Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

Sezon remontowy rusza pełną parą, a wraz z nim pytanie: ile dziś kosztuje odświeżenie mieszkania? Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że za remont 45-metrowego lokalu trzeba zapłacić średnio 67 tys. zł. Najdroższa jest kuchnia, a w łazience więcej zapłacimy za robociznę niż za materiały.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje remont mieszkania 45 m² w 2026 roku i jak zmieniły się ceny rok do roku?

Które pomieszczenie pochłania największą część budżetu remontowego i dlaczego jest nim kuchnia?

Ile wynosi udział robocizny w całkowitych kosztach oraz ile można zaoszczędzić na samodzielnym remoncie?

Jak remont wpływa na wartość nieruchomości i wysokość składki ubezpieczenia mieszkania?

Remont kuchni to niemal połowa budżetu

Fachowiec od łazienki droższy niż materiały

Remont salonu kosztuje prawie 13 000 zł

Na remont sypialni potrzeba 7 tys. zł

Korytarz najtańszy, ale 2 tys. zł może nie wystarczyć

Zabezpieczenie mieszkania po remoncie

Zakładając, że mamy mieszkanie o powierzchni 45 m² warte pół miliona złotych według lokalnych cen rynkowych, najtańsze przykładowe ubezpieczenie obejmujące wyposażenie od kradzieży kosztuje od 230 zł rocznie. Jeśli wykonamy w mieszkaniu remont za 67 tys. zł, wartość nieruchomości wzrośnie do ok. 570 tys. zł.



Wzrośnie też cena polisy, ale minimalnie, bo najtańsza będzie kosztować od 260 zł rocznie przy identycznym zakresie ochrony - podsumowuje Ewelina Ratajczak, specjalistka ubezpieczeń, rankomat.pl.