Koszty ogrzewania domu uderzają w portfele. Najdroższy styczeń w historii

Atak zimy spowodował, że w styczniu potrzebowaliśmy najwięcej ciepła do ogrzania domu od 2010 roku. W połączeniu z wysokimi cenami energii oznacza to, że nigdy jeszcze nie płaciliśmy w styczniu za ogrzewanie tyle co w tym roku.

Przeczytaj także: Ceny ogrzewania rosną. Co to oznacza dla wynajmujących mieszkania?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego styczeń 2026 przyniósł najwyższe koszty ogrzewania w historii?

Jak bardzo wzrosło zapotrzebowanie na ciepło w porównaniu z poprzednim rokiem?

W jaki sposób oblicza się zapotrzebowanie na ciepło na podstawie tzw. stopniodni?



Największe zapotrzebowanie na ciepło od 16 lat

Nawet spadek cen węgla nie chroni przed rekordowym kosztem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen nośników energii Ostatnie dostępne dane (za grudzień 2025 roku) sugerują, że prąd w ciągu roku zdrożał o trochę ponad 8% Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W jaki sposób oszacowane zostało zapotrzebowanie na ciepło?

Aby dokonać odpowiednich kalkulacji niezbędne są dane o panujących na zewnątrz temperaturach. Jak bowiem dowodzi - na łamach portalu ogrzewnictwo.pl - mgr inż. Józef Dopke, w sposób liniowy zużycie gazu do ogrzania pomieszczeń zależy od liczby „stopniodni”. Jest to miara pokazująca, o ile stopni Celsjusza dziennie średnia temperatura za oknem jest niższa od tej optymalnej, która nie wymaga używania grzejników. W poszczególnych rejonach świata stosuje się różne sposoby obliczania liczby „stopniodni”.



Zgodnie z metodologią Eurostatu, ważne są dwa poziomy temperatury – 15 i 18 stopni. Przy obliczaniu „stopniodni” pod uwagę brane są tylko takie dni, w których za oknem panuje mniej niż 15 stopni Celsjusza (średnia z temperatury maksymalnej i minimalnej danego dnia). Liczbę „stopniodni” określa się wtedy, licząc o ile za oknem jest ich mniej, niż wtedy, gdy słupek rtęci dochodzi do 18 stopni Celsjusza.



Korzystając z tej metodologii można obliczyć, że od początku września (tradycyjnie uważanego za początek okresu grzewczego) do końca stycznia 2026 r., łączna liczba stopniodni wyniosła w Warszawie około 1960. W poprzednim sezonie grzewczym było to około 1640 stopniodni. Ostatnie sezony grzewcze obchodziły się jednak z nami dość łagodnie.



Warto więc przypomnieć, że w latach 1980-2004 w okresie od września do stycznia musielibyśmy standardowo mocniej niż w bieżącym sezonie grzewczym „dorzucić do pieca”. Przeciętne zapotrzebowanie na ciepło we wspomnianych latach było bowiem o kilka procent wyższe niż w bieżącym sezonie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba stopniodni grzania na przestrzeni lat Od początku września (tradycyjnie uważanego za początek okresu grzewczego) do końca stycznia 2026 r., łączna liczba stopniodni wyniosła w Warszawie około 1960 Kliknij, aby przejść do galerii (4)