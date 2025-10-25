Najem bez konfliktów? Sprawdź, co musisz wiedzieć o kaucji przy wynajmie mieszkania

Kaucja to jeden z najczęstszych powodów konfliktów między właścicielami mieszkań a najemcami. Eksperci GetHome.pl przypominają, że choć ma ona chronić interesy wynajmujących, to w praktyce obie strony często nie znają przepisów dotyczących jej pobierania, waloryzacji i zwrotu. Niekiedy prowadzi to do sporów, które łatwo można by uniknąć, znając podstawowe zasady wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów.

Z tego artykułu dowiesz się:

dlaczego kaucja jest jednym z najczęstszych źródeł sporów między lokatorami a właścicielami mieszkań

jakie limity obowiązują przy pobieraniu kaucji zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów

na czym polega waloryzacja kaucji i kiedy należy jej dokonać

jak prawidłowo rozliczyć kaucję po zakończeniu najmu, by uniknąć nieporozumień

Lokatorska ustawa uczy nas, jak stosować kaucję

dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal (z dnia zawarcia umowy) - generalny limit

sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal - mniejszy limit dotyczący najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego

Waloryzacja kaucji - prosta i kosztowna dla właściciela?

Kaucję mogą pomniejszyć nie tylko uszkodzenia „M”

niezapłacony czynsz, a także odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

zaległości najemcy wynikające z opłat niezależnych od wynajmującego (przykładowo rachunków za wodę, odprowadzanie ścieków, energię, gaz i odpady)

należności wynajmującego w związku ze zużyciem elementów wyposażenia technicznego mieszkania, o których mowa w art. 6b ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (przykład: równowartość zużycia technicznego kuchni gazowej według cen obowiązujących w dniu rozliczenia)

należności powstałe na skutek zastępczego wykonania przez właściciela mieszkania robót polegających na odnowieniu lokalu, a także wykonania obciążających najemcę napraw

odszkodowanie za stwierdzone, udokumentowane i oszacowane szkody dotyczące lokalu, które powstały z winy najemcy