banki i unijne regulacje wpływają na rozwój zielonego budownictwa?

Boom na zielone nieruchomości w Polsce

Oszczędności, które przekonują inwestorów i najemców

Premia cenowa przy sprzedaży

W głównych metropoliach kraju wolumen zielonych certyfikatów z roku na rok rośnie już w tempie dwucyfrowym, a w wyższych segmentach mieszkaniówki certyfikacja staje się już standardem. Mniejsze ośrodki już wkrótce pójdą w ślad tych największych. Zapewne w perspektywie dwóch-trzech lat inwestycje bez potwierdzonej emisyjności mogą być postrzegane jako te drugiej kategorii – mówi Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieruchomości portalu RynekPierwotny.pl.

Porównanie parametrów tradycyjnych i ekologicznych budynków Najemcy są gotowi płacić wyższy czynsz, jeśli w zamian otrzymują niskie i przewidywalne opłaty eksploatacyjne

Zielone finansowanie, czyli preferencje banków

Efektywność energetyczna to gwarancja utrzymania wartości