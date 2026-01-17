Umowa dożywocia czy służebności: co lepiej chroni seniora i nieruchomość?

Służebność i umowa dożywocia bywają mylone, choć w praktyce niosą za sobą zupełnie inne skutki prawne. Wybór jednego z tych rozwiązań może zadecydować nie tylko o bezpieczeństwie seniora, ale także o przyszłych relacjach rodzinnych, możliwości dochodzenia zachowku czy realnej wartości nieruchomości. Eksperci podkreślają, że oba mechanizmy, choć służą zabezpieczeniu osoby starszej, różnią się zakresem ochrony, obowiązkami stron oraz konsekwencjami spadkowymi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym różni się służebność osobista od umowy dożywocia?

Jakie obowiązki wobec seniora ma nabywca nieruchomości?

Jak wybór formy przekazania nieruchomości wpływa na zachowek i sprawy spadkowe?

Kiedy służebność nie wystarczy, a dożywocie jest lepszym rozwiązaniem?



Dlaczego w ogóle sięgamy po służebność lub dożywocie?

Bardzo często seniorzy chcą mieć pewność, że po ich śmierci rodzina nie będzie musiała mierzyć się z problemami prawnymi, które można rozwiązać wcześniej – podkreśla Jarosław Maculewicz, kurator spadków nieobjętych.

Czym jest umowa dożywocia i jakie daje zabezpieczenie?

Dożywocie jest formą bardzo silnej ochrony osoby starszej, ale jednocześnie nakłada na nabywcę daleko idące obowiązki, z których nie można się łatwo wycofać – zaznacza Jarosław Maculewicz.

Służebność – prawo do mieszkania, ale nie do utrzymania

Największym błędem jest przekonanie, że służebność zapewnia pełne zabezpieczenie finansowe – ona daje jedynie prawo zamieszkiwania, a nie utrzymania – wyjaśnia ekspert.

Kiedy służebność, a kiedy dożywocie? Skutki spadkowe i praktyczne

Często mówi się, że dożywocie to najskuteczniejsza forma zabezpieczenia przed roszczeniami o zachowek – i w praktyce rzeczywiście tak jest – wskazuje Jarosław Maculewicz.