eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualnościIle lat trzeba pracować na własne mieszkanie? Nowe dane z największych miast

Ile lat trzeba pracować na własne mieszkanie? Nowe dane z największych miast

2026-01-28 00:20

Ile lat trzeba pracować na własne mieszkanie? Nowe dane z największych miast

Ile lat trzeba pracować na własne mieszkanie © pexels

Własne mieszkanie w dużym mieście coraz częściej pozostaje marzeniem. Choć wynagrodzenia w Polsce rosną, ceny nieruchomości w największych metropoliach skutecznie blokują możliwości nabywcze Polaków. W Warszawie na zakup nowego nowego mieszkania trzeba przeznaczyć dziś tyle samo pracy, co kilkanaście lat temu, a rynek wtórny nie przynosi oczekiwanej ulgi. Są jednak i miasta, gdzie relacja zarobków do cen mieszkań bywa łaskawsza dla nabywców. To dowód na coraz silniejszą polaryzację rynku mieszkaniowego w Polsce.

Przeczytaj także: Oszczędzanie pieniędzy na zakup mieszkania - jak długo?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W którym z miast w Polsce najszybciej można kupić własne mieszkanie
  • Ilu lat pracy wymaga kupno nowego mieszkania przy realnym poziomie oszczędzania?
  • Dlaczego rynek wtórny nie zawsze jest tańszą alternatywą?
  • Wzrost wynagrodzeń kontra ceny nieruchomości: co wygrywa w tym starciu?

Sześć lat pracy na nowe mieszkanie


Jeżeli moglibyśmy przeznaczyć 100 procent wynagrodzenia brutto na zakup średniej wielkości dwupokojowej nieruchomości w stanie deweloperskim, różnice między metropoliami byłyby dość skrajne. Najdroższa jest Warszawa, gdzie na zakup lokalu od dewelopera mieszkaniec stolicy musiałby oddać aż 77 średnich wynagrodzeń. To ponad sześć lat pracy wyłącznie na nowe mieszkanie.

Aby otrzymać klucze do 55-metrowego nowego lokalu we Wrocławiu potrzeba 76 średnich wynagrodzeń, w Krakowie 70 całych pensji, a w Gdańsku 67. W Poznaniu na takie samo mieszkanie, przy założeniu, że oddajemy całość wynagrodzenia na spłatę nowego lokum, pracujemy 63 miesiące, czyli nieco ponad pięć lat, a w Łodzi i Katowicach odpowiednio 59 i 58 pensji. Zatem różnica między Warszawą a Katowicami to aż 19 pełnych wypłat.

Scenariusz realny vs realia rynku


Sprowadźmy te dane do realnych możliwości nabywczych Polek i Polaków. Zakładając, że spłacamy nowe mieszkanie oszczędnościami na poziomie 25% dochodów, horyzont czasowy zakupu około 50-metrowego mieszkania w standardzie deweloperskim drastycznie się oddala.

Na takie lokum w Warszawie musimy pracować aż 26 lat, podobnie w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w Łodzi, Katowicach i Poznaniu około 20 lat. Ciekawe zjawisko ujawnia się, kiedy przy tych samych kryteriach, sprawdzimy możliwości nabywcze mieszkańców Polski na rynku wtórnym.

Tradycyjnie zakładamy, że mieszkania z drugiej ręki są tańszą alternatywą dla - zazwyczaj droższych - osiedli deweloperskich. Jednak wyjątkiem od reguły jest Warszawa, gdzie na kupno mieszkanie z rynku wtórnego trzeba odłożyć obecnie tyle samo pełnych wypłat, ile przeznaczając na zakup nowego wymarzonego M.

Tymczasem w innych miastach, jak w Krakowie (67 miesięcy), Poznaniu (55 miesięcy) czy w Łodzi (48 miesięcy) przy założeniu oddawania pełnej pensji co miesiąc, można stać się właścicielem mieszkania „używanego” znacznie szybciej.

Jednak prawdziwym ewenementem są Katowice. O ile na rynku pierwotnym potrzeba tam 58 pensji, o tyle w segmencie wtórnym wystarczy 39 średnich wynagrodzeń. To zaledwie nieco ponad trzy lata odkładania całej wypłaty. Oznacza to, że mieszkaniec Warszawy na własne mieszkanie z rynku wtórnego musi pracować dwa razy dłużej niż mieszkaniec Katowic.
Zjawiskiem wartym odnotowania choć smutnym jest rynkowa pułapka cenowa w Warszawie, gdzie zakup mieszkania zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórny wymagają dokładnie takiego samego nakładu pracy. To sytuacja bezprecedensowa na tle innych miast jak Katowice czy Łódź, gdzie rynek wtórny oferuje realną ulgę finansową.

Tymczasem przykład rynku warszawskiego doskonale ilustruje obecne trendy cenowe w Polsce. Średnia cena 55-metrowego mieszkania deweloperskiego w stolicy wynosi już 999 tysięcy złotych. To praktycznie milion za standardowe mieszkanie dwupokojowe i jest to kwota, która stawia stolicę w gronie najdroższych europejskich rynków. Szczególnie wysoka jest relacja ceny do dochodów mieszkańców - wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom.

Statystyczna pułapka


Analizując dane o zarobkach Polek i Polaków, musimy pamiętać o istotnym zastrzeżeniu - opierają się one bowiem na średnim wynagrodzeniu. To często pułapka statystyki, ponieważ średnia jest zawyżona przez wąską grupę najlepiej zarabiających osób.

Idąc tym tropem, w Warszawie średnia jest wyższa od mediany, czyli zarobków typowego mieszkańca, aż o 31% (mediana to 9 749 zł), a w Sopocie ta różnica to aż 34%. Natomiast w Krakowie wysoka pozycja w rankingach płac może być efektem „bańki informatyków”, co sprawia, że dla osoby spoza branży IT mieszkania są jeszcze mniej dostępne.

Czy zarabiając więcej, rzeczywiście stać nas na więcej?


Analiza danych NBP dotyczących cen transakcyjnych oraz wysokości wynagrodzeń w oparciu o raporty GUS dają ciekawe wnioski. Choć nominalne pensje w Polsce są wyższe, można powiedzieć, że jeśli chodzi o zakup mieszkania w największych metropoliach jedynie gonimy króliczka.

Za średnią miesięczną wypłatę w Warszawie kupimy obecnie tyle samo metrów kwadratowych od dewelopera, co podczas kryzysu w 2008 roku, co oznacza stagnację siły nabywczej warszawiaków. Średnia pensja wzrosła tu do 12 817 zł brutto, ale ceny mieszkań przebiły pułap 17 600 zł.

Wynik? Za jedno średnie wynagrodzenie kupujemy dziś 0,62–0,66 mkw., w zależności od kwartału, czyli przez 17 lat dynamicznego rozwoju gospodarczego, realna dostępność wyrażona w metrażu dla mieszkańca Warszawy praktycznie się nie zmieniła. Wzrost płac został w całości skonsumowany przez wzrost cen nieruchomości - komentuje Katarzyna Kuniewicz.

Jak zatem wyglądałby ranking największych miast według umownego wskaźnika liczby metrów kwadratowych mieszkania deweloperskiego, które można kupić za średnie wynagrodzenie w 2025 roku?
  1. Liderem są Katowice, gdzie za jedną pensję można kupić 0,82 mkw. nowego mieszkania.
  2. W Łodzi wskaźnik ten wynosi 0,74 mkw. za wypłatę, a w Poznaniu 0,75 mkw.
  3. W Krakowie 0,68 mkw. lokum od dewelopera kupimy za średnie miesięczne wynagrodzenie, a we Wrocławiu 0,66 mkw.
  4. Gdańsk oferuje 0,64 mkw. za jedną pensję.
  5. W Warszawie za średnią wypłatę można nabyć zaledwie 0,60 mkw. mieszkania w nowym budownictwie.

Gdzie szukać swojego miejsca?


Analiza danych z 2025 roku wskazuje na głęboką polaryzację polskiego rynku, w którym Warszawa funkcjonuje jako miasto z najniższą realną siłą nabywczą mimo nominalnie najwyższych płac. Trzeba też przyznać, że Kraków i Wrocław zbliżają się do tego poziomu. Kontrapunktem dla tych metropolii są Łódź i Katowice, gdzie relacja zarobków do cen pozostaje najzdrowsza lub też najbardziej sprawiedliwa.

Obecnie więc wybór lokalizacji przestał być wyłącznie decyzją o metrażu, stając się wyborem stylu życia i świadomego zaakceptowania poziomu obciążeń finansowych na kolejne dekady - podsumowuje Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

Przeczytaj także: Droga do własnego mieszkania w 25 krajach europejskich dłuższa niż w Polsce Droga do własnego mieszkania w 25 krajach europejskich dłuższa niż w Polsce

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: oszczędzanie na mieszkanie, oszczędzanie, zakup mieszkania, kupno mieszkania, wysokość wynagrodzenia, wkład własny, ceny mieszkań, własne mieszkanie, siła nabywcza

Przeczytaj także

Zakup mieszkania na kredyt. Jak długo trzeba oszczędzać?

Zakup mieszkania na kredyt. Jak długo trzeba oszczędzać?

Zakup mieszkania. Jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny?

Zakup mieszkania. Jak długo trzeba oszczędzać na wkład własny?

Łatwiej o zakup pierwszego mieszkania

Łatwiej o zakup pierwszego mieszkania

Zakup pierwszego mieszkania będzie łatwiejszy?

Zakup pierwszego mieszkania będzie łatwiejszy?

Kredyty mieszkaniowe: para kupi o 10 m2 więcej niż rok temu

Kredyty mieszkaniowe: para kupi o 10 m2 więcej niż rok temu

Średni wkład własny przekroczył już 290 tysięcy złotych

Średni wkład własny przekroczył już 290 tysięcy złotych

"Pierwsze Klucze" - nowy program, stare skutki?

"Pierwsze Klucze" - nowy program, stare skutki?

5 braków w programie mieszkaniowym "Pierwsze klucze"

5 braków w programie mieszkaniowym "Pierwsze klucze"

Kogo w Polsce stać na zakup mieszkania?

Kogo w Polsce stać na zakup mieszkania?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Kosztorys budowy domu 130 m2 - stan surowy zamknięty

Kosztorys budowy domu 130 m2 - stan surowy zamknięty

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Dom Development buduje Osiedle Wilno II

Dom Development buduje Osiedle Wilno II

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy Polacy lubią swoją pracę? Najświeższe dane o stresie i satysfakcji

Czy Polacy lubią swoją pracę? Najświeższe dane o stresie i satysfakcji

Budżet domowy krok po kroku. Jak w 6 krokach zyskać kontrolę nad finansami?

Budżet domowy krok po kroku. Jak w 6 krokach zyskać kontrolę nad finansami?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

KSeF bez internetu: jak wystawiać faktury w trybie offline i co zrobić w przypadku awarii systemu?

Zaświadczenie o stażu pracy z ZUS krok po kroku: praktyczny poradnik, jak złożyć wniosek i uniknąć odmowy?

Zaświadczenie o stażu pracy z ZUS krok po kroku: praktyczny poradnik, jak złożyć wniosek i uniknąć odmowy?

Aukcja 40-latek testem zaufania do polityki fiskalnej Japonii

Aukcja 40-latek testem zaufania do polityki fiskalnej Japonii

Freelancing w Polsce dojrzewa. Mniej zleceń, więcej stabilności, a jakie zarobki?

Freelancing w Polsce dojrzewa. Mniej zleceń, więcej stabilności, a jakie zarobki?

Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: