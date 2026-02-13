eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualnościIle kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

2026-02-13 00:10

Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

Ile kosztuje remont mieszkania? © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Sezon remontowy rusza pełną parą, a wraz z nim pytanie: ile dziś kosztuje odświeżenie mieszkania? Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że za remont 45-metrowego lokalu trzeba zapłacić średnio 67 tys. zł. Najdroższa jest kuchnia, a w łazience więcej zapłacimy za robociznę niż za materiały.

Przeczytaj także: Usługi remontowe coraz droższe i coraz popularniejsze

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile kosztuje remont mieszkania 45 m² w 2026 roku i jak zmieniły się ceny rok do roku?
  • Które pomieszczenie pochłania największą część budżetu remontowego i dlaczego jest nim kuchnia?
  • Ile wynosi udział robocizny w całkowitych kosztach oraz ile można zaoszczędzić na samodzielnym remoncie?
  • Jak remont wpływa na wartość nieruchomości i wysokość składki ubezpieczenia mieszkania?

Analiza Rankomat.pl opiera się na wyliczeniach portalu kb.pl, ale dodatkowo sumuje oddzielnie koszty materiałów i koszty robocizny. Z całego budżetu remontowego 67 tys. zł 65% kosztów stanowią materiały budowlane i wyposażenie, a pozostałe 35% robocizna.

Stawki fachowców przedstawiają wartości uśrednione, dlatego w poszczególnych regionach Polski mogą się różnić (np. Warszawa a Bieszczady). Podobnie materiały, które są nowe, ale pochodzą z niższej półki cenowej, mogą mieć inną wartość z uwagi na promocje, końcówki serii czy inne akcje marketingowe.

Wyliczenia nie zawierają niektórych kosztów, jak przesyłki, transport czy wywóz gruzu, dlatego na dodatkowe i nieprzewidziane wydatki należy posiadać budżet w wysokości 10-15% ogólnych kosztów remontu.
Koszt remontu mieszkania
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszt remontu mieszkania

Bez pomocy fachowca można naprawdę sporo zaoszczędzić

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Remont kuchni to niemal połowa budżetu


Największy koszt w remontowanym mieszkaniu 45 m2 stanowi kuchnia. Urządzenie takiego pomieszczenia o powierzchni 10 m2 oznacza łączny wydatek w wysokości 26 736 zł razem z robocizną. To aż 40 proc. całego budżetu remontowego.

Same materiały kosztują 19 080 zł, z czego najwięcej meble na wymiar (4 metry bieżące) ze sprzętem AGD za ponad 15 tys. zł. Rachunek można obniżyć wybierając gotowe segmenty meblowe, ale takie rozwiązanie nie znajdzie w zastosowaniach w każdej remontowanej kuchni z uwagi na parametry pomieszczenia. Płytki ścienne i podłogowe to kolejne 2 tys. zł.

Wynagrodzenie dla fachowców przekracza 7,5 tys. zł. Na tę kwotę składają się głównie położenie płytek podłogowych i ściennych (ponad 4 tys. zł) oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej za prawie 1,8 tys. zł.
Koszt remontu kuchni
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszt remontu kuchni

Największy koszt w remontowanym mieszkaniu 45 m2 stanowi kuchnia

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Fachowiec od łazienki droższy niż materiały


Rachunek za remont łazienki 6 m2 będzie niższy od kuchni. Tu jednak fachowiec zainkasuje średnio 10 992 zł, a materiały będą kosztować 7036 zł. Tym samym wyremontowanie łazienki jest kosztowniejsze od zakupu płytek i armatury sanitarnej razem wziętych.

Z materiałów najdroższym pojedynczym wydatkiem są urządzenia sanitarne – kabina prysznicowa, brodzik, bateria prysznicowa, kompakt WC, umywalka, bateria umywalkowa i szafka pod umywalkę, razem to 3 738 zł.

Z prac montażowych najwięcej trzeba wydać na wymianę hydrauliki (3 591 zł) i układanie płytek na ścianie (3 372 zł), a połowę tego na założenie sanitariatu (1 711 zł) i położenie płytek na podłodze (1 582 zł).
Koszt remontu łazienki
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszt remontu łazienki

Sporą część budżetu stanowi robocizna

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Remont salonu kosztuje prawie 13 000 zł


Salon to dość tanie pomieszczenie do remontu w przeliczeniu na metr kwadratowy. Poziom skomplikowania jest również znacznie mniejszy w porównaniu z kuchnią czy łazienką. Remont pokoju o powierzchni 15 m2 kosztuje w 2026 roku prawie 13 tys. zł.

W salonie materiały remontowe pochłoną kwotę 10 186 zł, a robocizna znacznie mniej, bo 2 670 zł, z czego niemal połowę stanowi wynagrodzenie za położenie paneli podłogowych na powierzchni 15 m2.

Największym wydatkiem jest wyposażenie. Za sofę, fotel, meble pod telewizor, stolik kawowy i regał trzeba zapłacić łącznie prawie 7,5 tys. zł w opcji niskobudżetowej.
Koszt remontu salonu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszt remontu salonu

Salon to dość tanie pomieszczenie do remontu w przeliczeniu na metr kwadratowy

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Na remont sypialni potrzeba 7 tys. zł


Sypialnię 10 m2 można wyremontować łącznie za nieco ponad 7 tys. zł, z czego 5,5 tys. zł pochłoną materiały, a resztę koszty robocizny.

W tym pomieszczeniu główny wydatek skupia się wokół łóżka dla 2 osób, materaca, stolika nocnego i szafy wolnostojącej. Razem niedrogie wyposażenie kosztuje ponad 3,7 tys. zł. Zakup paneli podłogowych i drzwi z ościeżnicą to kolejne 1,4 tys. zł.

Koszty montażowe rozkładają się niemal po równo między drzwi i oświetlenie. Powyżej 500 zł trzeba zapłacić za pomalowanie sypialni, a drugie tyle za położenie paneli na 10 metrach kwadratowych.
Koszt remontu sypialni
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszt remontu sypialni

Koszty montażowe rozkładają się niemal po równo między drzwi i oświetlenie

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Korytarz najtańszy, ale 2 tys. zł może nie wystarczyć


Korytarz o powierzchni 4 m2 to najtańsza pozycja w remoncie mieszkania. Planując remont tego pomieszczenia można zamknąć się w budżecie do 2 tys. zł, o ile wyposażenie typu szafka na buty, wieszak na ubrania czy lustro będą pochodzić z niższej półki cenowej. Największy koszt wszystkich materiałów (1 281 zł) stanowią właśnie te elementy za sumę prawie 700 zł. Prawie połowę mniej panele podłogowe na 4 m2.

Fachowiec za remont korytarza weźmie ok. 800 zł, z czego prawie połowę za samo położenie paneli.
Koszt remontu korytarza
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszt remontu korytarza

Korytarz o powierzchni 4 m2 to najtańsza pozycja w remoncie mieszkania

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Zabezpieczenie mieszkania po remoncie


Remont mieszkania to inwestycja, która automatycznie podnosi wartość nieruchomości. Warto o tym pamiętać również przy okazji ubezpieczenia. W polisie mieszkaniowej należy uwzględnić poniesione koszty, tak aby w razie szkody całkowitej odzyskać włożone środki — nierzadko pochodzące z kredytu gotówkowego.

Warto pamiętać, że w istniejącej już polisie można zmienić sumę ubezpieczenia w rocznicę umowy lub po jej wygaśnięciu. Dla sprawnego oszacowania strat i szybkiej wypłaty odszkodowania należy również zachować wszystkie rachunki i faktury związane z remontem.
Zakładając, że mamy mieszkanie o powierzchni 45 m² warte pół miliona złotych według lokalnych cen rynkowych, najtańsze przykładowe ubezpieczenie obejmujące wyposażenie od kradzieży kosztuje od 230 zł rocznie. Jeśli wykonamy w mieszkaniu remont za 67 tys. zł, wartość nieruchomości wzrośnie do ok. 570 tys. zł.

Wzrośnie też cena polisy, ale minimalnie, bo najtańsza będzie kosztować od 260 zł rocznie przy identycznym zakresie ochrony - podsumowuje Ewelina Ratajczak, specjalistka ubezpieczeń, rankomat.pl.

Metodologia
Analiza opiera się na kosztorysie inwestycyjnym wyliczonym przez portal kb.pl w 2026 r. i zakłada remont w mieszkaniu zawierającym salon 15 m2, sypialnię po 10 m2, kuchnię 10 m2, łazienkę 6 m2 oraz korytarz o powierzchni 4 m2. Podane stawki mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od regionu oraz jakości użytych materiałów.

Przeczytaj także: Zobacz, ile kosztuje remont mieszkania o powierzchni 50 mkw. Zobacz, ile kosztuje remont mieszkania o powierzchni 50 mkw.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: remont mieszkania, remont, plany remontowe, wykończenie mieszkania, malowanie mieszkania, remont kuchni, remont łazienki

Przeczytaj także

Pandemia, czyli remont mieszkania. Popyt na usługi remontowe wzrósł o 31%

Pandemia, czyli remont mieszkania. Popyt na usługi remontowe wzrósł o 31%

Jak wygląda remont wg Kowalskiego?

Jak wygląda remont wg Kowalskiego?

Remont mieszkania po polsku? Szybko i z rozmachem

Remont mieszkania po polsku? Szybko i z rozmachem

Jeśli remont mieszkania, to na całego

Jeśli remont mieszkania, to na całego

Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

Wnętrza Polaków pod lupą: kolory, style i praktyczne porady aranżacyjne

1/3 Polaków planuje remont mieszkania. Co 5. wyda ponad 20 tys. zł

1/3 Polaków planuje remont mieszkania. Co 5. wyda ponad 20 tys. zł

Usługi malarskie w styczniu 2023 droższe o 24% r/r

Usługi malarskie w styczniu 2023 droższe o 24% r/r

Remont mieszkania: czy rosnące ceny nas powstrzymują?

Remont mieszkania: czy rosnące ceny nas powstrzymują?

Usługi remontowe drożeją. Polska w czołówce UE

Usługi remontowe drożeją. Polska w czołówce UE

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Ile kosztuje wykończenie domu - stan deweloperski

Ile kosztuje wykończenie domu - stan deweloperski

Kosztorys budowy domu 130 m2 - stan surowy zamknięty

Kosztorys budowy domu 130 m2 - stan surowy zamknięty

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

10 zmian które czekają rynek mieszkaniowy w 2026 roku

Koszty ogrzewania domu uderzają w portfele. Najdroższy styczeń w historii

Koszty ogrzewania domu uderzają w portfele. Najdroższy styczeń w historii

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

Podwyżki czynszu i opłat za mieszkanie w 2026 roku. Ile zapłacą najemcy?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Smartfony realme 16 Pro vs 16 Pro+ - czym różnią się nowe modele?

Smartfony realme 16 Pro vs 16 Pro+ - czym różnią się nowe modele?

Agenci AI w sprzedaży - odpowiedź na lukę produktywności w 2026 roku

Agenci AI w sprzedaży - odpowiedź na lukę produktywności w 2026 roku

T-Mobile zwróci klientom rabaty utracone za spóźnione płatności

T-Mobile zwróci klientom rabaty utracone za spóźnione płatności

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

KSeF dla zwolnionych z VAT: Przewodnik po nowych zasadach fakturowania

Najlepsze projekty mobile w Polsce. Poznaj nominacje do Mobile Trends Awards 2025

Najlepsze projekty mobile w Polsce. Poznaj nominacje do Mobile Trends Awards 2025

Zwrot podatku na celowniku oszustów. Jak bezpiecznie rozliczyć PIT?

Zwrot podatku na celowniku oszustów. Jak bezpiecznie rozliczyć PIT?

Dotacje i ulgi B+R w 2026 roku: jak firmy finansują rozwój?

Dotacje i ulgi B+R w 2026 roku: jak firmy finansują rozwój?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: