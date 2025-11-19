eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościKoszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek?

Koszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek?

2025-11-19 00:10

Koszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek?

Energia cieplna zdrożała o ponad 3% © pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Statystyczna rodzina na opłaty, media i prowadzenie domu wydaje średnio ponad 1,4 tys. złotych miesięcznie – wynika z szacunków opartych o dane GUS. Tempo wzrostu tych kosztów wyraźnie wyhamowało. Sprzyja to wymianie wyposażenia mieszkań. Deklarowane przez gospodarstwa domowe wydatki na ten cel wzrosły nawet o połowę.

Przeczytaj także: Koszty utrzymania mieszkania w 2024 roku rosły szybciej niż inflacja

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniły się koszty utrzymania i prowadzenia domu na podstawie najnowszych danych GUS?
  • Które elementy domowego budżetu drożeją, a które tanieją w porównaniu z ubiegłym rokiem?
  • Dlaczego Polacy zaczęli częściej wymieniać wyposażenie mieszkań, w tym AGD, meble i wykładziny?
  • Skąd wynika różnica między danymi o wydatkach gospodarstw domowych a wynikami sprzedaży detalicznej?

Koszty utrzymania i prowadzenia domu są obecnie o niecałe 3% wyższe niż przed rokiem – wynika z szacunków opartych o dane GUS. Ostatnim razem z tak niską dynamiką wzrostu kosztów życia mieliśmy do czynienia pod koniec 2023 roku i to dosłownie przez kilka miesięcy. Warto też przypomnieć, że dosłownie rok wcześniej, a więc pod koniec 2022 roku koszty związane z mieszkaniem rosły w tempie przekraczającym nawet 20% w skali roku, czyli ponad 7 razy szybciej niż obecnie.

Koszty życia przestały galopować


Najnowsze dane GUS pozwalają oszacować, że na utrzymanie, wyposażenie i prowadzenie domu statystyczna 3-osobowa rodzina wydaje trochę ponad 1416 zł miesięcznie. To o niecałe 40 złotych więcej niż przed rokiem.

W powyższych kalkulacjach uwzględniane są wydatki na ogrzewanie, media, czynsze płacone przez najemców, ale też wywóz nieczystości, zakup wyposażenia oraz koszty usług takich jak np. sprzątanie, naprawy i remonty. W oczywisty sposób, jeśli ktoś spłaca kredyt lub płaci za najem, to comiesięczne koszty są przeważnie znacznie wyższe.
Szacunkowy wpływ inflacji na wydatki związane z mieszkaniem
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Szacunkowy wpływ inflacji na wydatki związane z mieszkaniem

Dane GUS sugerują, że już w 2024 roku o ponad połowę wzrosły przeciętne wydatki na AGD

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Jak oszacować wydatki 3-osobowej rodziny?


Szacunki dotyczące kosztów utrzymania i prowadzenia domu opierają się o publikowane co miesiąc dane GUS na temat inflacji. Dzięki nim wiemy jak zmieniają się ceny poszczególnych dóbr i usług związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Niezbędnym źródłem danych są jednak też informacje na temat wydatków 3-osobowych gospodarstw domowych. Te niestety publikowane są jedynie raz w roku i przez to konieczne jest dokonywanie okresowych korekt.

Kalkulacje dotyczą statystycznej polskiej rodziny. To w praktyce oznacza, że w bardzo niewielkim stopniu uwzględniany jest na przykład czynsz za najem mieszkań. Wszystko dlatego, że większość Polaków mieszka w nieruchomościach, których są właścicielami. Tylko około 4-5% osób to najemcy płacący czynsz na zasadach rynkowych. Do tego 8-9% obywateli to najemcy korzystający z mieszkań o obniżonych czynszach (np. komunalnych, zakładowych czy TBS-ów). Ponadto kwota ta nie uwzględnia rat kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości. Te koszty GUS pomija w swoich wyliczeniach.

W uproszczeniu można przyjąć, że wyliczenia pokazują raczej koszty prowadzenia i wyposażenia domu, a nie jego zdobycia. Jeśli ktoś jest najemcą albo ma kredyt, to jego miesięczny koszt jest znacznie wyższy – co najmniej o kilkadziesiąt procent wyższy, jeśli nie kilkukrotnie wyższy.

Śmieci w górę, opał w dół


Gdy zajrzymy głębiej w najnowsze dane GUS, to znajdziemy w nich więcej szczegółów na temat tego co w ostatnim czasie drożało, a co taniało. I tak mniej niż przed rokiem trzeba płacić za gaz, środki czyszczące, AGD i opał. W tych kategoriach GUS zanotował spadek stawek o od 2,2% do 4,4% wobec analogicznego okresu przed rokiem.

Z drugiej strony o ponad 10% więcej niż przed rokiem musimy płacić za wywóz śmieci i usługi związane z prowadzeniem domu. O od 3 do ponad 8% więcej niż przed rokiem musimy ponadto płacić za prąd, wodę, usługi kanalizacyjne, czynsze i centralne ogrzewanie.
Szacunkowe koszty utrzymania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Szacunkowe koszty utrzymania

3-osobowa rodzina wydaje trochę ponad 1416 zł miesięcznie

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Przyszedł czas na wymianę wyposażenia


Najnowsze dane GUS pokazują ponadto czego zaczęliśmy kupować więcej oraz gdzie ograniczaliśmy wydatki. W 2024 roku rosnące stawki za wodę i usługi kanalizacyjne skłoniły nas na przykład do trochę oszczędniejszego gospodarowania wodą (spadek zużycia o 3%). Podobnie było z energią elektryczną i gazem.

Z drugiej strony taniejący opał mógł spowodować, że trochę mniej oszczędzaliśmy na ogrzewaniu (wzrost zużycia o 11%). W przypadku spadających wydatków na opał rolę odegrać mogły też postępująca modernizacja domów w Polsce oraz rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Szczególnie duże zmiany nastąpiły jednak nie w kategorii odpowiadającej za koszty utrzymania domów i mieszkań, ale w tej, w której mowa jest o wyposażeniu naszych nieruchomości. Najnowsze dane GUS na temat wydatków gospodarstw domowych sugerują bowiem, że już w 2024 roku o ponad połowę wzrosły przeciętne wydatki na AGD, ale też dywany i wykładziny. Około 30% więcej wydawaliśmy ponadto na meble.

Dane urzędowe potwierdzają ponadto, że ten wzrost wydatków nie wynikał ze wzrostu cen w tych kategoriach, a ze wzrostu skłonności do zakupów. Po uwzględnieniu tego jak zmieniały się ceny, można oszacować, że w 2024 roku o ponad 1/4 częściej decydowaliśmy się na wymianę mebli. Do tego o około połowę częściej niż w 2023 roku kupowaliśmy nowe wykładziny i AGD.
Utrzymanie i prowadzenie domu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Utrzymanie i prowadzenie domu

10% więcej niż przed rokiem musimy płacić za wywóz śmieci i usługi związane z prowadzeniem domu

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Dane GUS pozwalają stwierdzić, że tak jak rosnące koszty życia z lat 2022/23 powodowały, że ograniczaliśmy wydatki na wyposażenie mieszkań, tak w 2024 roku postanowiliśmy te zaległości nadrobić i to z nawiązką.

Przy tym należy dodać, że wyliczenia te opierają się o dane GUS na temat wydatków gospodarstw domowych. Stąd może wynikać brak ich spójności z danymi na temat sprzedaży detalicznej, które w 2024 roku sugerowały jeszcze spadek wydatków na meble, RTV i AGD. Dopiero w 2025 roku również w tych kategoriach obserwowane są dwucyfrowe wzrosty.

Różnica może wynikać z faktu, że przedmiot i zakres obu tych badań są zupełnie inne. Dane GUS na temat sprzedaży detalicznej przede wszystkim pokazują trendy w tradycyjnych sklepach, a pomijają mikroprzedsiębiorców. Trudniej jest im też uchwycić sprzedaż online, a już zupełnie nie sposób uwzględnić w nich importu prywatnego czy zakupu rzeczy używanych.

Dane na temat wydatków pokazują natomiast wyniki z deklaracji wytypowanych do badania gospodarstw domowych i nie jest tu ważne od kogo i gdzie kupowane były np. meble.

Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości
Przeczytaj także: Utrzymanie mieszkania w 2024 roku: najbardziej podrożały prąd, gaz i woda Utrzymanie mieszkania w 2024 roku: najbardziej podrożały prąd, gaz i woda

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: koszty utrzymania mieszkania, opłaty za rachunki, koszt ogrzewania mieszkania, ogrzewanie mieszkania, rachunki za prąd, czynsz za mieszkanie, wydatki gospodarstw domowych, budżet domowy, ceny gazu, ceny energii, ceny prądu, ceny opału

Przeczytaj także

Utrzymanie mieszkania o 8% droższe r/r

Utrzymanie mieszkania o 8% droższe r/r

Utrzymanie mieszkania: tniemy wydatki na ogrzewanie i wyposażenie

Utrzymanie mieszkania: tniemy wydatki na ogrzewanie i wyposażenie

Utrzymanie mieszkania przez 5 lat podrożało o 56%

Utrzymanie mieszkania przez 5 lat podrożało o 56%

1414 zł na utrzymanie mieszkania

1414 zł na utrzymanie mieszkania

1325 zł na utrzymanie mieszkania

1325 zł na utrzymanie mieszkania

Koszty utrzymania mieszkania przestały w końcu rosnąć

Koszty utrzymania mieszkania przestały w końcu rosnąć

Jak drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r.?

Jak drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r.?

Koszty utrzymania mieszkania wyższe "tylko" o 19%

Koszty utrzymania mieszkania wyższe "tylko" o 19%

Koszty utrzymania mieszkania wzrosły przez rok o 21%

Koszty utrzymania mieszkania wzrosły przez rok o 21%

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Artykuły promowane

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Na rynku mieszkaniowym jest lepiej niż przed epidemią

Na rynku mieszkaniowym jest lepiej niż przed epidemią

Nowe mieszkania od deweloperów - II 2025

Nowe mieszkania od deweloperów - II 2025

Wynajem mieszkania w Warszawie pochłania 44% pensji. Zobacz, jak wypadamy na tle Europy

Wynajem mieszkania w Warszawie pochłania 44% pensji. Zobacz, jak wypadamy na tle Europy

Czy istnieje idealne okno PCV?

Czy istnieje idealne okno PCV?

Rynek mieszkaniowy 2022 i prognozy na 2023 rok

Rynek mieszkaniowy 2022 i prognozy na 2023 rok

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jakie opony zimowe do SUV-a i elektryka? Eksperci ostrzegają i radzą

Jakie opony zimowe do SUV-a i elektryka? Eksperci ostrzegają i radzą

E-Doręczenia: jak działa nowy system i jakie konsekwencje niesie dla biznesu?

E-Doręczenia: jak działa nowy system i jakie konsekwencje niesie dla biznesu?

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

Rajd świętego Mikołaja - czy giełdy powtórzą świąteczny scenariusz wzrostów w 2025?

Rajd świętego Mikołaja - czy giełdy powtórzą świąteczny scenariusz wzrostów w 2025?

Depresja, nadciśnienie i finanse: jak zdrowie wpływa na portfele Polaków?

Depresja, nadciśnienie i finanse: jak zdrowie wpływa na portfele Polaków?

Praca sezonowa: znamy najlepiej płatne stanowiska grudnia 2025

Praca sezonowa: znamy najlepiej płatne stanowiska grudnia 2025

Niższe wynagrodzenie za lżejszą pracę? Pracownicy stawiają jasne warunki

Niższe wynagrodzenie za lżejszą pracę? Pracownicy stawiają jasne warunki

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: