Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

Polacy kochają klasykę, spokój i jasne przestrzenie - to najnowsze wnioski z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą SW Research na zlecenie firmy PPG. Większość z nas uważa, że kolory w domu mają wpływ na nastrój, dlatego stawiamy na barwy, które przynoszą harmonię: złamane biele, beże i delikatne szarości. Ale artykuł to nie tylko liczby i trendy - znajdziesz w nim praktyczne wskazówki od ekspertów, którzy podpowiadają, jak dobrać kolor ścian do samopoczucia, jak nie ulec modzie kosztem funkcjonalności i w jaki sposób połączyć różne style, by stworzyć dom, do którego naprawdę chce się wracać.

Przeczytaj także: Jak zaprojektować mieszkanie pod wynajem

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kolory i style aranżacji wnętrz Polacy wybierają najczęściej

Dlaczego neutralne barwy i klasyka dominują w naszych domach

Skąd czerpiemy inspiracje do urządzania mieszkań i jakie trendy są najpopularniejsze

Jak świadomie dobierać kolory farb, by poprawić nastrój i funkcjonalność wnętrza

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Styl skandynawski - przytulność i światło Jasna aranżacja w stylu skandynawskim charakteryzuje się wykorzystaniem naturalnych materiałów, światła dziennego i stonowanych odcieni bieli, beżu oraz szarości. Styl ten łączy funkcjonalność z komfortem, a dodatki w postaci drewnianych elementów i roślin podkreślają nawiązanie do natury. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Na jakie kolory stawiają Polacy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Klasyczna elegancja wnętrza Styl klasyczny w polskich wnętrzach cieszy się popularnością ze względu na uniwersalność, elegancję i ponadczasowość. Harmonia kształtów, starannie dobrane dodatki i ciemniejsze akcenty kolorystyczne gwarantują poczucie stabilności oraz przytulną, reprezentacyjną atmosferę przy zachowaniu praktyczności. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Jasne i neutralne kolory w polskich domach to nie tylko kwestia gustu, to odpowiedź na nasz klimat. Przez większą część roku mamy ograniczoną ilość naturalnego światła, dlatego barwy takie jak złamane biele czy beże optycznie rozjaśniają przestrzeń i poprawiają samopoczucie.



Warto też inspirować się tym, co mamy na wyciągnięcie ręki: polska natura daje nam paletę kolorów, które są znajome i bezpieczne psychologicznie. Zieleń lasu sprzyja koncentracji i redukuje stres, błękity kojarzą się z wodą i niebem, co wprowadza spokój, a ciepłe barwy ziemi – od piaskowych żółci po pastelowe róże – wspierają relaks i poczucie zakorzenienia. To barwy, które widzimy za oknem, więc nasz mózg odbiera je jako naturalne i harmonijne – mówi Agnieszka Wójtowicz, ekspertka w dziedzinie psychologii projektowania wnętrz i neuroarchitektury.

Klasyka czy nowoczesność?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Minimalizm w salonie - harmonia prostoty Przestrzeń inspirowana stylem minimalistycznym to połączenie jasnych, neutralnych barw oraz prostych, geometrycznych form. Minimum dodatków i funkcjonalne meble pozwalają wyciszyć się i zrelaksować, a przejrzystość wnętrza sprawia, że nawet mniejsze pomieszczenia wydają się większe i dobrze doświetlone. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pastelowy pokój dziecięcy - przestrzeń dla najmłodszych Delikatne pastele oraz miękkie tkaniny tworzą w pokoju dziecięcym przyjazny klimat sprzyjający rozwojowi i odpoczynkowi. Dominują błękity, szarości i żółcie, które poprawiają nastrój i wyciszają, a przemyślana aranżacja zapewnia dziecku bezpieczeństwo oraz wygodę na co dzień. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Styl klasyczny ma w Polsce tak wielu zwolenników, bo daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. W dość wymagających czasach, jakie mamy obecnie, szczególnie doceniamy to, co przewidywalne i uporządkowane, a klasyka właśnie tym jest: elegancka, harmonijna i ponadczasowa.



Czy jednak trzeba ograniczać się tylko do jednego stylu? Absolutnie nie. Moim zdaniem najważniejsze jest poczucie spójności i równowagi, a to można osiągnąć także wtedy, gdy łączymy klasykę z innymi nurtami. Subtelne akcenty boho czy industrialne dodatki mogą wprowadzić świeżość i osobisty charakter, o ile nie zaburzą proporcji.



To tak jak z przyprawami w kuchni: odrobina odmiennego smaku podkreśla całość, ale jego nadmiar może przytłoczyć. Dlatego najlepsze wnętrza to te, które łączą solidny, ponadczasowy fundament z elementami odzwierciedlającymi indywidualność domowników. Wtedy przestrzeń nie tylko dobrze wygląda, ale też „gra” z naszym nastrojem i potrzebami – komentuje Agnieszka Wójtowicz.

Gdzie szukamy inspiracji?

Inspiracje z internetu potrafią być bardzo pomocne, ale ich mnogość sprawia, że jednocześnie łatwo nam wpaść w pułapkę chaosu. Nasz umysł najlepiej funkcjonuje w otoczeniu, które ma klarowną strukturę. Kiedy widzimy zbyt wiele różnych pomysłów, zaczynamy czuć się przytłoczeni, a przestrzeń traci harmonię.



Dlatego pierwszym krokiem powinna być selekcja: zamiast kopiować wszystkie modne rozwiązania, warto zadać sobie pytanie: czy dany trend pasuje do naszego stylu życia, wielkości mieszkania i tego, jak korzystamy z poszczególnych pomieszczeń.



Dobrym filtrem jest codzienność. Jeśli zachwyca nas zdjęcie kuchni na Instagramie, zastanówmy się, czy rzeczywiście sprawdzi się ona w praktyce, czy będzie funkcjonalna przy naszych nawykach, a jej estetyka będzie nas satysfakcjonować w dłuższej perspektywie – dodaje Agnieszka Wójtowicz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Testery kolorów - świadomy wybór odcienia Próbne nałożenie różnych odcieni farb na ścianę przed remontem pomaga wybrać barwę najlepiej pasującą do wnętrza oraz panującego w nim oświetlenia. To praktyczny sposób na sprawdzenie, jak kolor będzie prezentować się w codziennych warunkach i podjęcie decyzji bez ryzyka rozczarowania. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Jak wybieramy kolory farb?

Wybór odpowiedniego koloru farby do pomieszczenia może być dla niektórych wyzwaniem. Dla niezdecydowanych dostępne są rozwiązania pozwalające sprawdzić, jak konkretny odcień prezentuje się na ścianie w rzeczywistych warunkach, jeszcze przed zakupem pełnej ilości produktu. Są to tzw. testery, czyli próbki kolorów. Dzięki nim możemy ocenić, czy dany kolor spełnia nasze oczekiwania oraz przetestować go w konkretnym wnętrzu i warunkach oświetleniowych.



Korzystając z testerów, warto mieć na uwadze kilka prostych zasad. Przede wszystkim powinniśmy wymalować obok siebie kilka odcieni tego samego koloru, aby sprawdzić, który najlepiej prezentuje się w naszym pomieszczeniu.



Ważne jest również sprawdzenie testera na różnych ścianach, które planujemy pomalować, ponieważ efekt może się różnić w zależności od wielkości malowanej powierzchni czy kąta padania światła.



Duże znaczenie ma także oświetlenie. Ten sam kolor może wyglądać zupełnie inaczej w świetle dziennym i sztucznym, a nawet przy zastosowaniu różnego rodzaju żarówek – radzi Ryszard Plantos, Training & Field Service Manager, ekspert z firmy PPG.

Malowanie wnętrz to jedna z najczęstszych czynności związanych z pielęgnacją i konserwacją przestrzeni mieszkalnej - aż 88% Polaków deklaruje, że ma w tym zakresie doświadczenie i przynajmniej raz odświeżało w taki sposób swoje mieszkanie.Malowanie to także odpowiedź na różnorodne potrzeby i motywacje. Jak pokazuje badanie PPG, dla większości Polaków głównym czynnikiem zachęcającym do remontu jest chęć odświeżenia i poprawy estetyki (30%), utrzymania czystości i higieny domu (25%), a także potrzeba zmiany (13%).Kolory towarzyszą nam każdego dnia i wpływają na nasze samopoczucie. Z badania wynika, że aż 42% Polaków dostrzega wyraźny związek między barwami wnętrz a swoim nastrojem, a kolejne 29% ocenia ten wpływ jako średni. Oznacza to, że znaczna większość z nas zauważa, jak istotną rolę odgrywa kolorystyka otaczająca nas w codziennym życiu. Świadomy wybór barw w domach może być kluczowy dla stworzenia przestrzeni sprzyjającej relaksowi, koncentracji czy pozytywnym emocjom.Nie dziwi więc fakt, że kolorystyka wnętrz odgrywa kluczową rolę w budowaniu atmosfery domu. Jak pokazuje badanie, Polacy najczęściej wybierają neutralne barwy.W większości pomieszczeń, takich jak salony, pokoje do pracy, sypialnie, kuchnie czy korytarze dominują kolory jasne - złamane biele, delikatne beże i szarości. Są one uniwersalne, pasują do różnych stylów wnętrzarskich i optycznie powiększają przestrzeń, co czyni je dobrym wyborem szczególnie w mniejszych mieszkaniach lub jako tło dla innych, mocniejszych akcentów kolorystycznych.W łazienkach najczęściej stawiamy na biel, co podkreśla ich czystość i funkcjonalność. Z kolei pastelowe kolory, takie jak błękit, miętowy czy pudrowy róż, cieszą się popularnością w pokojach dziecięcych.Styl wnętrza bardzo często jest odzwierciedleniem naszej osobowości i indywidualnych potrzeb. Gdyby Polacy mogli od nowa zaaranżować swoje mieszkania i dostali na to nieograniczony budżet, najchętniej postawiliby na klasykę - taki wybór zadeklarowało aż 35% respondentów badania.Styl klasyczny kojarzy się z elegancją, harmonią i ponadczasowością, co czyni go bezpiecznym i uniwersalnym rozwiązaniem. Na kolejnych miejscach znalazły się: minimalizm (16%) oraz styl skandynawski (13%), które charakteryzują się prostotą, funkcjonalnością i jasnymi barwami.Nieco mniej popularne, ale równie interesujące są style boho (7%) i rustykalny (7%), które przyciągają osoby szukające bliskości natury i swobody w aranżacji. Z kolei glamour (8%) oraz industrialny (5%) reprezentują zupełnie inne estetyki - pierwszy zachwyca luksusem i błyskiem, drugi surowością i miejskim charakterem. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się styl eklektyczny (5%) oraz japandi (3%).Poszukując pomysłów na aranżację wnętrz Polacy sięgają do różnych źródeł. Najbardziej popularne są strony internetowe poświęcone aranżacji wnętrz, takie jak blogi czy portale tematyczne - aż 30% respondentów wskazało je jako swoje główne źródło inspiracji.Duże znaczenie mają dla nas rady i sugestie znajomych oraz rodziny (27%), co pokazuje, że Polacy wciąż chętnie korzystają z doświadczeń bliskich osób. Trzecim najczęściej wybieranym źródłem są katalogi i ulotki producentów mebli, farb i dodatków (25%), które prezentują konkretne produkty i gotowe zestawienia kolorystyczne, dzięki czemu ułatwiają podejmowanie decyzji.Ważnym źródłem inspiracji są media społecznościowe, takie jak Pinterest, Instagram czy Facebook (24%) prezentujące liczne zdjęcia i krótkie materiały video. Ich popularność wynika z łatwego dostępu do szerokiej gamy przykładów, które można szybko przeglądać, zapisywać na później lub przesyłać dalej.Inspiracji szukamy również na platformie YouTube (21%), odwiedzając salony meblowe i sklepy z wyposażeniem wnętrz (21%), oglądając programy telewizyjne o tematyce wnętrzarskiej (20%), czy też po prostu obserwując aranżacje w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie, restauracje czy hotele.Inspiracja to pierwszy krok w procesie aranżacji wnętrz, jednak kluczowym momentem jest wybór konkretnego koloru farby. To decyzja, która wpływa na ostateczny wygląd przestrzeni i jej atmosferę. W tej kwestii Polacy kierują się przede wszystkim chęcią dopasowania do już posiadanych mebli i dodatków – aż 40% respondentów wskazało ten czynnik jako najważniejszy.Na drugim miejscu znalazły się indywidualne preferencje – 33% badanych wybiera kolor, który pasuje do ich charakteru i stylu życia, co pozwala nadać wnętrzu osobisty wymiar. Nie bez znaczenia pozostają także gusta pozostałych domowników, z którymi wybór koloru konsultuje 27% ankietowanych. Pokazuje to, że decyzje często podejmowane są wspólnie, aby uwzględniały preferencje wszystkich współlokatorów. Ciekawym rozwiązaniem są również testery kolorów, które stosuje 20% badanych.Malowanie mieszkania to proces, który łączy potrzeby praktyczne z motywacjami emocjonalnymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o odświeżenie przestrzeni, podkreślenie indywidualnego stylu, czy stworzenie przytulnego domu dla rodziny, wybór odpowiednich kolorów i materiałów pozwala osiągnąć zamierzony efekt. Warto pamiętać, że nawet niewielkie zmiany mogą przynieść wielką różnicę, a dobrze zaplanowane malowanie to inwestycja w lepsze samopoczucie i komfort życia.