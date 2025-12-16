eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualnościRosną koszty utrzymania mieszkania. W 2026 r. opłaty jeszcze wyższe?

Rosną koszty utrzymania mieszkania. W 2026 r. opłaty jeszcze wyższe?

2025-12-16 00:10

Rosną koszty utrzymania mieszkania. W 2026 r. opłaty jeszcze wyższe?

Opał w postaci stałej był o prawie 5% tańszy niż rok wcześniej © pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Ostatni rok przyniósł wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia domu o niecałe 3%. Przeciętne gospodarstwo domowe wydaje na ten cel o 36 złotych więcej niż 12 miesięcy temu. W 2026 roku możemy spodziewać się podwyżek opłat administracyjnych, tych za wywóz śmieci, wodę czy kanalizację. Tańszy może być za to prąd, co jednak nie musi przełożyć się na niższy rachunek za energię elektryczną.

Przeczytaj także: Koszty utrzymania mieszkania w 2024 roku rosły szybciej niż inflacja


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile obecnie kosztuje utrzymanie mieszkania w Polsce?
  • Które składowe domowych wydatków taniały, a które drożały najszybciej?
  • Dlaczego w 2026 roku koszty utrzymania nieruchomości mogą dalej rosnąć?
  • Czy tańszy prąd rzeczywiście oznacza niższe rachunki za energię?


Najnowsze dane GUS pozwalają oszacować, że na utrzymanie, wyposażenie i prowadzenie domu statystyczna 3-osobowa rodzina wydaje trochę ponad 1415 zł miesięcznie – wynika z szacunków opartych o dane GUS. To o prawie 3% więcej niż przed rokiem. Przeciętnie musimy bowiem wydawać dziś na ten cel dodatkowe 36 złotych.

Kalkulacje te uwzględniają wydatki na ogrzewanie i nośniki energii, ale też inne media, czynsze płacone przez najemców, wywóz nieczystości, zakup AGD, mebli, czy koszty usług takich jak sprzątanie czy naprawy i remonty.
Szacunkowe koszty utrzymania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Szacunkowe koszty utrzymania

Na utrzymanie mieszkania statystyczna rodzina wydaje o prawie 3% więcej niż przed rokiem

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Węgiel i AGD na czele obniżek


Gdy zajrzymy głębiej w najnowsze dane GUS, to znajdziemy w nich więcej szczegółów na temat tego co w ostatnim czasie drożało, a co taniało. I tak mniej niż przed rokiem trzeba płacić za wyposażenie (meble, oświetlenie, dekoracje), ale też gaz, środki czyszczące, urządzenia AGD i opał. W tych kategoriach GUS zanotował spadek stawek o od niecałych 2% do ponad 5 % wobec analogicznego okresu przed rokiem.

Szerszego omówienia wymaga przy tym opał. Jest to szczególnie zróżnicowana kategoria. Mieści się tu węgiel, olej opałowy, drewno, pellet itd. Dokładne dane w rozbiciu na ceny poszczególnych typów opału nie są niestety udostępniane przez nasz urząd statystyczny, ale w tym miejscu rąbka tajemnicy uchyla Eurostat.

Co prawda urząd ten nie uporał się jeszcze z publikacją za listopad, ale dane za październik są dostępne. Wynika z nich, że w październiku opał w postaci płynnej (np. olej opałowy) był przeciętnie o prawie 9% tańszy niż przed rokiem. Za opał w postaci stałej (np. węgiel, drewno itd.) trzeba było natomiast płacić o prawie 5% mniej niż przed rokiem. Przy tym większość tej zmiany wynikała z 7,5-proc. przeceny węgla.

Śmieci na czele podwyżek


Z drugiej strony nie brakuje też dóbr i usług, które składają się na koszty utrzymania i prowadzenia domu, a za które trzeba zapłacić dziś więcej niż przed rokiem.

Na przykład o prawie 12% droższy jest wywóz śmieci. O prawie 10% więcej są usługi związane z domem (np. sprzątanie, drobne naprawy). O ponad 8% wyższe niż przed rokiem są też rachunki za prąd. O kilka procent droższe są też woda, usługi kanalizacyjne oraz czynsze za wynajem mieszkań. Przy tym ten ostatni element nie pokazuje wyłącznie poziomu czynszów rynkowych, ale też, a raczej przede wszystkim, zawiera opłaty za wynajem stosowane przez gminy, TBS-y i spółdzielnie.
Utrzymanie i prowadzenie domu - listopad 2025
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Utrzymanie i prowadzenie domu - listopad 2025

O prawie 12% droższy jest wywóz śmieci

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Jak oszacować wydatki 3-osobowej rodziny?


Szacunki dotyczące kosztów utrzymania i prowadzenia domu opierają się o publikowane co miesiąc dane GUS na temat inflacji. Dzięki nim wiemy jak zmieniają się ceny poszczególnych dóbr i usług związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Niezbędnym źródłem danych są jednak też informacje na temat wydatków 3-osobowych gospodarstw domowych. Te niestety publikowane są jedynie raz w roku i przez to konieczne jest dokonywanie okresowych korekt.

Kalkulacje dotyczą statystycznej polskiej rodziny. To w praktyce oznacza, że w bardzo niewielkim stopniu uwzględniany jest na przykład czynsz za najem mieszkań.

Wszystko dlatego, że większość Polaków mieszka w nieruchomościach, których są właścicielami. Tylko około 4-5% osób to najemcy płacący czynsz na zasadach rynkowych. Do tego 8-9% obywateli to najemcy korzystający z mieszkań o obniżonych czynszach (np. komunalnych, zakładowych czy TBS-ów). Ponadto kwota ta nie uwzględnia rat kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości. Te koszty GUS pomija w swoich wyliczeniach.

W uproszczeniu można przyjąć, że wyliczenia pokazują raczej koszty prowadzenia i wyposażenia domu, a nie jego zdobycia. Jeśli ktoś jest najemcą albo ma kredyt, to jego miesięczny koszt jest znacznie wyższy – co najmniej o kilkadziesiąt procent wyższy, jeśli nie kilkukrotnie wyższy.


W 2026 roku będzie drożej


Coraz więcej wiemy ponadto na temat tego jak zmieniać mogą się koszty utrzymania i prowadzenia domu w 2026 roku. Na wzrost kosztów administracyjnych (zarządzanie nieruchomością, utrzymanie porządku) wpływ będzie miał wzrost płacy minimalnej.

Planowane podwyżki nie są rewolucyjne, ale i tak minimalna stawka ma wzrosnąć z dotychczasowego poziomu 4666 brutto miesięcznie do 4806 brutto miesięcznie, czyli o 3%. Na wzrost kosztów utrzymania czy remontów nieruchomości wskazują też prognozy sugerujące ożywienie inwestycji w 2026 roku – również jako pokłosie realizacji KPO. Jeśli do tego faktycznie dojdzie, to można spodziewać się wzrostu kosztów robocizny i materiałów.

Część miast zapowiedziało też już podwyżki opłat za wywóz śmieci. Stawki są tu określane przez samorządy, więc nie wszystkich podwyżki muszą dotknąć. Lokalne media donoszą jednak, że takie zmiany planują: Gdańsk, Rybnik, Uniejów, Jelenia Góra, czy Brodnica. Warszawa i Białystok z podwyżkami trochę poczekają, bo zmiany stawek są planowane od kwietnia 2026 roku.

Najczęściej podawanymi powodami wzrostu kosztów są rosnące: inflacja, wynagrodzenia i koszty paliw czy energii. Podobne wytłumaczenie mogą mieć planowane przez niektóre samorządy podwyżki stawek za wodę i usługi kanalizacyjne.

Od co najmniej kilku tygodni mówi się natomiast, że w 2026 roku nie należy spodziewać się podwyżek cen prądu. Kilowatogodzina może być nawet tańsza niż w 2025 roku. Problem w tym, że rachunek za prąd ma więcej składowych. Od lipca wróciła np. opłata mocowa, która od stycznia ma jeszcze wzrosnąć. Podobnie z opłatą kogeneracyjną czy opłatą OZE, a niebawem dowiemy się też o wysokości nowych stawkek za dystrybucję.

Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości
Przeczytaj także: Koszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek? Koszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: koszty utrzymania mieszkania, opłaty za rachunki, koszt ogrzewania mieszkania, ogrzewanie mieszkania, rachunki za prąd, czynsz za mieszkanie, wydatki gospodarstw domowych, budżet domowy, ceny gazu, ceny energii, ceny prądu, ceny opału

Przeczytaj także

Utrzymanie mieszkania w 2024 roku: najbardziej podrożały prąd, gaz i woda

Utrzymanie mieszkania w 2024 roku: najbardziej podrożały prąd, gaz i woda

Utrzymanie mieszkania o 8% droższe r/r

Utrzymanie mieszkania o 8% droższe r/r

Utrzymanie mieszkania: tniemy wydatki na ogrzewanie i wyposażenie

Utrzymanie mieszkania: tniemy wydatki na ogrzewanie i wyposażenie

Utrzymanie mieszkania przez 5 lat podrożało o 56%

Utrzymanie mieszkania przez 5 lat podrożało o 56%

1414 zł na utrzymanie mieszkania

1414 zł na utrzymanie mieszkania

1325 zł na utrzymanie mieszkania

1325 zł na utrzymanie mieszkania

Koszty utrzymania mieszkania przestały w końcu rosnąć

Koszty utrzymania mieszkania przestały w końcu rosnąć

Jak drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r.?

Jak drożało użytkowanie mieszkania w I kw. 2023 r.?

Koszty utrzymania mieszkania wyższe "tylko" o 19%

Koszty utrzymania mieszkania wyższe "tylko" o 19%

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Czy istnieje idealne okno PCV?

Czy istnieje idealne okno PCV?

Wynajem mieszkania dla studenta droższy niż rok temu

Wynajem mieszkania dla studenta droższy niż rok temu

426 mieszkań na tysiąc osób w Polsce

426 mieszkań na tysiąc osób w Polsce

Jaka podwyżka czynszu najmu w 2025 roku?

Jaka podwyżka czynszu najmu w 2025 roku?

Ile kosztuje wykończenie domu - stan deweloperski

Ile kosztuje wykończenie domu - stan deweloperski

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Sztuczna inteligencja w HR. Gdzie kończy się automatyzacja, a zaczyna dyskryminacja?

Sztuczna inteligencja w HR. Gdzie kończy się automatyzacja, a zaczyna dyskryminacja?

Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Praca z AI bez planu na przyszłość. Raport pokazuje słabość pokolenia X

Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć

Świąteczne prezenty dla pracowników: limity, podatki i pułapki, o których musisz wiedzieć

Cyfrowa rewolucja w woj. lubelskim: miliony na innowacje dla MŚP

Cyfrowa rewolucja w woj. lubelskim: miliony na innowacje dla MŚP

Umowa inwestycyjna a VAT: kiedy zewnętrzne finansowanie nie jest usługą opodatkowaną VAT?

Umowa inwestycyjna a VAT: kiedy zewnętrzne finansowanie nie jest usługą opodatkowaną VAT?

Nowe zasady wjazdu do krajów Schengen. Co zmienia EES?

Nowe zasady wjazdu do krajów Schengen. Co zmienia EES?

Polska w czołówce. Rynek reklamy rośnie szybciej niż PKB

Polska w czołówce. Rynek reklamy rośnie szybciej niż PKB

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: