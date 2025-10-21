Są miasta, w których deweloperzy nie budują nic. Nowy raport pokazuje skalę różnic

Polska buduje się nierówno - twierdzi RynekPierwotny.pl Tylko niektóre aglomeracje rosną szybko, tymczasem w innych miastach buduje się niewiele. Liderem są okolice Poznania - tu łączny metraż nowo wybudowanych osiedli i domów ma wielkość Olsztyna. Budowlane mapy nie kłamią. Polacy najczęściej chcą mieszkać na terenie kilku aglomeracji. One rosną błyskawicznie, a na prowincji buduje się mało.

Deweloperskie białe plamy pokrywają dużą część kraju

Pozwolenia na budowę uzyskane przez deweloperów w I poł. 2025 r. Po podsumowaniu danych GUS za okres od stycznia do czerwca 2025 r. widzimy aż 73 deweloperskie białe plamy

Prywatne domy: tutaj także koncentracja jest widoczna

Pozwolenia na budowę - prywatne domy Mało inwestycji osób prywatnych i praktycznie zero działań deweloperów to jasny sygnał, że okolica jest niezbyt atrakcyjna osadniczo

Mieszkaniowe rekordy padają nie tylko pod Poznaniem

powiat poznański - wzrost metrażu o 5,05 mln m kw. (to zmiana większa niż całkowity metraż domów i lokali z Olsztyna - 4,97 mln m kw.)

- wzrost metrażu o 5,05 mln m kw. (to zmiana większa niż całkowity metraż domów i lokali z Olsztyna - 4,97 mln m kw.) powiat krakowski - wzrost metrażu o 3,04 mln m kw. (zmiana większa od łącznego metrażu z Elbląga - 2,94 mln m kw.)

- wzrost metrażu o 3,04 mln m kw. (zmiana większa od łącznego metrażu z Elbląga - 2,94 mln m kw.) powiat wrocławski - wzrost metrażu o 2,91 mln m kw. (zmiana większa niż łączny metraż z Włocławka - 2,75 mln m kw.)

- wzrost metrażu o 2,91 mln m kw. (zmiana większa niż łączny metraż z Włocławka - 2,75 mln m kw.) powiat piaseczyński - wzrost metrażu o 2,83 mln m kw. (zmiana większa od łącznego metrażu ze Słupska - 2,55 mln m kw.)

Punkt ciężkości przesuwa się w stronę większych miast

według raportu OECD Regional Outlook 2023, w 2020 r. różnice między poziomem PKB na mieszkańca dla 20% najlepiej i najgorzej wypadających regionów były w Polsce trzecie najwyższe wśród badanych krajów OECD

w latach 1998 - 2017 widoczna była istotna różnica tempa rozwoju byłych i obecnych miast wojewódzkich - na niekorzyść ośrodków, które straciły status miasta wojewódzkiego (zobacz: P. Tomaszewski, Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego dawnych miast wojewódzkich, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, nr 25, 2/2019)

zgodnie z wynikami badania CBOS (Nastroje na rynku pracy w lipcu - nr 75/2025) mieszkańcy dużych miast (z populacją pow. 100 000) najczęściej wskazują, że w ich okolicy łatwo o pracę - to sytuacja obserwowana również we wcześniejszych badaniach