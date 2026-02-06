Pęknięta rura: zagrożenie dla nieruchomości, zdrowia i budżetu

Choć pękające rury kojarzą się głównie z silnym mrozem, to właśnie odwilż najczęściej ujawnia awarie instalacji wodnych. Gwałtowne wahania temperatur powodują wzrost ciśnienia w rurach osłabionych przez lód, co prowadzi do pęknięć, wycieków i kosztownych zalań. Skutki odczuwają nie tylko właściciele domów, ale też biura, hotele i obiekty komercyjne, gdzie awarie oznaczają przestoje, straty finansowe i zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Przeczytaj także: Odśnieżanie chodnika przy posesji. Co mówi prawo?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego pęknięcia rur częściej ujawniają się podczas odwilży niż mrozu?

Które miejsca w budynkach są najbardziej narażone na awarie instalacji?

Jakie działania prewencyjne ograniczają ryzyko zalań i strat finansowych

Jakie konsekwencje zdrowotne, prawne i finansowe niesie za sobą brak dbałości o instalację wodną?



Skąd bierze się problem?

Najbardziej narażone nie są całe instalacje, lecz ich „słabe punkty”, czyli miejsca, w których rury mają kontakt z zimnym powietrzem lub gdzie temperatura jest niestabilna. To m.in. punkty styku instalacji z fasadą, wjazdy do garaży podziemnych, szachty techniczne oraz pomieszczenia nieogrzewane lub ogrzewane okazjonalnie.



W budynkach biurowych problemem bywają także aneksy kuchenne przy przeszklonych ścianach, gdzie fragment instalacji wychładza się szybciej niż reszta systemu – tłumaczy Leszek Zalewski, FM Platform Director w Sodexo Polska.

Rutyna, która chroni

Wiele nowoczesnych obiektów ma systemy heat tracing, czyli kable grzejne chroniące rury w newralgicznych miejscach. Teoretycznie działają automatycznie. W praktyce bywa, że czujnik temperatury jest zabrudzony, a sterownik wyłączony po poprzednim sezonie. Przy silnych mrozach taki brak działania może oznaczać zamrożenie instalacji w ciągu kilku godzin.



Dlatego tak ważne jest regularne testowanie systemów przed sezonem zimowym, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się pierwszy problem – podkreśla Leszek Zalewski.

Co można zrobić, żeby się zabezpieczyć?

Nieszczelna brama garażowa, uchylone okno w piwnicy czy niedomknięta klapa w szachcie technicznym potrafią tworzyć punktowy strumień mroźnego powietrza. W takich miejscach fragment rury może zamarznąć nawet wtedy, gdy w całym pomieszczeniu utrzymywana jest dodatnia temperatura. To właśnie lokalne wychłodzenia są jedną z najczęstszych przyczyn problemów, i to we wszystkich typach obiektów – komentuje Leszek Zalewski.

Kolejne zagrożenia dla zdrowia

W obiektach biurowych czy hotelowych zawilgocenie i pleśń zwiększają ryzyko absencji pracowników lub konieczności czasowego wyłączenia pomieszczeń z użytku, co generuje dodatkowe koszty i utrudnia bieżące funkcjonowanie obiektu. Dlatego w razie awarii stosujemy procedury natychmiastowej reakcji: odcięcie wody, osuszanie pomieszczeń nagrzewnicami i wentylacją, kontrola wilgotności czujnikami oraz monitoring rozwoju pleśni.



Dodatkowo prowadzone są regularne przeglądy krytycznych stref, a w działaniach zawsze uwzględnia się obowiązki wynikające z przepisów BHP, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników budynku – kwituje Leszek Zalewski.

Konsekwencje finansowe i prawne